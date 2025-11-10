Rodzina Trumpów miała finansowo udany rok

Aktualizacja: 10.11.2025 06:16 Publikacja: 10.11.2025 05:25
Donald Trump Jr. (z lewej) i Eric Trump (z prawej) mocno wspierają swojego ojca, prezydenta USA Donalda Trumpa, w rodzinnych przedsięwzięciach biznesowych
Foto: BRENDAN SMIALOWSKI
Prezydent USA Donald Trump zajmuje 551. miejsce w zestawieniu miliarderów „Forbesa”. Jego majątek szacowany był w zeszłym roku przez ten magazyn na 2,3 mld USD, a na początku listopada 2025 r. (w rok po wygranych wyborach prezydenckich) sięgał już 7 mld USD. Agencja Bloomberga szacuje natomiast majątek Trumpa na 7,4 mld USD. Od początku roku miał się on powiększyć o 884 mln USD. W tegorocznym szczycie, we wrześniu, dochodził do 7,9 mld USD. To rodzinna fortuna, a w jej powiększanie są zaangażowani też jego synowie, córki, zięciowie i żona. „Forbes” szacował we wrześniu majątek całej rodziny na około 10 mld USD. Z tego 7,3 mld USD przypadało na prezydenta, ponad 20 mln USD na pierwszą damę Melanię Trump, 100 mln USD na najstarszą córkę Ivankę, 1 mld USD na jej męża Jareda Kushnera, 750 mln USD na prezydenckiego syna Erica Trumpa, 500 mln USD na jego brata Donalda Jra., a 150 mln USD na najmłodszego z prezydenckich synów – Barrona. W wyliczeniach tych zabrakło młodszej córki prezydenta Tiffany i jej męża Michaela Boulosa, będącego przedstawicielem libańsko-amerykańskiego rodu biznesowego. Można jednak uznać, że rodzinie Trumpów powodzi się obecnie finansowo najlepiej od wielu lat, a mocno przyczyniło się do tego jej wejście w biznes kryptowalutowy.
W jaki sposób 19-latek Barron Trump uzyskał majątek oceniany na 150 mln USD? Poważnie interesował się kryptoaktywami jeszcze wcześniej niż jego ojciec i pomagał w stworzeniu rodzinnej firmy kryptowalutowej World Liberty Financial. – On ma cztery portfele, czy coś takiego, a ja się pytam: „Co to jest portfel?” – wspominał Donald Trump we wrześniu 2024 r. Barron na samej sprzedaży tokenów zarobił około 83 mln USD. Posiada też tokeny, których na razie nie może sprzedać. Gdyby jednak mógł je zbyć po obecnej cenie, to mógłby dostać za nie 535 mln USD. Po tym, gdy w październiku prezydent Trump straszył podwyżką ceł na chińskie produkty o 100 pkt. proc. , a ktoś tuż przed jego tweetem sprzedawał duże ilości kryptowalut, pojawiły się w internecie memy sugerujące, że to Barron stał za tą manipulacją rynkową. Przeciwko tej teorii przemawia jednak to, że ów kryptowalutowy wieloryb zaczął gromadzić bitcoiny w swoich czterech portfelach już w 2011 r., czyli na bardzo wczesnym etapie istnienia tej kryptowaluty, gdy Barron Trump miał zaledwie 5 lat.
Czytaj więcej
Premier Węgier Viktor Orbán ogłosił po rozmowach w Waszyngtonie, że prezydent USA Donald Trump zg...
Z analizy przeprowadzonej przez agencję Reutera wynika natomiast, że kryptowaluty odpowiadają za ogromną część przyrostu majątku rodziny prezydenckiej. W pierwszej połowie 2025 r. dochody Trump Organization (rodzinnego holdingu Trumpów) wzrosły 17-krotnie do 864 mln USD z 51 mln USD rok wcześniej. Z tej sumy aż 802 mln USD pochodziło z kryptowalutowych przedsięwzięć Trumpów, w tym sprzedaży tokenów World Liberty Financial. Dochody Trumpów z kryptowalut w pierwszej połowie roku przyćmiły to, co rodzina zarobiła na tradycyjnych biznesach – 33 mln USD z klubów golfowych i kurortów prezydenta oraz 23 mln dol. za licencjonowanie jego nazwiska zagranicznym deweloperom nieruchomości. Ponad połowa dochodów Trumpów – 463 mln USD – pochodziła wyłącznie ze sprzedaży tokenów World Liberty Financial. Rodzina zarobiła również 336 milionów dolarów na sprzedaży memecoina Trumpa, $TRUMP.
– Skok dochodów to ogromny zwrot dla rodzinnego biznesu. Nawet jeśli przejdziesz przez to i zrobisz najbardziej konserwatywne szacunki… to dość szalone, że kończysz z tak ogromnym udziałem dochodów z kryptowalut – ocenia Carter Davis, wykładowca finansów na Uniwersytecie Stanowym Ohio.
Kryptowalutowe biznesy rodziny Trumpów budzą również spore kontrowersje. W promowanie sprzedaży tokenów są bezpośrednio zaangażowani prezydenccy synowie – Eric i Donald Jr. W ciągu ostatniego roku odwiedzili wiele konferencji inwestycyjnych na całym świecie, gdzie namawiali inwestorów do zakupów tokenów World Liberty Financial. Zapowiadali, że ta spółka stworzy platformę płatniczą peer-to-peer, która stanie się konkurencją dla systemów płatności obsługiwanych przez tradycyjne banki (jak dotąd platforma jeszcze nie powstała). Według dochodzenia agencji Reutera, inwestorzy uczestniczący w tych konferencjach zgodnie twierdzą, że bracia Trump nigdy nie sugerowali, że w zamian za inwestycje w tokeny zapewnią ułatwiony dostęp do prezydenta lub przysługi polityczne. Znaczna większość z tych inwestorów przyznała jednak, że zdecydowali się na inwestycje w te tokeny licząc na możliwość zdobycia przychylności prezydenta USA. Nazwiska niewielu z tych inwestorów są znane publicznie. Agencja Reutera ujawniła, że jednym z finansistów kupujących tokeny Trumpów prawdopodobnie był Guren „Bobby” Zhou, chiński biznesmen objęty w Wielkiej Brytanii dochodzeniem dotyczącym prania brudnych pieniędzy. W maju spotkał się on w Dubaju z Erikiem Trumpem. W czerwcu natomiast zarejestrowana w ZEA spółka Aqua Labs Investment, której współzałożycielem był Zhou, kupiła tokeny World Liberty Financial za 100 mln USD.
Czytaj więcej
Chiny podjęły już działania w celu złagodzeniem zasad eksportu metali ziem rzadkich, ale jest mał...
W przeprowadzonej dla Reutersa analizie 50 portfeli posiadających największe ilości tokenów World Liberty firma analityczna Nansen stwierdziła, że 36 portfeli – z zasobami wartymi 804 mln USD – było prawdopodobnie powiązanych z nabywcami zagranicznymi. Tylko cztery były powiązane z inwestorami amerykańskimi, na kwotę 889 mln USD. Ale większość tej kwoty, 781 milionów, była w posiadaniu małej spółki Alt5 Sigma, a dodatkowe 35 milionów miał doradca ds. bezpieczeństwa World Liberty. Nansen nie był w stanie określić, czy pozostałe 10 portfeli było powiązanych z Amerykanami czy z obcokrajowcami. Nie jest więc jasne, kto dokładnie próbuje się wkupić w łaski rodziny prezydenckiej za pomocą tokenów kryptowalutowych.
Akcje Trump Media and Technology Group, czyli holdingu medialnego Donalda Trumpa, przez ostatnie 12 miesięcy straciły 57 proc. Ich kapitalizacja wynosiła jednak na początku listopada ponad 4 mld USD, a wartość udziałów należących do prezydenta USA sięgała 2 mld USD. Ta spółka jest właścicielem sieci społecznościowej Truth Social, za pośrednictwem której Trump często ogłasza światu swoje decyzje. Trump Media and Technology Group miała w 2024 r. zaledwie 3,6 mln USD przychodu i 401 mln USD straty netto. Mimo to skutecznie powiększyła ona wartość majątku prezydenta. No cóż, magia nazwiska...
Jeszcze w 2021 roku Donald J. Trump, mówiąc do Fox Business, krytykował kryptowaluty jako zagrożenie dla supremacji dolara USA i powiedział, że bitcoin „wydaje się oszustwem”. Szybko jednak przekonał się do wirtualnych aktywów. W 2024 r. prowadził już kampanię wyborczą przedstawiając się jako przyjaciel branży kryptowalutowej, któremu bardzo zależy na tym, by Stany Zjednoczone były globalnym liderem w jej rozwoju. Na kilka tygodni przed wyborami prezydenckimi uruchomił sprzedaż tokenów World Liberty Financial. „To TWOJA szansa, by pomóc kształtować przyszłość finansów” – napisał wówczas w swojej sieci społecznościowej Truth Social. Po rozpoczęciu drugiej kadencji prezydenckiej spełnił dużą część obietnic dotyczących kryptowalut i sprawił, że reżim regulacyjny dla tego typu aktywów stał się w USA bardziej przyjazny. Po raz pierwszy też uregulowano kwestię emisji stablecoinów, czyli kryptowalut powiązanych kursowo z tradycyjnymi aktywami takimi jak waluty fiducjarne.
Od marca 2025 r. rodzina Trumpów aktywnie promuje własny stablecoin o nazwie USD1. Chociaż nazwa stablecoina należy do World Liberty Financial, to ów token jest emitowany i wspierany przez inną firmę, która płaci World Liberty Financial za udział w zyskach z niego. Trumpowi pomogły w tym przedsięwzięciu również władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wykorzystały one stablecoiny
USD1 w ramach wartej 2 mld USD transakcji obejmującej inwestycję w jednej z giełd kryptowalutowych.
Kapitalizacja stablecoina USD1 wynosiła w pierwszym tygodniu listopada 2025 r. około
2,9 mld USD Token World Liberty Financial (WLFI) miał wówczas natomiast kapitalizację wynoszącą 2,7 mld USD a przez ostatnie 12 miesięcy stracił 52 proc. Tymczasem $MELANIA, czyli memiczna kryptowaluta pierwszej damy, miała zaś wówczas 88,5 mld USD kapitalizacji. Od emisji z 19 stycznia 2025 r. straciła aż 92 proc.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Prezydent USA Donald Trump zajmuje 551. miejsce w zestawieniu miliarderów „Forbesa”. Jego majątek szacowany był w zeszłym roku przez ten magazyn na 2,3 mld USD, a na początku listopada 2025 r. (w rok po wygranych wyborach prezydenckich) sięgał już 7 mld USD. Agencja Bloomberga szacuje natomiast majątek Trumpa na 7,4 mld USD. Od początku roku miał się on powiększyć o 884 mln USD. W tegorocznym szczycie, we wrześniu, dochodził do 7,9 mld USD. To rodzinna fortuna, a w jej powiększanie są zaangażowani też jego synowie, córki, zięciowie i żona. „Forbes” szacował we wrześniu majątek całej rodziny na około 10 mld USD. Z tego 7,3 mld USD przypadało na prezydenta, ponad 20 mln USD na pierwszą damę Melanię Trump, 100 mln USD na najstarszą córkę Ivankę, 1 mld USD na jej męża Jareda Kushnera, 750 mln USD na prezydenckiego syna Erica Trumpa, 500 mln USD na jego brata Donalda Jra., a 150 mln USD na najmłodszego z prezydenckich synów – Barrona. W wyliczeniach tych zabrakło młodszej córki prezydenta Tiffany i jej męża Michaela Boulosa, będącego przedstawicielem libańsko-amerykańskiego rodu biznesowego. Można jednak uznać, że rodzinie Trumpów powodzi się obecnie finansowo najlepiej od wielu lat, a mocno przyczyniło się do tego jej wejście w biznes kryptowalutowy.
Polskie firmy alarmują o braku rąk do pracy, Francja żąda ukarania Shein, a Donald Trump w rok potroił swój mają...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
Koncern Coca-Cola ponownie zarejestrował swoje kluczowe znaki towarowe w Rosji. W ślady Amerykanów poszły inne z...
Rada Ministrów półtora tygodnia temu przyjęła projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, ale niespo...
Amerykański gigant technologiczny Google planuje przedstawić w przyszłym tygodniu największy w swojej historii p...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Unia zatwierdziła cel redukcji emisji o 90% do 2040 r., sklepy mierzą się z nowymi obciążeniami, a RPP tnie stop...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas