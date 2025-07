Sezon prezentacji wyników za II kwartał i całe I półrocze już oficjalnie wystartował, co oznacza, że w najbliższych tygodniach czeka nas wysyp raportów finansowych. Z pomocą analityków przyjrzeliśmy się, które spółki spoza sektora bankowego nie powinny mieć problemów z poprawą rezultatów sprzed roku, a nawet potencjalnie przebić oczekiwania.

Orlen skorzystał na cenach ropy

Korzystne warunki makroekonomiczne w II kwartale były jednym z czynników sprzyjających poprawie wyników Orlenu. Koncern korzystał m.in. ze stosunkowo wysokich notowań ropy i gazu oraz słabszego dolara. – Otoczenie makro w segmencie rafineryjnym w II kwartale było nieco lepsze na poziomie marży modelowej w ujęciu kwartał do kwartału, ale nadal słabsze rok do roku. Porównywalne z I kwartałem oraz wyższe rok do roku były wg naszych kalkulacji premie lądowe na paliwach na rynku polskim. Marże w segmencie petrochemicznym były niższe rok do roku, ale wyższe względem poprzedniego kwartału – wskazuje Krzysztof Pado, analityk DM BDM. W II kwartale spodziewa się skonsolidowanej oczyszczonej EBITDA LIFO na poziomie 9,01 mld zł wobec 3,83mld zł osiągniętych rok wcześniej, wskazując, że głównym źródłem poprawy wyników był brak odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (FWRC) w Upstreamie (7,7 mld zł z tego tytułu obciążyło wynik rok temu).

Pozytywne tendencje powinny być widoczne w spółkach nastawionych na konsumenta. Wśród tych największych z dobrej strony powinno pokazać się Dino. W zakończonym niedawno kwartale tempo poprawy wyraźnie przyspieszyło. – W segmencie spółek konsumenckich zakładam, że spółka zanotuje najwyższe dynamiki poprawy wyników rok do roku. Prognozuję wzrost EBITDA o ok. 40 proc. względem analogicznego kwartału 2024 r. – zakłada Janusz Pięta, analityk BM mBanku. – Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za to będzie przesunięcie świąt wielkanocnych, które w 2025 roku przypadną na II kwartał, co pozytywnie wpłynie na sprzedaż. W efekcie, dzięki dźwigni operacyjnej, poprawie ulegnie również marża EBITDA. Dodatkowo sprzedaż porównywalna będzie wspierana przez lekki wzrost dynamiki inflacji żywności r/r w koszyku zakupowym detalisty. Jest to jednak oczekiwane, więc nie powinno stanowić dla rynku zaskoczenia – zauważa.

Odzież i biżuteria

Do udanych II kwartał może zaliczyć również odzieżowo-jubilerska grupa VRG. – Oczekuję poprawy wyników w segmencie odzieżowym, w którym spółka poprawiła jakość kolekcji i zatowarowanie, ograniczyła promocje, zamknęła wiele nierentownych salonów. Korzystniejsze prawdopodobnie były też warunki zakupowe. Z kolei w segmencie jubilerskim widać było w I kwartale lekkie pogorszenie wynikowe, ze względu na schłodzenie w segmencie zegarków i biżuterii luksusowej i powiększanie sieci, jednak zarząd komunikował, że w II kwartale sytuacja już się poprawiała. Na wzrost przychodów segmentu powinny też wpływać wzrosty cen złota i srebra – wyjaśnia Seweryn Żołyniak, analityk BM Banku Millennium.