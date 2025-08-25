Aktualizacja: 26.08.2025 13:29 Publikacja: 25.08.2025 17:12
Foto: Adobe Stock
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA
Pierwsza zmiana uchyla obowiązek wyznaczania przez nauczycieli sztywnej godziny tygodniowo na konsultacje dla uczniów i rodziców – tzw. „godzin czarnkowych”. Do tej pory, niezależnie od rzeczywistych potrzeb, każdy nauczyciel musiał być dostępny w szkole w wyznaczonym terminie. W praktyce konsultacje często kolidowały z planem zajęć uczniów, a dodatkowa biurokracja związana z ich ewidencjonowaniem była obciążeniem dla kadry.
Od września spotkania będą organizowane w zależności od realnych potrzeb, a nie administracyjnego obowiązku. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, wsparcie dla uczniów i rodziców wynika już z podstawowych zadań statutowych szkoły, a dotychczasowe przepisy okazały się nadmiarem legislacyjnym.
Zmiana ta jest odpowiedzią na postulaty nauczycieli i związków zawodowych, które od dawna apelowały o zniesienie godzin „wrzuconych” do planu bez uwzględniania realiów pracy szkoły.
Czytaj więcej
W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu pięciu ustaw. Jednocześnie ogło...
Druga nowelizacja dotyczy zatrudniania nauczycieli specjalistów w niepublicznych przedszkolach i szkołach. Od 1 września psychologowie, pedagodzy, logopedzi i inni specjaliści będą mogli prowadzić zajęcia w wymiarze do 9 godzin tygodniowo również na podstawie umów cywilnoprawnych – np. zlecenia czy kontraktu B2B. To znaczące rozszerzenie dotychczasowych przepisów, które pozwalały na taki tryb współpracy jedynie do 4 godzin tygodniowo.
Co istotne, zajęcia realizowane w ten sposób będą wliczane do standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów. Dzięki temu szkoły łatwiej wypełnią wymagania kadrowe, a uczniowie szybciej uzyskają dostęp do profesjonalnej pomocy – szczególnie potrzebnej w obliczu narastających problemów psychicznych wśród dzieci i młodzieży.
Czytaj więcej
Nowelizacja Karty Nauczyciela to zestaw zmian, które wprost odpowiadają na postulaty środowiska o...
Ustawa jasno określa też kryteria: specjalista nie może być osobą skazaną ani objętą postępowaniem karnym lub dyscyplinarnym i musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Nowe przepisy będą obowiązywać pilotażowo do 31 sierpnia 2027 r., a po tym czasie oceniona zostanie ich skuteczność.
Obie zmiany – zniesienie „godzin czarnkowych” i elastyczniejsze zatrudnianie specjalistów – mają jeden wspólny cel: odciążyć nauczycieli od zbędnych obowiązków i zwiększyć dostęp uczniów do realnej pomocy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA
Pierwsza zmiana uchyla obowiązek wyznaczania przez nauczycieli sztywnej godziny tygodniowo na konsultacje dla uczniów i rodziców – tzw. „godzin czarnkowych”. Do tej pory, niezależnie od rzeczywistych potrzeb, każdy nauczyciel musiał być dostępny w szkole w wyznaczonym terminie. W praktyce konsultacje często kolidowały z planem zajęć uczniów, a dodatkowa biurokracja związana z ich ewidencjonowaniem była obciążeniem dla kadry.
W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu pięciu ustaw. Jednocześnie ogłosił zawetowanie...
Jeśli sprzedajemy odziedziczone po najbliższej rodzinie mieszkanie bądź dom i spadek był zwolniony z podatku, ni...
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował podniesienie opłat przez platformę streamingową N...
Zmiany w ortografii, choć wydają się czymś odległym i akademickim, dotyczą w praktyce milionów uczniów, nauczyci...
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła pełny harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2025/2026. Znamy terminy za...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas