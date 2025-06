Większość analityków nadal przychylnym okiem patrzy na akcje rodzimych banków, które w bieżącym roku wypracowały dwucyfrowe stopy zwrotu. W ostatnich miesiącach część tegorocznych zysków zabrała jednak korekta. Wyraźna przewaga pozytywnych rekomendacji oznacza, że w tym sektorze nadal jest miejsce na kontynuację zwyżek. W tym gronie najwięcej do zaoferowania ma Alior. Średnia cena docelowa z rekomendacji na poziomie 123,64 zł daje ok. 25-proc. przestrzeń do wzrostu wyceny. Niewiele mniejszy potencjał kryje się w akcjach PKO BP. Jak przekonują analitycy BM mBanku, przy obecnej wycenie na giełdzie bank wygląda atrakcyjnie – i ustalili cenę docelową na poziomie 89,80 zł. – Zarząd PKO BP potwierdza, że rezerwy związane z kredytami frankowymi będą się zmniejszać w nadchodzących okresach, co powinno wspierać rentowność banku w najbliższych latach. Wszystko to oznacza, że PKO BP może skupić się na rozwoju swojej działalności i zwiększaniu udziału w rynku – poskreślają eksperci w raporcie.

Po efektownych zwyżkach z ostatnich miesięcy, które zaowocowały nowymi rekordami, mniej atrakcyjnie wyglądają akcje PZU, oferując jedynie jednocyfrowy potencjał.

Czytaj więcej Giełda Giełdowe spółki są filarem polskiej gospodarki Wzięliśmy pod lupę kilkaset największych firm w kraju. Niespełna jedną czwartą stanowią spółki gi...

To nie koniec dobrej passy

Na wzrostowej ścieżce mają szansę pozostać walory PGE, która w tym roku wróciła do łask inwestorów, przynosząc im ponad 70 proc. zysku. Zdaniem analityków poprawiające się perspektywy energetycznego giganta wciąż nie są w pełni odzwierciedlone w cenie akcji. Jak wyjaśniają analitycy DM BOŚ, ma to w dużej mierze związek ze zmianę postrzegania sektora energetycznego na optymistyczne, co jednocześnie wiązało się z podniesieniem prognoz wyników spółki.

W przypadku Orlenu pole do kontynuacji zwyżek jest już mocno ograniczone. Akcje koncernu w tym roku zdrożały o blisko 70 proc., osiągając poziomy cenowe nienotowane od blisko sześciu lat. Na zmianę nastawienia inwestorów wpłynęła publikacja zaktualizowanej strategii z początkiem 2025 r., co sprawiło, że jeden z kluczowych czynników niepewności zniknął, a inwestorzy dużo łaskawiej spojrzeli na spółkę. Dodatkowo inwestorów podbudowały także solidne wyniki i poprawiające się otoczenie makro koncernu oraz rekordowa dywidenda na poziomie 6 zł na akcję.