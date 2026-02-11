„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium prasowym 2025 r.

41592 cytowania „Rzeczpospolitej” w innych mediach to aż o jedną czwartą więcej niż w przypadku „Gazety Wyborczej” (33062 powołania) zajmującej drugie miejsce w zestawieniu. Na ostatnim stopniu podium znalazł się w 2025 r. dziennik „Fakt” (25086 cytowań).

Foto: Tomasz Sitarski

„Rzeczpospolita” jest również liderem w rankingu prasy o tematyce biznesowej. Tu liczba powołań na nasze publikacje jest blisko dwukrotnie większa niż w przypadku zajmującego drugie miejsce „Dziennika Gazety Prawnej”. Trzecią pozycję, z liczbą cytowań blisko sześciokrotnie mniejszą zajmuje „Puls Biznesu”. Czwarty jest „Forbes”, piąte miejsce zajmuje w tym zestawieniu Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

W rankingu obejmującym wszystkie media „Rzeczpospolita” zajmuje czwartą pozycję, za Onetem, Wirtualną Polską i TVN24.

Z kolei Gremi Media, wydawca „Rzeczpospolitej”, w 2025 r. zanotował awans na szóstą pozycję wśród wszystkich wydawnictw i grup medialnych. Liderem w tym zestawieniu jest Ringier Axel Springer Polska.