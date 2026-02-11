Reklama
„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium prasowym 2025 r.

To „Rzeczpospolita” otwiera zestawienie najczęściej cytowanych tytułów prasowych 2025 r. Według danych Instytutu Monitorowania Mediów na ustalenia naszego dziennika inne media powoływały się łącznie aż 41,6 tys. razy. „Rzeczpospolita” jest również liderem w rankingu prasy o tematyce biznesowej.

Publikacja: 11.02.2026 13:23

Foto: Rzeczpospolita

kaa

41592 cytowania „Rzeczpospolitej” w innych mediach to aż o jedną czwartą więcej niż w przypadku „Gazety Wyborczej” (33062 powołania) zajmującej drugie miejsce w zestawieniu. Na ostatnim stopniu podium znalazł się w 2025 r. dziennik „Fakt” (25086 cytowań).

Foto: Tomasz Sitarski

„Rzeczpospolita” jest również liderem w rankingu prasy o tematyce biznesowej. Tu liczba powołań na nasze publikacje jest blisko dwukrotnie większa niż w przypadku zajmującego drugie miejsce „Dziennika Gazety Prawnej”. Trzecią pozycję, z liczbą cytowań blisko sześciokrotnie mniejszą zajmuje „Puls Biznesu”. Czwarty jest „Forbes”, piąte miejsce zajmuje w tym zestawieniu Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

W rankingu obejmującym wszystkie media „Rzeczpospolita” zajmuje czwartą pozycję, za Onetem, Wirtualną Polską i TVN24.

Z kolei Gremi Media, wydawca „Rzeczpospolitej”, w 2025 r. zanotował awans na szóstą pozycję wśród wszystkich wydawnictw i grup medialnych. Liderem w tym zestawieniu jest Ringier Axel Springer Polska.

Raport „Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce” tworzony jest na podstawie analizy materiałów z monitoringu prasy, radia, telewizji oraz portali internetowych, w których pojawiają się cytowania ze wskazaniem nazwy mediów prasowych, serwisów internetowych, stacji radiowych i telewizyjnych lub tytułów ich programów. Instytut Monitorowania Mediów prowadzi badanie nieprzerwanie od września 2003 r.

