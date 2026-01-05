Rzeczpospolita
Ekonomia
Imperium rodziny Solorz-Żak przed nowym otwarciem

Jest prawomocny wyrok w sporze o sukcesję w grupie Polsat Plus, ale w Liechtensteinie porządku nadal pilnuje kurator sądowy. Jak długo? Co teraz czeka grupę?

Publikacja: 05.01.2026 04:06

Zygmunt Solorz

Foto: Radek von Hirschberg

Urszula Zielińska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany personalne czekają TiVi Foundation? I kiedy?
  • Jakie są oczekiwania rynku kapitałowego wobec nowego zarządu grupy Polsat Plus?
  • Jakie są kluczowe elementy strategii biznesowej grupy Polsat Plus i jak mogą one wpłynąć na jej wartość rynkową?
  • Jakie są perspektywy finansowe i zadłużeniowe grupy Polsat Plus ?
  • Jaki wpływ na strategię grupy mogą mieć nowe nominacje do rad nadzorczych?

Wyjaśniamy, co oddalenie apelacji Zygmunta Solorza w sporze o sukcesję zmienia w działaniu fundacji, o które walczy z dziećmi. Pokazujemy, czego po grupie Polsat Plus pod kierownictwem dzieci – Tobiasa Solorza, Piotra i Aleksandry Żak – oczekuje rynek kapitałowy i co będzie priorytetem dla sukcesorów. 

Spór o sukcesję w grupie Polsat Plus: co wiemy o wyroku w Liechtensteinie 

18 grudnia 2025 r. Wyższy Sąd Książęcy w Vaduz, stolicy Liechtensteinu, wydał wyrok drugiej instancji w rodzinnym sporze o sukcesję w grupie Polsat Plus, zbudowanej przez Zygmunta Solorza.

Sąd oddalił apelację miliardera, który ubiegał się o stwierdzenie, że dzieci go oszukały. A precyzyjnie, sąd nie zgodził się, że przekazując dzieciom kontrolę nad fundacjami ze zgromadzonym przez kilkadziesiąt lat majątkiem, został wprowadzony w błąd i miał prawo zmienić zdanie.

Piotr Żak
Media
Po wyroku w Liechtensteinie. Piotr Żak obejmuje stery Cyfrowego Polsatu
Wyrok nie był zaskoczeniem – rozumiemy z relacji prawników obu stron sporu.  Wyższy Sąd Książęcy nie zgodził się przesłuchać nowego świadka, o co wnosił Zygmunt Solorz i w efekcie oparł decyzję na dowodach zgromadzonych w postępowaniu pierwszej instancji, przed Regionalnym Sądem Książęcym. A to postępowanie twórca Polsatu przegrał.

Od 23 grudnia postanowienie wyroku jest znane publicznie. Przekazała je w komunikacie giełdowym najważniejsza spółka grupy Polsat Plus – Cyfrowy Polsat. To początek fali informacji o zmianach personalnych w imperium Solorzów-Żaków, w tym o przejęciu sterów w firmach publicznych przez młodszego syna – Piotra Żaka. 

Co dalej z TiVi Foundation po wyroku drugiej instancji 

Jednak dokumentacja dwóch zarejestrowanych w Liechtensteinie fundacji – Tivi Foundation i Solkomtel Foundation – nie jest jawna. Tylko fragmentaryczne informacje ujawnione w toku sporu przez TiVi Foundation i osoby nią zarządzające wskazują, że nawet po decyzjach podjętych 2 sierpnia 2024 r. Zygmunt Solorz dożywotnio pozostaje kuratorem i jedynym ekonomicznym beneficjentem fundacji. To oznacza, że pieniądze fundacji należą się właśnie jemu. W 2024 r. miliarder miał otrzymać 175 mln zł. 

Założyciel i właściciel Grupy Polsat Zygmunt Solorz
Media
Zygmunt Solorz prawomocnie przegrywa z dziećmi spór o sukcesję

W radzie fundacji zasiadać może trzech członków. Obecnie to: kurator wyznaczony przez sąd Peter Schierscher, Tomasz Szeląg (pierwotnie wskazany przez Zygmunta Solorza) i Jarosław Grzesiak (wskazany przez dzieci). Teoretycznie po wyroku drugiej instancji kurator sądowy nie jest już potrzebny w fundacji. Wedle wyjaśnień prawnika jednej ze stron, zastąpienie kuratora kimś innym wymaga konkretnych działań.

Prawnik: kurator sądowy na razie zostaje 

Paweł Rymarz, pełnomocnik Tobiasa Solorza, przypomina, że obecność kuratora sądowego wynika z zabezpieczeń udzielonych stronom sporu. – Wyrok Wyższego Sądu Książęcego w Vaduz, oddalający apelację pana Zygmunta Solorza od wyroku z maja, korzystnego dla dzieci, nie oznacza automatycznego wygaśnięcia zabezpieczeń ustanowionych w tym sporze jesienią 2024 r. – mówił Paweł Rymarz.

– Zgodnie z zabezpieczeniem z października 2024 r. w skład rady TiVi Foundation wchodzi kurator sądowy, mający wpływ na decyzje podejmowane przez radę. Zabezpieczenie to obowiązywać będzie do czasu wniosku o uchylenie zabezpieczenia, złożonego przez którąś ze stron – wyjaśnia pełnomocnik Tobiasa Solorza.

– Jeśli pan Solorz zdecyduje się na skargę konstytucyjną, zabezpieczenie to będzie dalej obowiązywać – dodaje.

