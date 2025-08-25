Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Pierwsza zmiana uchyla obowiązek wyznaczania przez nauczycieli sztywnej godziny tygodniowo na konsultacje dla uczniów i rodziców – tzw. „godzin czarnkowych”. Do tej pory, niezależnie od rzeczywistych potrzeb, każdy nauczyciel musiał być dostępny w szkole w wyznaczonym terminie. W praktyce konsultacje często kolidowały z planem zajęć uczniów, a dodatkowa biurokracja związana z ich ewidencjonowaniem była obciążeniem dla kadry.

Od września spotkania będą organizowane w zależności od realnych potrzeb, a nie administracyjnego obowiązku. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, wsparcie dla uczniów i rodziców wynika już z podstawowych zadań statutowych szkoły, a dotychczasowe przepisy okazały się nadmiarem legislacyjnym.

Zmiana ta jest odpowiedzią na postulaty nauczycieli i związków zawodowych, które od dawna apelowały o zniesienie godzin „wrzuconych” do planu bez uwzględniania realiów pracy szkoły.