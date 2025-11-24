Aktualizacja: 24.11.2025 06:38 Publikacja: 24.11.2025 04:30
Nancy Pelosi, demokratyczna kongreswoman z Kalifornii, była przewodniczącą Izby Reprezentantów w latach 2007–2011 i 2019–2023
Foto: Ting Shen
Nancy Pelosi, była przewodnicząca amerykańskiej Izby Reprezentantów, ogłosiła, że przechodzi na emeryturę. Jest to w pełni zrozumiałe. Ma przecież 85 lat, a zasiada w Kongresie nieprzerwanie od 1987 r. Jej emerytura zacznie się w styczniu 2027 r., czyli po zakończeniu obecnej kadencji. Demokratyczna kongreswoman zapowiedziała, że nie będzie startowała w wyborach. Odejście Pelosi z polityki można uznać za koniec pewnej epoki. Wygląda jednak na to, że najbardziej z tego powodu będą smutni nie tyle polityczni zwolennicy byłej przewodniczącej Izby Reprezentantów, co inwestorzy uważnie śledzący jej portfel akcji.
W ciągu 38 lat zasiadania w Kongresie Nancy Pelosi i jej mąż Paul osiągnęli bowiem stopę zwrotu z inwestycji w akcje wynoszącą 16930 proc. Dow Jones Industrial wzrósł w tym czasie tylko o około 2300 proc. W swoim pierwszym oświadczeniu majątkowym złożonym w Kongresie małżeństwo Pelosi przyznało się do posiadania portfela akcji wartego 610 tys. do 785 tys. dol. Pelosi wykazywała się niesamowitą intuicją, jeśli chodzi o obiecujące spółki i została uznana za „legendarnego inwestora”. Ron DeSantis, republikański gubernator Florydy, złożył już jej ironiczną propozycję, by po odejściu z Kongresu zajęła się zarządzaniem jego stanowym funduszem emerytalnym. Ta nobliwa kongreswoman ma bowiem większe szczęście do inwestycji w akcje, niż spora część zawodowych traderów.
W zeszłym roku portfel inwestycyjny małżeństwa Pelosi przyniósł szacunkową stopę zwrotu wynoszącą 54 proc., czyli ponad dwa razy wyższą od wzrostu indeksu S&P 500. Pobił pod tym względem każdy duży fundusz hedgingowy z zestawienia agencji Bloomberg. Oświadczenie majątkowe Pelosi za 2024 r. pokazuje udziały w około dwóch tuzinach spółek. Największą pozycję stanowiły wówczas w jej portfelu akcje Apple wyceniane do 50 mln dol. Pelosi wymieniała też warte po kilka milionów dolarów pakiety akcji m.in. Nvidii, Alto Networks, Salesforce i Netfliksa. Widać jej duże preferencje względem akcji spółek z Doliny Krzemowej. I trudno się temu dziwić. Wszak to firmy technologiczne długo były lokomotywami amerykańskiej hossy.
Czytaj więcej
Była przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi odniosła obrażenia podczas podróży do Lu...
Jedną z najlepszych transakcji Pelosi z ostatnich kilkunastu miesięcy było zrealizowanie w grudniu 2024 r. opcji pozwalającej na zakup 50 tys. akcji Nvidii po 12 dol. za sztukę – czyli za mniej niż jedną dziesiątą jej ceny rynkowej. Zakupione w ten sposób udziały były warte na początku listopada ponad 7 mln dol.
Małżeństwo Pelosi prowadziło intrygujące transakcje akcjami Nvidii już wcześniej, co niekiedy miało posmak skandalu. Było tak choćby po tym, jak w sierpniu 2022 r. administracja prezydenta Joe Bidena wprowadziła restrykcje na eksport zaawansowanych chipów do Chin, które uderzały w Nvidię. Nieco wcześniej, pod koniec lipca 2022 r., 25 tys. akcji Nvidii sprzedał Paul Pelosi. Stracił na tej transakcji 341,4 tys. dol. Portal Unusual Whales (specjalizujący się w obserwowaniu zmian w portfelach inwestycyjnych członków Kongresu) wyliczył jednak, że gdyby poczekał on ze sprzedażą do 31 sierpnia, to jego strata byłaby o 20 proc. większa. Tymczasem jego małżonka mocno się wówczas angażowała w kształtowanie polityki wobec Chin i krajowego sektora nowych technologii.
Drew Hammill, ówczesny rzecznik Nancy Pelosi, twierdził, że sprzedaż akcji Nvidii przez Paula Pelosi nie miała nic wspólnego z szykowanymi przez rząd restrykcjami eksportowymi. – Wolał on sprzedać je ze stratą, niż pozwolić, by dalej rozprzestrzeniała się dezinformacja dotycząca tego pakietu akcji – powiedział Hammill. Ową dezinformacją były podejrzenia, że Paul Pelosi trzymał akcje Nvidii ze względu na ustawę przyznającą producentom mikroprocesorów 52 mld dol. rządowych subsydiów na rozwój krajowej produkcji.
Czytaj więcej
Prezydent Stanów Zjednoczonych powiększył majątek do poziomu kilkakrotnie większego niż w czasie...
Podejrzenia dotyczące tego, że za „giełdową intuicją” małżeństwa Pelosi stoi wykorzystywanie poufnych informacji rządowych, krążą już od dawna. Nigdy jednak nie zostały jednoznacznie dowiedzione.
– Prawdziwym dziedzictwem Nancy Pelosi jest to, że stała się najskuteczniejszą insider traderką w historii Ameryki. Gdyby ktokolwiek inny zamienił 785 tys. dol. w 133,7 mln dol., osiągając lepsze wyniki niż Warren Buffett, przechodziłby na emeryturę za kratkami – ocenia Kiersten Pels, rzeczniczka Komitetu Narodowego Partii Republikańskiej.
– Myślę, że najbardziej będzie mi brakować tego, jak ona handluje – twierdzi natomiast Dan Weiskopf, zarządzający ETF-em śledzącym transakcje członków Kongresu. Jego ETF ma nazwę NANC, co jest nawiązaniem do imienia byłej przewodniczącej Izby Reprezentantów. Weiskopf zwraca uwagę, że Pelosi inwestuje duże kwoty na rynku, a nie ma śladu, by kiedykolwiek podejmowała decyzje pod wpływem emocji, w panice. – To styl oparty na bardzo mocnych przekonaniach i agresywny… Jedynym powodem, by dokonywać takich transakcji, jest posiadanie procesu, który daje pewność. A o ile wiem, nie kupują na podstawie analiz technicznych. Muszą więc robić to dzięki informacjom dotyczącym samych firm – przekonuje Weiskopf.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump nabył obligacje korporacyjne i komunalne o wartości szacowanej na co n...
Akcje stanowią większość deklarowanego majątku małżeństwa Pelosi, wycenionego w deklaracji majątkowej na 280 mln dol. W jego skład wchodzą również m.in. udziały w różnych innych przedsięwzięciach, w tym wytwórni win w Napa Valley wartej od 5 mln do 25 mln dol., włoskiej restauracji w rejonie zatoki San Francisco, nieruchomościach komercyjnych oraz firmie zajmującej się analizą i doradztwem politycznym. Małżeństwo Pelosi posiada także dom w dzielnicy Pacific Heights w San Francisco wart 8,7 mln dol. oraz mieszkanie w dzielnicy Georgetown w Waszyngtonie, kupione w 1999 r. za 650 tys. dol. W 1987 r. deklarowali oni majątek wart łącznie 3 mln dol. Tymczasem jako przewodnicząca Izby Reprezentantów, Nancy Pelosi zarabiała rocznie „tylko” 223,5 tys. dol. Mamy więc kolejny przykład, że trafne inwestycje giełdowe dają zarobić dużo więcej niż wynagrodzenie za pełnienie nawet najwyższych stanowisk w służbie publicznej...
Nancy Pelosi nie jest oczywiście jedyną osobą zasiadającą w Kongresie USA, która powiększa swój majątek za pomocą inwestycji na rynku akcji. Są kongresmeni i senatorowie bogatsi od niej. Nie da się jednak ukryć, że przez blisko cztery dekady zdobyła ona ogromne doświadczenie w obracaniu akcjami. Jej rynkowa sława stała się wręcz „memiczna” i to jej portfel uważnie śledziło wielu inwestorów. Nancy Pelosi zaczęła być tak mocno kojarzona z „niezwykle szczęśliwymi” transakcjami na rynku akcji, że jej imieniem nazywano projekty ustaw mające zakazać członkom Kongresu handlowania akcjami. Owe projekty utknęły gdzieś w legislacyjnych „zamrażarkach” w poprzednich kadencjach.
Być może jednak w obecnej kadencji Kongresu przejdzie podobny projekt przygotowany przez teksańskiego republikanina Chipa Roya i demokraty z Rhode Island Setha Magazinera. Uzyskał on już poparcie zarówno przedstawicieli konserwatywnej prawicy, jak i postępowej lewicy. Ustawa wymagałaby od prawodawców sprzedaży wszystkich akcji w ciągu 180 dni. Nowo wybrani członkowie Kongresu musieliby również pozbyć się akcji przed złożeniem przysięgi. Członkowie Kongresu, którzy nie dokonają zbycia aktywów, podlegaliby grzywnie odpowiadającej 10 proc. wartości ich portfela akcji. Proponowany zakaz objąłby również małżonków i dzieci pozostające na utrzymaniu.
– Nie wysyłają nas tutaj, żebyśmy się bogacili, podczas gdy głosujemy w sprawach, które nam tu powierzono, byśmy je naprawiali i rozwiązywali. A potem mamy członków, którzy handlują akcjami dokładnie w tych kwestiach, w których mają głosować – stwierdził Roy.
W piątek 10 października prezydent USA Donald Trump wystraszył inwestorów, tweetując o możliwej podwyżce ceł na chińskie produkty o 100 pkt proc. Doprowadziło to do ostrej przeceny na giełdach i na rynku kryptowalut. Jeden z inwestorów mógł jednak zarobić na spadkach kryptowalut nawet 200 mln dol. w ciągu 24 godzin.
Zajął on wcześniej warte łącznie 1,1 mld dol. krótkie pozycje na bitcoinie i ethereum. Były one zlewarowane 10-12 razy. Spodziewał się więc, że notowania najpopularniejszych kryptowalut spadną. Swoje krótkie pozycje zaczął budować 9 października, za pośrednictwem zdecentralizowanej giełdy Hyperliquid. Zwiększył je dwukrotnie na 30 minut przed wpisem Trumpa, w którym znalazła się zapowiedź podwyżek ceł na chińskie produkty. Później, gdy notowania ethereum były bliskie dołka, całkowicie wyszedł z krótkich pozycji na tę kryptowalutę. Zamknął też w pobliżu dołka 90 proc. krótkich pozycji na bitcoinie.
To wzbudziło podejrzenia, że ów tajemniczy kryptowalutowy wieloryb wiedział wcześniej o tym, że Trump zamierza ogłosić zaostrzenie wojny handlowej z Chinami. Tożsamość owego wieloryba nie została jeszcze ustalona, ale wiadomo, że kupować bitcoiny zaczął on w 2011 r., czyli na bardzo wczesnym etapie istnienia tej kryptowaluty. Zgromadził ich od tamtego momentu 86 tys. W internecie pojawiły się memy sugerujące, że owym kryptowalutowym wielorybem był Barron Trump, 19-letni syn prezydenta USA. Wydaje się to mało prawdopodobne (Barron musiałby zacząć skupować bitcoiny, gdy miał pięć lat), ale memy rządzą się swoimi prawami. Na niektórych z nich Barron dzwoni do Nancy Pelosi, dziękując za porady inwestycyjne. Czyżby więc rodziła się kolejna rynkowa legenda?
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Nancy Pelosi, była przewodnicząca amerykańskiej Izby Reprezentantów, ogłosiła, że przechodzi na emeryturę. Jest to w pełni zrozumiałe. Ma przecież 85 lat, a zasiada w Kongresie nieprzerwanie od 1987 r. Jej emerytura zacznie się w styczniu 2027 r., czyli po zakończeniu obecnej kadencji. Demokratyczna kongreswoman zapowiedziała, że nie będzie startowała w wyborach. Odejście Pelosi z polityki można uznać za koniec pewnej epoki. Wygląda jednak na to, że najbardziej z tego powodu będą smutni nie tyle polityczni zwolennicy byłej przewodniczącej Izby Reprezentantów, co inwestorzy uważnie śledzący jej portfel akcji.
Po ciężkiej końcówce czwartkowej sesji na Wall Street europejskie indeksy nie miały innego wyjścia jak rozpocząć...
Po przecenie na Wall Street, wyprzedaż objęła giełdy azjatyckie. Akcje japońskiego SoftBanku, silnie inwestujące...
Na rynkach znów zapanował optymizm. Pomogła Nvidia. W Polsce wsparciem byków jest m.in. PZU, które mocno drożeje...
Już na początku sesji zobaczyliśmy głęboką czerwień na GPW. Słabo radzą sobie przede wszystkim spółki energetycz...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Inwestorzy handlujący na warszawskim parkiecie nadal chętniej pozbywali się akcji, co wpisało się w słabe nastro...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas