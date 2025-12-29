Nie powstrzymują jej apele o zaniechanie takich działań, protesty do uchwał i zapowiedzi kontynuowania walki sądowej przez prawników pracujących dla Zygmunta Solorza.

Niecałą godzinę trwało zwołane na dziś na godz. 11 nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu. Najpierw na wniosek i głosami głównego akcjonariusza – cypryjskiej spółki Reddev Investments reprezentowanej przez Jarosława Kołkowskiego – NWZ odwołało z rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu wieloletniego współpracownika Zygmunta Solorza – Józefa Birkę.

Według komunikatu prasowego spółki, ma on pozostać w Grupie Polsat Plus w roli doradcy.

Córka Zygmunta Solorza wychodzi z cienia. Jakie ma doświadczenie w biznesie?

Następnie w skład rady, której liczebność poszerzono do 9 osób, powołani zostali Tobias Solorz i Aleksandra Żak, a także pracujący dla nich ostatnio mecenas Jarosław Grzesiak i dwie inne osoby, znane na szeroko pojętym rynku TMT w Polsce. Chodzi o menedżerkę Google i szefową rady dyrektorów w Amerykańskiej Izbie Handlowej – Martę Poślad i szefa spółki inwestycyjnej Fixmap, a wcześniej wieloletniego menedżera Orange Polska – Piotra Muszyńskiego.

W ten sposób do tej pory nieangażująca się w zarządzanie biznesami grupy córka Zygmunta Solorza wychodzi z cienia, a jej notka biograficzna zdradza, czym do tej pory się zajmowała.

Odczytał ją na NWZ Jarosław Kołkowski. Zgodnie z notatką, Aleksandra Żak studiowała w Wielkiej Brytanii, jest absolwentką psychologii na University of Warwick oraz magisterskich studiów z zakresu ochrony środowiska na University College London (UCL). W trakcie studiów miała rozwijać zainteresowania z obszaru odnawialnych źródeł energii. W notatce przedstawiono ją jako jedną z inicjatorek "zielonego" kursu Grupy Polsat Plus i Grupy ZE PAK, który obecnie jest realizowany w postaci produkcji zielonej energii i odchodzenia od produkcji energii z paliw kopalnych.