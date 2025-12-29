Reklama
Dzieci Zygmunta Solorza przejęły władzę w Cyfrowym Polsacie. Wielkie roszady

Tobias Solorz i Aleksandra Żak weszli w poniedziałek do rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu. Tym samym trójka dzieci założyciela Polsatu formalnie przejęła władzę w najważniejszej spółce imperium.

Publikacja: 29.12.2025 13:55

Zygmunt Solorz

Zygmunt Solorz

Foto: materiały prasowe/Radek von Hirschberg

Urszula Zielińska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany kadrowe zaszły w Cyfrowym Polsacie i jakie miały one podłoże?
  • Kto obecnie sprawuje kluczowe funkcje w radzie nadzorczej Cyfrowego Polsatu?
  • Jakie są powody i cele wprowadzanych zmian w Grupie Polsat Plus?
  • Jakie atuty i doświadczenie posiada Aleksandra Żak, nowa członkini rady nadzorczej?
  • Jakie rozbieżności i konflikty występują wśród akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu?
  • Jakie są przyszłe ambicje i cele strategiczne Grupy Polsat Plus?

Piotr Żak – od kilku dni szefuje zarządowi, a Tobias Solorz i Aleksandra Żak zasiedli właśnie w rozszerzonej do 9 osób radzie nadzorczej. Tak dziś wygląda sytuacja w najważniejszej spółce imperium zbudowanego przez Zygmunta Solorza – Cyfrowym Polsacie. To nie koniec kadrowej karuzeli. 

Ostatni poniedziałek 2025 r. w Cyfrowym Polsacie. Józef Birka odwołany.

Ostatni poniedziałek 2025 r. to dzień wielkich roszad personalnych w spółkach grupy zbudowanej przez Zygmunta Solorza. Po tym, jak sąd w Liechtensteinie oddalił apelację założyciela od wyroku z maja w sprawie o sukcesję wygranej przez dzieci – w grupie ruszyła kolejna fala kadrowych zmian.

Czytaj więcej

Założyciel i właściciel Grupy Polsat Zygmunt Solorz
Media
Zygmunt Solorz prawomocnie przegrywa z dziećmi spór o sukcesję

Najpierw, jeszcze w ub. tygodniu, TiVi Foundation (pośrednio ma kontrolny pakiet akcji Cyfrowego Polsatu) zmieniła prezesa Cyfrowego Polsatu: Andrzeja Abramczuka zastąpił Piotr Żak, czyli młodszy syn Zygmunta Solorza. Ale to dziś ruszyła prawdziwa lawina.

Nie powstrzymują jej apele o zaniechanie takich działań, protesty do uchwał i zapowiedzi kontynuowania walki sądowej przez prawników pracujących dla Zygmunta Solorza.

Niecałą godzinę trwało zwołane na dziś na godz. 11 nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu. Najpierw na wniosek i głosami głównego akcjonariusza – cypryjskiej spółki Reddev Investments reprezentowanej przez Jarosława Kołkowskiego – NWZ odwołało z rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu wieloletniego współpracownika Zygmunta Solorza – Józefa Birkę.

Według komunikatu prasowego spółki, ma on pozostać w Grupie Polsat Plus w roli doradcy.

Córka Zygmunta Solorza wychodzi z cienia. Jakie ma doświadczenie w biznesie?

Następnie w skład rady, której liczebność poszerzono do 9 osób, powołani zostali Tobias Solorz i Aleksandra Żak, a także pracujący dla nich ostatnio mecenas Jarosław Grzesiak i dwie inne osoby, znane na szeroko pojętym rynku TMT w Polsce. Chodzi o menedżerkę Google i szefową rady dyrektorów w Amerykańskiej Izbie Handlowej – Martę Poślad i szefa spółki inwestycyjnej Fixmap, a wcześniej wieloletniego menedżera Orange Polska – Piotra Muszyńskiego.

W ten sposób do tej pory nieangażująca się w zarządzanie biznesami grupy córka Zygmunta Solorza wychodzi z cienia, a jej notka biograficzna zdradza, czym do tej pory się zajmowała. 

Odczytał ją na NWZ Jarosław Kołkowski. Zgodnie z notatką, Aleksandra Żak studiowała w Wielkiej Brytanii, jest absolwentką psychologii na University of Warwick oraz magisterskich studiów z zakresu ochrony środowiska na University College London (UCL). W trakcie studiów miała rozwijać zainteresowania z obszaru odnawialnych źródeł energii. W notatce przedstawiono ją jako jedną z inicjatorek "zielonego" kursu Grupy Polsat Plus i Grupy ZE PAK, który obecnie jest realizowany w postaci produkcji zielonej energii i odchodzenia od produkcji energii z paliw kopalnych.

W 2009 r. wyjechała do Afryki, pełniła funkcję menedżera w projekcie ochrony środowiska, między innymi była jedną z założycielek jednej z największych krajowych mobilnych jednostek weterynaryjnych. Podczas pobytu w Afryce zarządzała również firmą z branży turystycznej zatrudniającej kilkudziesięciu pracowników. Posiada doświadczenie w organizacji dużych przedsięwzięć i operacji – podano.

Jak ujawniono, pracowała w Discovery Communications (to najprawdopodobniej spółka należąca do koncernu Warner Bros. Discovery, właściciel TVN), równolegle kontynuując działalność w ochronie środowiska.

Obecnie sprawuje funkcję menedżerską jako członek zarządu „kluczowej organizacji non-profit w Stanach Zjednoczonych, którą założyła i którą osobiście kieruje” – dodano nie podając nazw. 

Czytaj więcej

Piotr Żak
Media
Po wyroku w Liechtensteinie. Piotr Żak obejmuje stery Cyfrowego Polsatu

Niejednomyślni akcjonariusze

NWZ, na którym obecnych było 142 akcjonariuszy reprezentujących w sumie ponad 64 proc. akcji dających ponad 72 proc. głosów – nie było jednomyślne.

Za uchwałami proponowanymi przez Jarosława Kołkowskiego padło ponad 488 mln głosów (ponad 82 proc. obecnych), przeciwko – ponad 15 mln (2,58 proc. obecnych), natomiast wstrzymali się posiadacze walorów dających ponad 91 mln głosów.

Jednak tylko jedna osoba – pełnomocnik Radosława Kwaśnickiego, głównego prawnika Zygmunta Solorza, który ma niewielki pakiet akcji Cyfrowego Polsatu – za każdym razem zgłaszał sprzeciw i żądał jego zaprotokołowania.

Wcześniej odczytał oświadczenie, w którym przypomniał o tymczasowych zarządzeniach wydanych przez sąd na Cyprze w sierpniu i wrześniu na rzecz Zygmunta Solorza. Zarządzenia te zakazywały spółkom z grupy przygotowywania i przeprowadzania zmian korporacyjnych. Zabezpieczenia te zostały ustanowione z powodu nowego pozwu przeciwko dzieciom przygotowywanego wówczas przez miliardera.

16 września 2025 r. sąd udzielił zgody na złożenie wniosku certiorari kwestionującego prawidłowość zarządzeń tymczasowych w procedurze bez udziału obu stron, w związku z czym zarządzenia są obecnie zawieszone. Prawnicy Zygmunta Solorza uważają, że tę techniczną sytuację przeciwnicy wykorzystują aby wprowadzać zmiany niekorzystne dla Cyfrowego Polsatu i pogłębiające konflikt.

– Zabezpieczenia nie obowiązują, a jeśli coś nie obowiązuje, to niczego nie narusza – skomentował dziś Jarosław Kołkowski.

Polsat Plus chce być „czempionem polskiej gospodarki”

Grupa Cyfrowy Polsat wydała dziś komunikat prasowy, w którym podaje przyczyny zmian. 

„W Grupie Polsat Plus trwają obecnie istotne zmiany w organach nadzorczych i zarządczych. Ich celem jest wzmocnienie nadzoru właścicielskiego, podniesienie skuteczności oraz standardów zarządzania, a także zwiększenie roli zarządów w codziennym funkcjonowaniu spółek wchodzących w skład Grupy. Aby w pełni realizować ambicje Grupy, jej pracowników i akcjonariuszy, konieczne jest uzupełnienie kluczowych organów spółek. To ważny krok, który otwiera nowy rozdział w historii Grupy i wyznacza kierunek jej dalszego rozwoju” – czytamy.

„Przed Grupą stoją liczne wyzwania i możliwości w każdym obszarze działalności. Celem Grupy jest ponowne zajęcie pozycji czempiona polskiej gospodarki, stworzenie nowoczesnej organizacji wykorzystującej najnowsze technologie, szybkie wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, a przede wszystkim potwierdzenie wiarygodności wobec rynków finansowych oraz atrakcyjności dla inwestorów” – dodano.

„Grupa Polsat Plus będzie się zmieniać – w kierunku nowoczesnej, elastycznej i skutecznie działającej organizacji, z nowymi liderami na czele” – poinformowano.

Dziś o godzinie 14.30 obrady wznowi NWZ Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin, które również może zmienić skład rady nadzorczej spółki. Jak słyszymy, zmiany będą miały miejsce także w innych firmach grupy. 

Zygmunt Solorz Cyfrowy Polsat
