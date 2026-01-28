Aktualizacja: 28.01.2026 16:10 Publikacja: 28.01.2026 14:32
Zygmunt Solorz
Foto: materiały prasowe/Radek von Hirschberg
Założyciel Polsatu zdecydował się na dalszy ciąg pierwszego procesu, który wytoczył własnym dzieciom w Liechtensteinie.
– Możemy potwierdzić, że nasz klient złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego Liechtensteinu. Nasza analiza orzeczenia wydanego w wyniku apelacji wykazała, w naszej dogłębnej ocenie prawnej, poważne naruszenia praw konstytucyjnych naszego klienta – potwierdza dr Radosław Kwaśnicki, doradca prawny Zygmunta Solorza.
– Skarga została złożona 20 stycznia i sąd zajmie się nią w stosownym czasie – informuje prawnik.
Zygmunt Solorz jest w sporze ze swoimi dziećmi: Tobiasem Solorzem oraz Aleksandrą i Piotrem Żakami o to, kto sprawuje kontrolę nad fundacjami założonymi przez miliardera. 2 sierpnia 2024 r. podpisał wprawdzie dokumenty przekazując te kompetencje dzieciom, jednak wkrótce potem zmienił zdanie i chciał się wycofać. Zarzucił dzieciom, że go podstępnie oszukały.
Sądy w Liechtensteinie, gdzie mają siedziby fundacje TiVi Foundation i Solkomtel Foundation, już dwa razy opowiedziały się po stronie potomków twórcy Polsatu, oddalając zarzuty ich ojca. Pierwszy wyrok zapadł 19 maja ub.r. Drugi prawomocny – 18 grudnia 2025 r.
O tym, że Zygmunt Solorz rozważa odwołanie się do Trybunału Konstytucyjnego pisaliśmy właśnie po tym, jak wyrok drugiej instancji został doręczony stronom i ogłoszony w Polsce (przez notowany na giełdzie Cyfrowy Polsat). Miało to miejsce 23 grudnia.
O tym, że miliarder złożył pismo w Trybunale Konstytucyjnym pierwszy napisał dziś rano Business Insider Polska. W tekście pada porównanie TK w Liechtensteinie z polskim Sądem Najwyższym, ale jest mowa także o tym, że ma on uprawnienia przypisane naszemu Trybunałowi Konstytucyjnemu.
Wg. BI, podobnie jak w Polsce, także w Liechtensteinie sprawa z tytułu złożonej skargi nie będzie już badana merytorycznie. Sąd nie będzie ustalał faktów, nie podda kolejny raz ocenie dowodów i nie będzie przesłuchiwał świadków.
Badana ma być jedynie „legalność prawomocnego orzeczenia sądu drugiej instancji”. Miliarder musiałby wykazać „złamanie swoich fundamentalnych praw, czyli np. naruszenia przepisów postępowania czy błędnej wykładni przepisów przez sądy pierwszej i drugiej instancji” – pisze BI.
Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że w trakcie procesu prawnicy Zygmunta Solorza domagali się przesłuchania nowego świadka, do czego nie doszło. Być może właśnie tę kwestię będą podnosić reprezentujący miliardera w Trybunale.
Wyrok Trybunału może nie zakończyć rodzinnego sporu. Zygmunt Solorz złożył także – jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, we wrześniu ub.r. – kolejny pozew przeciwko dzieciom w sądzie w Liechtensteinie.
W pozwie tym ma dochodzić stwierdzenia, że dzieci nie mogą stać się beneficjentami fundacji oraz że regulamin wewnętrzny fundacji z 15 czerwca 2023 r. jest nieważny.
Po tym, jak w grudniu ub.r. zapadł prawomocny wyrok w sporze, młodszy syn Zygmunta Solorza – Piotr Żak – został prezesem najważniejszych spółek imperium: Cyfrowego Polsatu i Zespołu Elektrowni PAK.
Nie były to jedyne zmiany i szykują się kolejne. Zmieniono m.in. skład rady nadzorczej ZE PAK. Wkrótce potem zarząd ZE PAK pod kierunkiem Piotra Żaka zwołał na 12 lutego na wniosek cypryjskiego wehikułu podlegającego fundacjom, nadzwyczajne walne zgromadzenie energetycznej grupy. Podczas niego zmieniony ma zostać skład rady nadzorczej i statut. Statut w taki sposób, że zarząd PAK-u będzie mógł składać się z większej liczby osób niż do tej pory (było maksymalnie 6).
Wiadomo już, że do rady nadzorczej powołany ma zostać Daniel Kaczorowski. To prawnik, pełniący obecnie funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu (wcześniej był nim Zygmunt Solorz). Zarząd PAK-u zasięgnął opinii obecnej rady nadzorczej i ma przedstawić ją akcjonariuszom.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wszczął szeroko zakrojone międzynarodowe dochodzenie...
Osiem na dziesięć firm programistycznych pozytywnie ocenia perspektywy swojego biznesu w tym roku. Wpływają na t...
O około 25 proc. do 3,5 mld zł wzrosły w 2025 r. wydatki na usługi i produkty mające zwiększyć odporność na atak...
Unia Europejska podpisuje przełomową umowę handlową z Indiami, Bruksela szykuje europejską spółkę dla start-upów...
Ministerstwo Cyfryzacji wypowiada wojnę nierównościom na rynku technologicznym. Do wykazu prac legislacyjnych tr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas