Rozliczenia rządów PiS w PZU. Spółka chce naprawy szkód przez byłą szefową

Pod koniec 2024 r. PZU przekazało, że audyty przeprowadzone w całej Grupie PZU ustaliły, że zarząd miał w latach 2016-24 40 doradców. Blisko połowa z nich znalazła przy tym zatrudnienie w należącym do Grupy PZU Banku Pekao. Koszt wynagrodzeń całej tej grupy doradców wyliczono na 45 mln zł, przy czym audytorzy stwierdzili, że brak było wymiernych efektów ich prac w postaci np. opinii czy ekspertyz. Wśród doradców znaleźli się ludzie związani z ugrupowaniami rządzącymi w tamtym czasie i członkowie ich rodzin. Rekordziści mieli zarobić nawet 6 mln zł.

– Jedną z moich pierwszych decyzji było pożegnanie się ze wszystkimi „doradcami zarządu”. I tak długo, jak będę pełnił tę funkcję, takich osób przy mnie nie będzie. Można korzystać z usług doradczych, ale robi się to zgodnie z określonymi procedurami, w określonym czasie. Muszą z tego powstać oczekiwane produkty, dowody pracy. Permanentny element doradczy dla zarządu jest znany raczej dworom królewskim, a nie firmom mającym w DNA przejrzystość reguł corporate governance – stwierdził Artur Olech.

Uchwała przeszła wbrew żądaniom byłej prezes ubezpieczyciela

W czasie wtorkowego NWZ większość akcjonariuszy biorących udział w głosowaniu nad uchwałą w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu opowiedziała się za jej przyjęciem. Nie pomogła prośba Beaty Kozłowskiej-Chyły przekazana uczestnikom NWZ przez jej pełnomocnika o niepodejmowanie uchwały. Była prezes PZU przekonywała, że współpracowała w czasie swoich rządów w spółce jedynie z trzema doradcami, że mieli oni przygotowanie merytoryczne i nie byli zatrudnieni fikcyjnie, lecz pracowali na rzecz spółki.

W uzasadnieniu do uchwały jej autorzy przypomnieli, że Beata Kozłowska-Chyła nie dostała absolutorium za kierowanie pracami zarządu PZU w latach 2023-24. We wtorek przedstawiciele spółki zaznaczali natomiast, że przyjęta przez NWZ uchwała nie przesądza o winie byłej prezes. Daje natomiast możliwość rozstrzygnięcia tej sprawy przez uprawnione organy.

Beata Kozłowska-Chyła kierowała ubezpieczeniowym gigantem od 12 marca 2020 r. do 23 lutego 2024 r. Była szefowa PZU jest doktorem prawa i wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego. W czasach rządów Zjednoczonej Prawicy uznawana była za człowieka premiera Mateusza Morawieckiego.