A co jeśli zabezpieczenie zostanie uchylone? – Jeśli zabezpieczenie zostanie uchylone, powstanie konieczność wyboru członków rady. Zgodnie z deklaracjami złożonymi 2 sierpnia 2024 r. przez pana Solorza, taką możliwość mają obecnie tylko jego dzieci – powiedział Paweł Rymarz.

Do zamknięcia tego wydania nie było wiadomo, czy Zygmunt Solorz odwoła się do odpowiednika Trybunału Konstytucyjnego w Liechtensteinie.

Bankowiec: nowemu otwarciu przyda się aktualizacja strategii

Zarówno dla pracowników spółek z imperium Solorzów-Żaków, jak i ich kontrahentów, a także mniejszościowych akcjonariuszy, ważne jest, czy zmiany personalne w grupie już się zakończyły, czy dopiero rozpędzają?

Na to pytanie nie uzyskaliśmy jednoznacznej odpowiedzi. – Nie wszystkie rady nadzorcze zdołały się zebrać i ukonstytuować – mówi jeden z pracowników grupy. A to może oznaczać, że część zmian personalnych jeszcze przed spółkami.

– Zmiany personalne nie są póki co rewolucyjne – uważa Konrad Księżopolski, dyrektor wykonawczy ds. fuzji i przejęć w Haitong Banku. Dodaje, że według niego nie są też zmiany kontrowersyjne.

Czytaj więcej

Nowa strategia Cyfrowego Polsatu: czysta energia, deweloperka i dywidenda
Biznes
Nowa strategia Cyfrowego Polsatu: czysta energia, deweloperka i dywidenda

Mówi tak, choć dla świata telewizji odejście Wiesława Walendziaka oraz Niny Terentiew (pozostaje doradczynią w grupie) z władz Telewizji Polsat, a dla świata polityki nominacje do rady ZE PAK polityka Platformy Obywatelskiej Aleksandra Grada i Daniela Ozona budzą emocje i pytania.

– W mojej ocenie, dobrze byłoby, gdyby przejęcie władzy przez panią Aleksandrę Żak, panów Piotra Żaka i Tobiasa Solorza oraz tak szeroka zmiana w strukturach rady i zarządów zostały wsparte publikacją aktualizacji strategii biznesowej grupy Polsat Plus – komentuje Księżopolski. – Ostatnich kilka lat było dla akcjonariuszy Grupy Polsat dość trudne. Obecna sytuacja tworzy swego rodzaju sytuację „nowego otwarcia” – argumentuje.

– Właściciele zadeklarowali, że chcą skupić się na wzmocnieniu pozycji Grupy Polsat Plus dzięki innowacyjności i nowym technologiom, co ma przynieść wzrost wartości dla akcjonariuszy. Myślę, że rynek chciałby dowiedzieć się, dzięki jakim środkom i w których segmentach biznesowych ma się to odbywać – dodaje Księżopolski.

– W ostatnich latach Grupa Polsat Plus dość mocno skupiła się na rozwoju segmentu energetycznego, co istotnie zmieniło profil spółki, a także jej potencjał do dystrybucji gotówki do akcjonariuszy (Cyfrowy Polsat przestał wypłacać dywidendę, gdy zaczął inwestycje w zieloną energię – red.). Myślę, że nowe władze powinny się wypowiedzieć, czy planują kontynuację tej strategii biznesowej, a jeśli zmianę, to w jakich obszarach, jakiej skali oraz czy elementem nowej strategii może być wyjście z inwestycji w niektórych obszarach, albo odwrotnie – doważenie konkretnej nogi biznesowej poprzez selektywne przejęcia – wskazuje Konrad Księżopolski.

Telekomunikacyjne kredyty

W kontekście transakcji fuzji i przejęć, zdaniem Księżopolskiego, ciekawą nominacją jest powołanie do rad nadzorczych Piotra Muszyńskiego, byłego wiceprezesa Orange Polska. Muszyński w ostatnich latach zbudował firmę inwestycyjną Fixmap, przejmującą mniejszych operatorów z infrastrukturą przewodowego internetu. Sam Muszyński widzi swoją rolę jako osoby porządkującej strategię grupy w segmencie usług IT i telekomunikacji.

Jeśli ktoś obawia się lub liczy na istotne zmiany w ofercie programowej polsatowskich mediów, to raczej się nie doczeka.

Priorytetem właścicieli w najbliższych 1-2 latach będzie przedłużenie kredytów na jak najkorzystniejszych warunkach, a te zależą od przekonania banków, że biznes jest co najmniej stabilny i przynosi zyski. Paweł Puchalski, analityk Santander BM, jest zdania, że grupa przejdzie restrukturyzację w poszukiwaniu oszczędności.

Zadłużenie (brutto) grupy Polsat Plus, licząc razem z zadłużeniem projektowym spółki PAK Polska Czysta Energia, wynosiło na koniec września ponad 15 mld zł. W 2023 r. konsorcjum polskich i międzynarodowych banków, w tym chińskich, udzieliło grupie nieco ponad 10 mld zł kredytów. Spłata rat rusza w 2026 r. Prawie 7 mld zł grupa powinna spłacić w 2028 r. Gros długu przypisany jest spółce Polkomtel, operatorowi sieci Plus. Zabezpieczenie stanowią udziały w spółkach grupy, w tym Netii, Polkomtelu, czy Polsat Media.

Liechtenstein sukcesja Zygmunt Solorz Cyfrowy Polsat Piotr Żak
