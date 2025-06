13 czerwca walne zgromadzenie PKO BP uchwaliło 6,85 mld zł dywidendy, czyli 5,48 zł na akcję. Przy aktualnej cenie walorów przekłada się to na niemal 8-proc. stopę. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 5 sierpnia, a wypłacona zostanie 14 sierpnia. Notowania PKO BP oscylują obecnie w okolicach 70 zł, co oznacza wycenę całej spółki na 88 mld zł. Daje to bankowi drugiej miejsce na liście największych, krajowych firm notowanych na warszawskiej giełdzie.

Największy jest Orlen, którego kurs w tym roku porusza się w imponującym trendzie wzrostowym i obecnie oscyluje w okolicach 82 zł. To daje wycenę całej spółki na 95 mld zł. Inwestorzy są też beneficjentami sutej dywidendy. W tym roku wyniesie rekordowe niemal 7 mld zł, czyli 6 zł na akcję, co przy obecnym kursie oznacza 7,4-proc. stopę. Wraz z rosnącym kursem stopa spada – przy cenie akcji sprzed kilku miesięcy przekraczała 9 proc. Dniem dywidendy będzie 14 sierpnia, a wypłacona zostanie 1 września.

Trzeci z państwowych gigantów PZU, chce wypłacić w tym roku akcjonariuszom 3,86 mld zł, co oznacza 4,47 zł na akcję. Walne zgromadzenie będzie głosować nad tą uchwałą 25 czerwca. PZU co do zasady dywidendę wypłaca po wakacjach i taka jest również tegoroczna rekomendacja zarządu. Proponuje on żeby dniem ustalenia prawa był 25 września, a wypłaty 16 października. Przy obecnie cenie akcji stopa dywidendy w PZU wynosi 7,5 proc.

Warto odnotować, że grupa PZU, do której należą też Pekao i Alior, jest w trakcie dużych zmian organizacyjnych. Połączy się z Pekao. Obie marki zostaną zachowane. Natomiast na czele nowej grupy będzie stał bank, a nie ubezpieczyciel. Efektem transakcji ma być uwolnienie nadwyżki kapitałowej sięgającej nawet 20 mld zł. Nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje co do losów Aliora. Rozważane są różne scenariusze. W oczekiwaniu na decyzję, akcjonariusze Aliora dostaną dywidendę. Walne zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu z zysku osiągniętego w 2024 r. na dywidendę kwoty 1,2 mld zł, co daje 9,19 zł na akcję. Dniem dywidendy jest 30 czerwca, a wypłata nastąpi 14 lipca. Przy obecnej cenie akcji, sięgającej 100 zł, stopa dywidendy przekracza 9 proc.

Kto jeszcze wypłaci dywidendę w 2025 r.

Wśród spółek z WIG20 które jeszcze nie wypłaciły tegorocznej dywidendy mamy też CD Projekt, Orange, Kruka oraz Kęty.