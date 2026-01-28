Założyciel Polsatu zdecydował się na dalszy ciąg pierwszego procesu, który wytoczył własnym dzieciom w Liechtensteinie.

Doradca prawny Zygmunta Solorza potwierdza

– Możemy potwierdzić, że nasz klient złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego Liechtensteinu. Nasza analiza orzeczenia wydanego w wyniku apelacji wykazała, w naszej dogłębnej ocenie prawnej, poważne naruszenia praw konstytucyjnych naszego klienta – potwierdza dr Radosław Kwaśnicki, doradca prawny Zygmunta Solorza.

– Skarga została złożona 20 stycznia i sąd zajmie się nią w stosownym czasie – informuje prawnik.

Zygmunt Solorz jest w sporze ze swoimi dziećmi: Tobiasem Solorzem oraz Aleksandrą i Piotrem Żakami o to, kto sprawuje kontrolę nad fundacjami założonymi przez miliardera. 2 sierpnia 2024 r. podpisał wprawdzie dokumenty przekazując te kompetencje dzieciom, jednak wkrótce potem zmienił zdanie i chciał się wycofać. Zarzucił dzieciom, że go podstępnie oszukały.

Sądy w Liechtensteinie, gdzie mają siedziby fundacje TiVi Foundation i Solkomtel Foundation, już dwa razy opowiedziały się po stronie potomków twórcy Polsatu, oddalając zarzuty ich ojca. Pierwszy wyrok zapadł 19 maja ub.r. Drugi prawomocny – 18 grudnia 2025 r.