Nancy Pelosi, była przewodnicząca amerykańskiej Izby Reprezentantów, ogłosiła, że przechodzi na emeryturę. Jest to w pełni zrozumiałe. Ma przecież 85 lat, a zasiada w Kongresie nieprzerwanie od 1987 r. Jej emerytura zacznie się w styczniu 2027 r., czyli po zakończeniu obecnej kadencji. Demokratyczna kongreswoman zapowiedziała, że nie będzie startowała w wyborach. Odejście Pelosi z polityki można uznać za koniec pewnej epoki. Wygląda jednak na to, że najbardziej z tego powodu będą smutni nie tyle polityczni zwolennicy byłej przewodniczącej Izby Reprezentantów, co inwestorzy uważnie śledzący jej portfel akcji.

W ciągu 38 lat zasiadania w Kongresie Nancy Pelosi i jej mąż Paul osiągnęli bowiem stopę zwrotu z inwestycji w akcje wynoszącą 16930 proc. Dow Jones Industrial wzrósł w tym czasie tylko o około 2300 proc. W swoim pierwszym oświadczeniu majątkowym złożonym w Kongresie małżeństwo Pelosi przyznało się do posiadania portfela akcji wartego 610 tys. do 785 tys. dol. Pelosi wykazywała się niesamowitą intuicją, jeśli chodzi o obiecujące spółki i została uznana za „legendarnego inwestora”. Ron DeSantis, republikański gubernator Florydy, złożył już jej ironiczną propozycję, by po odejściu z Kongresu zajęła się zarządzaniem jego stanowym funduszem emerytalnym. Ta nobliwa kongreswoman ma bowiem większe szczęście do inwestycji w akcje, niż spora część zawodowych traderów.

Dobra intuicja z Nvidią

W zeszłym roku portfel inwestycyjny małżeństwa Pelosi przyniósł szacunkową stopę zwrotu wynoszącą 54 proc., czyli ponad dwa razy wyższą od wzrostu indeksu S&P 500. Pobił pod tym względem każdy duży fundusz hedgingowy z zestawienia agencji Bloomberg. Oświadczenie majątkowe Pelosi za 2024 r. pokazuje udziały w około dwóch tuzinach spółek. Największą pozycję stanowiły wówczas w jej portfelu akcje Apple wyceniane do 50 mln dol. Pelosi wymieniała też warte po kilka milionów dolarów pakiety akcji m.in. Nvidii, Alto Networks, Salesforce i Netfliksa. Widać jej duże preferencje względem akcji spółek z Doliny Krzemowej. I trudno się temu dziwić. Wszak to firmy technologiczne długo były lokomotywami amerykańskiej hossy.