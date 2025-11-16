Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Biuro Etyki Rządowej (U.S. Office of Government Ethics), Trump dokonał ponad 175 transakcji finansowych w okresie od 28 sierpnia do 2 października – podała agencja Reutersa. Ujawnienia te, sporządzone na podstawie Ustawy o Etyce w Rządzie (Ethics in Government Act) z 1978 r., nie precyzują dokładnych kwot każdej transakcji, a jedynie podają szerokie przedziały wartości.

Maksymalna łączna wartość zakupionych obligacji, według dokumentacji, przekroczyła 337 milionów dolarów.

Większość aktywów wyszczególnionych w sobotnich oświadczeniach stanowią obligacje emitowane przez jednostki samorządowe – w tym gminy, stany, hrabstwa, okręgi szkolne oraz inne podmioty powiązane z agencjami publicznymi.

Trump kupuje obligacje. Korzystają sektory wspierane przez administrację

Nowe inwestycje obligacyjne Trumpa obejmują liczne branże, które już skorzystały albo nadal korzystają z deregulacji finansowej i innych zmian prowadzonych przez jego administrację.