Rodzina Trumpów miała finansowo udany rok

Prezydent USA Donald Trump zajmuje 551. miejsce w zestawieniu miliarderów „Forbesa”. Jego majątek szacowany był w zeszłym roku przez ten magazyn na 2,3 mld USD, a na początku listopada 2025 r. (w rok po wygranych wyborach prezydenckich) sięgał już 7 mld USD. Agencja Bloomberga szacuje natomiast majątek Trumpa na 7,4 mld USD. Od początku roku miał się on powiększyć o 884 mln USD. W tegorocznym szczycie, we wrześniu, dochodził do 7,9 mld USD. To rodzinna fortuna, a w jej powiększanie są zaangażowani też jego synowie, córki, zięciowie i żona. „Forbes” szacował we wrześniu majątek całej rodziny na około 10 mld USD. Z tego 7,3 mld USD przypadało na prezydenta, ponad 20 mln USD na pierwszą damę Melanię Trump, 100 mln USD na najstarszą córkę Ivankę, 1 mld USD na jej męża Jareda Kushnera, 750 mln USD na prezydenckiego syna Erica Trumpa, 500 mln USD na jego brata Donalda Jra., a 150 mln USD na najmłodszego z prezydenckich synów – Barrona. W wyliczeniach tych zabrakło młodszej córki prezydenta Tiffany i jej męża Michaela Boulosa, będącego przedstawicielem libańsko-amerykańskiego rodu biznesowego. Można jednak uznać, że rodzinie Trumpów powodzi się obecnie finansowo najlepiej od wielu lat, a mocno przyczyniło się do tego jej wejście w biznes kryptowalutowy.

Tokeny do sprzedania

W jaki sposób 19-latek Barron Trump uzyskał majątek oceniany na 150 mln USD? Poważnie interesował się kryptoaktywami jeszcze wcześniej niż jego ojciec i pomagał w stworzeniu rodzinnej firmy kryptowalutowej World Liberty Financial. – On ma cztery portfele, czy coś takiego, a ja się pytam: „Co to jest portfel?” – wspominał Donald Trump we wrześniu 2024 r. Barron na samej sprzedaży tokenów zarobił około 83 mln USD. Posiada też tokeny, których na razie nie może sprzedać. Gdyby jednak mógł je zbyć po obecnej cenie, to mógłby dostać za nie 535 mln USD. Po tym, gdy w październiku prezydent Trump straszył podwyżką ceł na chińskie produkty o 100 pkt. proc. , a ktoś tuż przed jego tweetem sprzedawał duże ilości kryptowalut, pojawiły się w internecie memy sugerujące, że to Barron stał za tą manipulacją rynkową. Przeciwko tej teorii przemawia jednak to, że ów kryptowalutowy wieloryb zaczął gromadzić bitcoiny w swoich czterech portfelach już w 2011 r., czyli na bardzo wczesnym etapie istnienia tej kryptowaluty, gdy Barron Trump miał zaledwie 5 lat.

Z analizy przeprowadzonej przez agencję Reutera wynika natomiast, że kryptowaluty odpowiadają za ogromną część przyrostu majątku rodziny prezydenckiej. W pierwszej połowie 2025 r. dochody Trump Organization (rodzinnego holdingu Trumpów) wzrosły 17-krotnie do 864 mln USD z 51 mln USD rok wcześniej. Z tej sumy aż 802 mln USD pochodziło z kryptowalutowych przedsięwzięć Trumpów, w tym sprzedaży tokenów World Liberty Financial. Dochody Trumpów z kryptowalut w pierwszej połowie roku przyćmiły to, co rodzina zarobiła na tradycyjnych biznesach – 33 mln USD z klubów golfowych i kurortów prezydenta oraz 23 mln dol. za licencjonowanie jego nazwiska zagranicznym deweloperom nieruchomości. Ponad połowa dochodów Trumpów – 463 mln USD – pochodziła wyłącznie ze sprzedaży tokenów World Liberty Financial. Rodzina zarobiła również 336 milionów dolarów na sprzedaży memecoina Trumpa, $TRUMP.

– Skok dochodów to ogromny zwrot dla rodzinnego biznesu. Nawet jeśli przejdziesz przez to i zrobisz najbardziej konserwatywne szacunki… to dość szalone, że kończysz z tak ogromnym udziałem dochodów z kryptowalut – ocenia Carter Davis, wykładowca finansów na Uniwersytecie Stanowym Ohio.