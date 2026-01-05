Wyrok nie był zaskoczeniem – rozumiemy z relacji prawników obu stron sporu. Wyższy Sąd Książęcy nie zgodził się przesłuchać nowego świadka, o co wnosił Zygmunt Solorz i w efekcie oparł decyzję na dowodach zgromadzonych w postępowaniu pierwszej instancji, przed Regionalnym Sądem Książęcym. A to postępowanie twórca Polsatu przegrał.

Od 23 grudnia postanowienie wyroku jest znane publicznie. Przekazała je w komunikacie giełdowym najważniejsza spółka grupy Polsat Plus – Cyfrowy Polsat. To początek fali informacji o zmianach personalnych w imperium Solorzów-Żaków, w tym o przejęciu sterów w firmach publicznych przez młodszego syna – Piotra Żaka.

Co dalej z TiVi Foundation po wyroku drugiej instancji

Jednak dokumentacja dwóch zarejestrowanych w Liechtensteinie fundacji – Tivi Foundation i Solkomtel Foundation – nie jest jawna. Tylko fragmentaryczne informacje ujawnione w toku sporu przez TiVi Foundation i osoby nią zarządzające wskazują, że nawet po decyzjach podjętych 2 sierpnia 2024 r. Zygmunt Solorz dożywotnio pozostaje kuratorem i jedynym ekonomicznym beneficjentem fundacji. To oznacza, że pieniądze fundacji należą się właśnie jemu. W 2024 r. miliarder miał otrzymać 175 mln zł.

W radzie fundacji zasiadać może trzech członków. Obecnie to: kurator wyznaczony przez sąd Peter Schierscher, Tomasz Szeląg (pierwotnie wskazany przez Zygmunta Solorza) i Jarosław Grzesiak (wskazany przez dzieci). Teoretycznie po wyroku drugiej instancji kurator sądowy nie jest już potrzebny w fundacji. Wedle wyjaśnień prawnika jednej ze stron, zastąpienie kuratora kimś innym wymaga konkretnych działań.

Prawnik: kurator sądowy na razie zostaje

Paweł Rymarz, pełnomocnik Tobiasa Solorza, przypomina, że obecność kuratora sądowego wynika z zabezpieczeń udzielonych stronom sporu. – Wyrok Wyższego Sądu Książęcego w Vaduz, oddalający apelację pana Zygmunta Solorza od wyroku z maja, korzystnego dla dzieci, nie oznacza automatycznego wygaśnięcia zabezpieczeń ustanowionych w tym sporze jesienią 2024 r. – mówił Paweł Rymarz.