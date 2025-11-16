Aktualizacja: 16.11.2025 12:56 Publikacja: 16.11.2025 11:58
Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Biuro Etyki Rządowej (U.S. Office of Government Ethics), Trump dokonał ponad 175 transakcji finansowych w okresie od 28 sierpnia do 2 października – podała agencja Reutersa. Ujawnienia te, sporządzone na podstawie Ustawy o Etyce w Rządzie (Ethics in Government Act) z 1978 r., nie precyzują dokładnych kwot każdej transakcji, a jedynie podają szerokie przedziały wartości.
Maksymalna łączna wartość zakupionych obligacji, według dokumentacji, przekroczyła 337 milionów dolarów.
Większość aktywów wyszczególnionych w sobotnich oświadczeniach stanowią obligacje emitowane przez jednostki samorządowe – w tym gminy, stany, hrabstwa, okręgi szkolne oraz inne podmioty powiązane z agencjami publicznymi.
Nowe inwestycje obligacyjne Trumpa obejmują liczne branże, które już skorzystały albo nadal korzystają z deregulacji finansowej i innych zmian prowadzonych przez jego administrację.
Wśród nabytych obligacji korporacyjnych znajdują się emisje producentów układów scalonych, takich jak Broadcom i Qualcomm; firm technologicznych, m.in. Meta Platforms; sieci handlowych, takich jak Home Depot i CVS Health; a także banków inwestycyjnych, w tym Goldman Sachs i Morgan Stanley. Pod koniec sierpnia Trump kupił również obligacje JPMorgan.
Trump nabył obligacje firmy Intel po tym, jak rząd USA – z jego inicjatywy – objął udziały w tym przedsiębiorstwie.
Biały Dom nie udzielił w sobotę natychmiastowego komentarza w tej sprawie. Administracja wcześniej informowała, że Trump wciąż wypełnia obowiązek ujawniania swoich inwestycji, lecz ani on, ani jego rodzina nie zarządzają portfelem, który jest obsługiwany przez zewnętrzną instytucję finansową.
Z sierpniowego ujawnienia wynika, że od powrotu na stanowisko prezydenta 20 stycznia Trump zakupił obligacje o wartości przekraczającej 100 milionów dolarów. W czerwcu złożył roczne oświadczenie majątkowe, z którego wynika, że dochody z jego rozmaitych przedsięwzięć nadal trafiają bezpośrednio do niego, co budzi, jak podkreśla agencja Reutersa, obawy o potencjalne konflikty interesów. Dokument podpisano 13 czerwca, jednak nie wskazano w nim jednoznacznie, jaki okres obejmuje. Reuters przekazał, że oświadczenie ujawnia dochody uzyskane do końca 2024 r.
W tym rocznym oświadczeniu, Trump wykazał ponad 600 milionów dolarów dochodów pochodzących z kryptowalut, pól golfowych, licencji i innych źródeł. Dokument wskazuje również, że wejście Trumpa w sektor kryptowalut znacząco powiększyło jego majątek.
Łącznie, według wyliczeń agencji Reutersa, czerwcowe oświadczenie majątkowe prezydenta wykazało aktywa o wartości co najmniej 1,6 miliarda dolarów.
