W obliczu rosnących kosztów życia, niepewności gospodarczej i narastających problemów zdrowotnych Polacy częściej deklarują, że ich priorytetami są rodzina, zdrowie i bezpieczeństwo finansowe. Jednak dane pokazują, że między deklaracjami a realnymi działaniami jest luka. Badania przeprowadzone przez Wartę oraz ARC Rynek i Opinia w 2025 r. pokazują, że choć 69 proc. Polaków wskazuje rodzinę jako najważniejszą wartość, a 61 proc. – zdrowie, to w praktyce coraz więcej osób ogranicza oszczędności i odkłada decyzje o zabezpieczeniu przyszłości na później. Jednocześnie narastają obawy zarówno o własne zdrowie, jak i o stabilność finansową rodziny.

Czego obawiają się Polacy

W ciągu ostatniego roku, jak wynika z badania Warty i ARC Rynek i Opinie, wśród społeczeństwa nasiliły się obawy dotyczące braku pieniędzy na starość (u 25 proc. respondentów), utraty pracy (u 18 proc.) czy braku środków na leczenie poważnej choroby (u 16 proc.). Tylko co czwarty badany twierdzi, że jego poziom obaw w ostatnim roku nie wzrósł.

Dla zdecydowanej większości codzienność stała się bardziej niepewna i kosztowna – drożeją usługi prywatnej opieki zdrowotnej, utrzymanie domu, samochodu, zajęcia dodatkowe dla dzieci oraz drobne przyjemności. Co czwarty rodzic zwiększył wydatki na serwisy streamingowe oraz wyjście do restauracji, a tylko co trzeci przyznaje, że ograniczył oszczędności odkładane na przyszłość. Oznacza to, że oszczędzanie przegrywa z bieżącymi potrzebami i kosztami życia.

Ubezpieczenie często nieaktualne

Choć 66 proc. badanych rodziców posiada ubezpieczenie na życie, większość z nich nigdy nie aktualizowała polisy. Aż 68 proc. przyznaje, że nigdy nie rozważało podniesienia sumy ubezpieczenia, a 37 proc. nie potrafi określić, na jak długo wystarczyłaby wypłata świadczenia w razie nieszczęścia.

To pokazuje, że choć Polacy deklarują troskę o rodzinę i zdrowie, w praktyce rzadko podejmują konkretne kroki zabezpieczające ich przyszłość i poczucie bezpieczeństwa. Często decyzja o ochronie zapada dopiero wtedy, gdy problem już się pojawia, a wówczas jest zwykle za późno na skuteczne działanie.

Choroba i wypadek mogą przydarzyć się każdemu

Tylko w pierwszym półroczu 2025 r. Warta wypłaciła klientom świadczenia o łącznej wartości około 500 mln zł z polis na życie. Aż cztery na pięć wypłat dotyczyło zdrowia klientów i ich bliskich, co pokazuje, że choroba lub nagłe zdarzenie losowe to nie odległa możliwość, ale codzienność tysięcy rodzin. Każdego dnia do klientów trafiało średnio około 1800 świadczeń, a niemal co drugie dotyczyło osoby poniżej 50. roku życia. Najczęstszymi sytuacjami, w których polisa niosła realną pomoc, były pobyt w szpitalu, operacja oraz uszczerbek na zdrowiu. Wśród poważniejszych chorób dominowały nowotwory, udary i zawały serca.

Świadczenia z tytułu poważnej choroby Warta wypłacała średnio co godzinę, a co czwarty wniosek dotyczył osoby poniżej 50. roku życia. Te dane jasno pokazują, że choroba może dotknąć każdego, niezależnie od wieku czy stylu życia. Dlatego tak ważne jest, by o bezpieczeństwo finansowe zadbać wcześniej, zanim pojawi się problem.

Nowa oferta ubezpieczeniowa Warty

W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby polskich rodzin oraz rozwój medycyny Warta od września wprowadziła nową ofertę ubezpieczeń na życie. Zaktualizowany został katalog poważnych zachorowań, do którego dodano 30 nowych jednostek chorobowych, dzięki czemu obejmuje on teraz 75 pozycji w wariancie rozszerzonym, a także katalog operacji, do którego dodano 100 nowych procedur, dzięki czemu obejmuje on teraz ponad 700 pozycji. Nowością jest tzw. katalog otwarty – unikalne rozwiązanie, dzięki któremu można otrzymać świadczenie nawet w przypadku poważnej choroby, nawet jeśli nie została ona wymieniona w katalogu poważnych zachorowań.

Warta uprościła również wybrane definicje chorób, przez co świadczenie może być szybciej wypłacone. Dzięki temu klienci otrzymują wsparcie finansowe wtedy, gdy najbardziej go potrzebują – na początku leczenia, gdy pojawiają się pierwsze wydatki i stres. Ponadto nowe ubezpieczenia zapewniają globalną ochronę, oferując pełne wsparcie finansowe bez względu na kraj, w którym dojdzie do zdarzenia.

W zależności od wybranych umów dodatkowych ubezpieczeni w Warcie mogą liczyć na szeroki zakres pomocy – zarówno finansowej, jak i w postaci świadczeń medycznych. W przypadku diagnozy poważnej choroby świadczenie może sięgnąć nawet miliona złotych, w tym również przy zachorowaniu na nowotwory. Dodatkowo ubezpieczenie przewiduje wypłatę do 50 tys. zł za przeprowadzone operacje oraz do 500 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku choroby.

Niektóre umowy obejmują również pokrycie kosztów leczenia za granicą wraz z pełną organizacją takiej pomocy – do 2 mln euro. Warta oferuje ponadto medyczną pomoc onkologiczną, obejmującą m.in. rehabilitację onkologiczną, refundację kosztów peruki, organizację i pokrycie kosztów wizyt lekarskich, transportu medycznego. Jak podkreśla ubezpieczyciel, dzięki tak kompleksowemu wsparciu klienci mogą skoncentrować się na leczeniu i powrocie do zdrowia, zamiast martwić się formalnościami czy wydatkami.

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze polisy?

Wybór ubezpieczenia na życie to decyzja, która może realnie wpłynąć na komfort leczenia, poczucie bezpieczeństwa i stabilność finansową całej rodziny. Kluczowe jest, by polisa rzeczywiście odpowiadała na potrzeby ubezpieczonego – zarówno pod względem wysokości świadczenia, jak i zakresu ochrony. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na odpowiednio wysoką sumę ubezpieczenia, która powinna pokryć rzeczywiste koszty terapii, rehabilitacji i codziennego utrzymania. Zbyt niska kwota może okazać się niewystarczająca w przypadku poważnej choroby, kiedy wydatki gwałtownie rosną, a dochody często maleją.

Dobra polisa to jednak znacznie więcej niż tylko wypłata świadczenia. To także konkretne wsparcie na każdym etapie leczenia – od organizacji i finansowania terapii za granicą, po możliwość skorzystania z drugiej opinii medycznej od międzynarodowych specjalistów. Tego typu konsultacje dają większą pewność diagnozy i pozwalają wybrać najlepszą ścieżkę leczenia. Ważnym elementem jest również wsparcie medyczne, które powinno obejmować m.in. transport, opiekę domową, rehabilitację czy refundację kosztów peruki, dostępne do kilku lat po diagnozie.

Nie bez znaczenia pozostaje też wsparcie doświadczonego agenta ubezpieczeniowego. To on pomoże dobrać odpowiedni zakres ochrony, wyjaśni zasady wypłaty świadczeń i dostosuje polisę do indywidualnej sytuacji klienta, tak by w kluczowym momencie stanowiła ona realną pomoc, a nie jedynie formalność.

Oferta podąża za życiem

Polski rynek ubezpieczeń na życie zmienia się w szybkim tempie. To, co jeszcze kilka lat temu uznawano za nowoczesne, dziś staje się standardem. Warta od lat konsekwentnie rozwija swoje produkty, by odpowiadały na realne potrzeby klientów i na zmieniającą się rzeczywistość medyczną.

Nowa oferta, która weszła od września na rynek, zawiera rozwiązania prostsze, szersze i bardziej elastyczne. Dzięki nim klienci mogą mieć pewność, że są chronieni w każdej sytuacji – niezależnie od wieku, miejsca pobytu czy rodzaju choroby. Nowa oferta ubezpieczeń na życie Warty została stworzona po to, by wspierać klientów w najtrudniejszych momentach i dawać im pewność, że w razie choroby nie zostaną sami. Bo choć nie da się przewidzieć przyszłości, można się na nią dobrze przygotować. Dobra polisa na życie to nie luksus – to rozsądna inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i stabilność całej rodziny.

