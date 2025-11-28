Aktualizacja: 28.11.2025 00:50 Publikacja: 28.11.2025 00:00
dr Alina Landowska, Uniwersytet SWPS
Foto: mat. pras. (2)
MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z NEPI ROCKCASTLE
W jaki sposób z państwa obserwacji zmienia się charakter centrów handlowych?
Dominik Piwek: Można powiedzieć, że wiele dzisiejszych centrów handlowych to swego rodzaju miasta w pigułce. Nowoczesne centra przestają być jedynie przestrzeniami ograniczonymi do zakupów, a stają się miejscami edukacji, rozrywki, lokalnych spotkań, załatwiania wielu codziennych spraw, odpowiadają na różnorodne potrzeby mieszkańców i podejmują ważne tematy dla lokalnej społeczności. Dzięki naszemu podejściu w 14 miastach, w których mamy 16 galerii handlowych, stajemy się zaufanymi, ważnymi partnerami. Jesteśmy zaangażowani w ochronę i poprawę zdrowia, szczególnie w zakresie działań profilaktycznych, blisko współpracujemy z licznymi instytucjami i organizacjami, co skutkuje wieloma działaniami na rzecz lokalnych społeczności, które współtworzą wydarzenia. Wychodzimy z inicjatywami, proponując m.in. działania edukacyjne, kulturalne czy sportowe, które są inspiracją dla mieszkańców miast i regionów, wszędzie tam, gdzie znajdują się nasze obiekty. To wszystko przekłada się na rosnące zaangażowanie i zaufanie lokalnych środowisk.
Dominik Piwek, Group Corporate Marketing & Cluster Manager NEPI Rockcastle
W centrach handlowych można spotkać dużo młodzieży. Dlaczego tak się dzieje? Jak na to odpowiadacie?
D.P.: Centra handlowe dla młodych ludzi to de facto współczesne podwórka. Spędzają tu wolny czas, budują relacje z rówieśnikami, szukają możliwości wyrażania siebie na różne sposoby. Wielu z tych młodych ludzi nie do końca ma pomysł na siebie, bywają oni zagubieni, co powoduje, że działają czasem w sposób, który może być trudny do przyjęcia dla innych, a także szkodliwy dla nich samych.
Aby odpowiedzieć na te wyzwania, ale również na alarmujące statystyki dotyczące zdrowia psychicznego młodych, stworzyliśmy jako NEPI Rockcastle autorski, ogólnopolski program społeczny „Młodzież w Centrum”. Został on zainicjonowany w Forum Gdańsk. Stworzyliśmy grupę roboczą z miastem Gdańsk i tak powstały podwaliny programu społecznego, który rozwija kompetencje młodych ludzi i inspiruje ich do działania. Jego celem jest motywowanie młodych ludzi do działania, wsparcie w budowaniu relacji, zapewnianie angażujących przestrzeni i aktywności, a także wsparcia psychologicznego. Program oparty jest na czterech filarach: edukacji, wolontariacie, aktywności sportowej oraz wsparciu w dostępie do psychologów. Program powstał we współpracy z Grzegorzem Neumannem, profilaktykiem pracującym z młodzieżą.
W jaki sposób jest realizowany ten program?
D.P.: Program koncentruje się na edukacji młodzieży i obejmuje takie obszary tematyczne, jak m.in. cyberzagrożenia, stres i sposoby radzenia sobie z nimi, FOMO, bullying, odporność psychiczna, rola motywacji w życiu itp. Ale jego sercem jest aktywizacja młodzieży i zachęcanie do działania. Dlatego organizujemy warsztaty i projekty wspierające przedsiębiorczość, ekologię i współpracę społeczną. Efekty już widać – aktywizacja młodzieży i realny wpływ lokalny. W ciągu ponad dwóch lat odbyło się ponad 70 warsztatów edukacyjnych, 600 treningów sportowych, około 50 akcji wolontariackich.
Działania prowadzone są w 16 centrach handlowych NEPI Rockcastle, w różnym wymiarze. Wiele działań jest prowadzonych z pomocą wykwalifikowanych streetworkerów, którzy na co dzień działają z młodzieżą. W niektórych centrach dostępne są również stałe punkty spotkań, gdzie młodzi ludzie oprócz spędzenia aktywnie czasu mają również możliwość uzyskania pomocy, w tym psychologicznej. W tym roku przeprowadziliśmy też bardzo ciekawy cykl 14 warsztatów poświęconych dezinformacji w sieci. Ogólnopolska trasa pod hasłem „Wnikasz w co klikasz?” wystartowała w czerwcu i zakończyła się 18 listopada. W warsztatach wzięło udział ok. 3,5 tys. uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz ich opiekunów w 14 miastach. Podczas spotkań mówiliśmy, czym jest dezinformacja, jak budować na nią odporność i jak radzić sobie z hejtem w sieci.
Wiele działań jest prowadzonych lokalnie, we współpracy z lokalnymi organizacjami, w zależności od lokalnych potrzeb, np. długofalowa współpraca z „Niebieskimi Trampkami” w Forum Gdańsk czy wakacyjna akcja „Oddajemy Scenę Młodym” przy Galerii Tomaszów w Tomaszowie Mazowieckim. Ciekawą inicjatywą jest też druga edycja E-sport Gaming Kings Tournaments 2.0 powered by Orange – profesjonalny turniej e-sportowy, któremu towarzyszą debaty eksperckie dotyczące mądrego grania oraz możliwości rozwoju kariery e-sportowej. Wiele naszej uwagi i działań dotyczy generacji Z – potrzeb, pasji i wyzwań tego pokolenia. Staramy się na te potrzeby odpowiadać.
Czym jest Manifest Pokolenia Z, który powstał z udziałem młodzieży skupionej wokół centrów handlowych?
Alina Landowska: Manifest Pokolenia Z to głos młodych ludzi w wieku 14–17 lat. Jego powstanie towarzyszyło badaniom focusowym, które prowadziliśmy wśród młodzieży skupionej wokół centrów NEPI Rockcastle. Podczas spotkań młodzież opowiedziała nam o tym, co jest dla niej najważniejsze. To nie jest kampania marketingowa – to autentyczny zapis wartości, potrzeb i emocji pokolenia, które dojrzewa w czasach cyfrowej presji, wielości narracji i kryzysów.
Manifest mówi wprost: „Nie musimy pasować do cudzych oczekiwań”, a wolność to nie pusty slogan, tylko możliwość życia po swojemu – tworzenia, ubierania się, mówienia i działania według własnych zasad. To pokolenie domaga się przestrzeni, w której można być sobą i czuć się bezpiecznie, w której różnorodność jest siłą, a nie powodem do wykluczenia. W tekście Manifestu znajdziemy też wezwanie do dorosłych: „Potrzebujemy waszego słuchania – takiego naprawdę”.
To nie tylko zbiór zdań – to symboliczny akt tożsamościowy i emocjonalny młodych ludzi, którzy przygotowują się, by przejąć świat i ukształtować go według własnych wartości. A będzie on taki, jak ich wychowaliśmy.
Proszę powiedzieć więcej o tym badaniu. Jakie wnioski kryją się pod tytułem „Nie musimy pasować do cudzych oczekiwań – o wartościach, potrzebach i przyszłości Pokolenia Z”?
A.L.: W badaniach ilościowych i jakościowych, przeprowadzonych, jak wspomniałam, wśród młodych ludzi w wieku 14–17 lat, wyraźnie wybrzmiała potrzeba bycia sobą i odrzucenia presji dopasowywania się do cudzych oczekiwań. Prawie co piąty respondent zadeklarował: „Nie muszę pasować do wyobrażeń innych osób” – to silny głos pokolenia, które w świecie pełnym porównań, presji cyfrowej oraz wszechobecnego fałszu i pozorów szuka autentyczności i przestrzeni na prawdziwe życie.
Najważniejszymi wartościami młodych są lojalność wobec bliskich (31,2 proc.), wrażliwość na krzywdę innych (30 proc.) oraz uczciwość (27,5 proc.) – czyli wartości relacyjne i moralne, a nie indywidualny sukces. To pokolenie deklaruje silną potrzebę przejrzystości, empatii i lojalności – i to właśnie na tych wartościach opiera swój kompas moralny.
Młodzi funkcjonują dziś w stanie emocjonalnej ambiwalencji: dominuje nadzieja (37,8 proc.), ale niemal równie silna jest niepewność (36,7 proc.). To dobrze oddaje napięcie obecne zarówno w ich najbliższym otoczeniu, jak i w szerszym kontekście globalnym. To jednocześnie pokolenie, które wierzy w możliwość zmiany, ale potrzebuje poczucia sprawczości – tymczasem tylko 9,2 proc. młodych deklaruje, że czuje wpływ na przestrzeń publiczną.
Co dane z tego badania mówią o centrach handlowych?
A.L.: Nasze dane wyraźnie pokazują, że centra handlowe nie są już tylko miejscem zakupów – stają się „trzecią przestrzenią” Gen Z, obok domu i szkoły. Niemal połowa młodych spędza tam jedną–dwie godziny podczas jednej wizyty, a tylko 13,8 proc. odwiedza je rzadziej niż raz w miesiącu.
Dla młodych centra to przede wszystkim miejsce relacji i regeneracji psychicznej. Najczęściej wskazywaną potrzebą są strefy relaksu i ciszy (37 proc.), przestrzenie do odpoczynku i bycia sobą, a także miejsca umożliwiające twórczą ekspresję, np. poprzez sztukę, styl lub spotkania z rówieśnikami.
Ponadto aż 20,8 proc. respondentów deklaruje potrzebę wsparcia w kryzysie psychicznym właśnie w przestrzeniach takich jak galerie handlowe. To sygnał, że centra mogą, i powinny, odegrać rolę społecznych i emocjonalnych azylów, odpowiadając na realne potrzeby młodych – nie tylko komercyjne, ale także relacyjne, mentalne i wspólnotowe.
