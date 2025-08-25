Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Koniec „godzin czarnkowych” i łatwiejszy dostęp do psychologów w szkołach

Prezydent podpisał nowelizacje Karty Nauczyciela. Od 1 września w życie wejdą dwie nowelizacje Karty Nauczyciela, które mają ułatwić codzienne funkcjonowanie szkół i poprawić dostęp uczniów do pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Publikacja: 25.08.2025 17:12

Koniec „godzin czarnkowych” i łatwiejszy dostęp do psychologów w szkołach

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Pierwsza zmiana uchyla obowiązek wyznaczania przez nauczycieli sztywnej godziny tygodniowo na konsultacje dla uczniów i rodziców – tzw. „godzin czarnkowych”. Do tej pory, niezależnie od rzeczywistych potrzeb, każdy nauczyciel musiał być dostępny w szkole w wyznaczonym terminie. W praktyce konsultacje często kolidowały z planem zajęć uczniów, a dodatkowa biurokracja związana z ich ewidencjonowaniem była obciążeniem dla kadry.

Od września spotkania będą organizowane w zależności od realnych potrzeb, a nie administracyjnego obowiązku. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, wsparcie dla uczniów i rodziców wynika już z podstawowych zadań statutowych szkoły, a dotychczasowe przepisy okazały się nadmiarem legislacyjnym.

Zmiana ta jest odpowiedzią na postulaty nauczycieli i związków zawodowych, które od dawna apelowały o zniesienie godzin „wrzuconych” do planu bez uwzględniania realiów pracy szkoły.

Czytaj więcej

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim
Prawo w Polsce
Trzy weta Karola Nawrockiego. „Obywatele państwa polskiego są traktowani gorzej"
Reklama
Reklama

Psychologowie i pedagodzy dostępni także w szkołach niepublicznych

Druga nowelizacja dotyczy zatrudniania nauczycieli specjalistów w niepublicznych przedszkolach i szkołach. Od 1 września psychologowie, pedagodzy, logopedzi i inni specjaliści będą mogli prowadzić zajęcia w wymiarze do 9 godzin tygodniowo również na podstawie umów cywilnoprawnych – np. zlecenia czy kontraktu B2B. To znaczące rozszerzenie dotychczasowych przepisów, które pozwalały na taki tryb współpracy jedynie do 4 godzin tygodniowo.

Co istotne, zajęcia realizowane w ten sposób będą wliczane do standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów. Dzięki temu szkoły łatwiej wypełnią wymagania kadrowe, a uczniowie szybciej uzyskają dostęp do profesjonalnej pomocy – szczególnie potrzebnej w obliczu narastających problemów psychicznych wśród dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej

Nowelizacja Karty Nauczyciela. Korzystne dla nauczycieli zmiany z podpisem prezydenta
Oświata i nauczyciele
Nowelizacja Karty Nauczyciela. Korzystne dla nauczycieli zmiany z podpisem prezydenta

Ustawa jasno określa też kryteria: specjalista nie może być osobą skazaną ani objętą postępowaniem karnym lub dyscyplinarnym i musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Nowe przepisy będą obowiązywać pilotażowo do 31 sierpnia 2027 r., a po tym czasie oceniona zostanie ich skuteczność.

Mniej biurokracji, więcej wsparcia

Obie zmiany – zniesienie „godzin czarnkowych” i elastyczniejsze zatrudnianie specjalistów – mają jeden wspólny cel: odciążyć nauczycieli od zbędnych obowiązków i zwiększyć dostęp uczniów do realnej pomocy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja Nauczyciele

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Pierwsza zmiana uchyla obowiązek wyznaczania przez nauczycieli sztywnej godziny tygodniowo na konsultacje dla uczniów i rodziców – tzw. „godzin czarnkowych”. Do tej pory, niezależnie od rzeczywistych potrzeb, każdy nauczyciel musiał być dostępny w szkole w wyznaczonym terminie. W praktyce konsultacje często kolidowały z planem zajęć uczniów, a dodatkowa biurokracja związana z ich ewidencjonowaniem była obciążeniem dla kadry.

Pozostało jeszcze 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prezydent RP Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim
Prawo w Polsce
Trzy weta Karola Nawrockiego. „Obywatele państwa polskiego są traktowani gorzej"
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Sprzedaż mieszkania ze spadku. Ministerstwo Finansów tłumaczy nowe przepisy
Nieruchomości
Sprzedaż mieszkania ze spadku. Ministerstwo Finansów tłumaczy nowe przepisy
UOKiK stawia zarzuty platformie Netflix. „Nowe zasady gry, bez zgody użytkownika"
Konsumenci
UOKiK stawia zarzuty platformie Netflix. „Nowe zasady gry, bez zgody użytkownika"
Wszystkie zmiany w ortografii opisane są na stronie Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.
Matura i egzamin ósmoklasisty
Nadchodzi najpoważniejsza zmiana w polskiej ortografii od kilkudziesięciu lat
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
CKE podała terminy egzaminów w 2026 roku. Zmieni się też harmonogram ferii
Matura i egzamin ósmoklasisty
CKE podała terminy egzaminów w 2026 roku. Zmieni się też harmonogram ferii
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie