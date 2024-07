Poprzednie władze PZU nie otrzymały absolutorium

Zgodnie z przewidywaniami i rekomendacją rady nadzorczej zwyczajne walne zgromadzenie największego polskiego ubezpieczyciela w oddzielnych głosowaniach zdecydowało w czwartek o nieudzieleniu byłej prezes Beacie Kozłowksiej-Chyle i członkom zarządu Małgorzacie Sadurskiej, Maciejowi Rapkiewiczowi, Piotrowi Nowakowi, Tomaszowi Kulikowi, Krzysztofowi Kozłowskiemu, Małgorzacie Kot oraz Ernestowi Bejdzie absolutorium za okres zasiadania w zarządzie PZU w 2023 r.

Jak wcześniej informowała RN PZU, uzasadnieniem są informacje zebrane przez spółkę oraz przez podmioty zewnętrzne (firmy doradcze oraz kancelarie prawne) wraz z kwalifikacją prawną i ekonomiczną tych informacji dokonaną przez podmioty zewnętrzne wskazujące na nieprawidłowości mające miejsce w spółce w roku obrotowym 2023. Krótko mówiąc, praca poprzednich władz spółki została oceniona negatywnie.

Inaczej było w przypadku oceny pracy RN PZU. Jej przewodniczący Robert Jastrzębski, a także członkowie (Paweł Górecki, Agata Górnicka, Marcin Kubicza, Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Marcin Chludziński, Krzysztof Opolski, Radosław Sierpiński, Robert Śnitko, Piotr Wachowiak, Józef Wierzbowski, Maciej Zaborowski) dostali absolutorium.

Zysk i dywidenda

Czwartkowe ZWZ PZU było dokończeniem posiedzenia przerwanego przed miesiącem. Wtedy ZWZ zdecydowało m.in. o podziale zysku netto spółki za 2023 r. w wysokości przeszło 3,983 mld zł, powiększonego o ponad 853,6 mln zł przeniesionych z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za 2022 r. Łącznie jest to niemal 4,837 mld zł. Niemal 3,748 mld zł z tego zostanie przeznaczone na wypłatę dywidendy. Daje to 4,34 zł na akcję, co oznacza, że stopa dywidendy przekroczy 8 proc. Dniem dywidendy będzie 17 września, zaś jej wypłata nastąpi 8 października 2024 r. Po tych decyzjach ZWZ na wniosek pełnomocnika Skarbu Państwa czerwcowe obrady zostały przerwane do 18 lipca.