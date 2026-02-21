Reklama

Skąd naprawdę pochodzi kiła? Starożytne DNA podważa europejską wersję historii

Pochodzenie kiły od lat pozostaje jednym z najbardziej dyskutowanych zagadnień w historii medycyny. Przez długi czas ścierały się dwie konkurencyjne hipotezy.

Publikacja: 21.02.2026 10:16

Koloryzowany obraz z mikroskopu elektronowego bakterii Treponema pallidum, wywołującej kiłę.

Koloryzowany obraz z mikroskopu elektronowego bakterii Treponema pallidum, wywołującej kiłę.

Foto: National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

Jakub Mikulski

Jedna z hipotez zakładała, że choroba istniała w Europie jeszcze przed epoką wielkich odkryć geograficznych, druga – że trafiła tam z obu Ameryk po wyprawach Kolumba. Nowe badania oparte na analizie starożytnego DNA dostarczają argumentów, które istotnie zmieniają ten obraz.

W najnowszym numerze czasopisma „Science” ukazał się artykuł omawiający wyniki badań paleogenomicznych, w których zidentyfikowano nieznany wcześniej podgatunek bakterii Treponema pallidum – drobnoustroju odpowiedzialnego za kiłę i choroby z nią spokrewnione. Materiał genetyczny pochodził z ludzkich szczątków odnalezionych na terenie dzisiejszej Kolumbii i datowanych na około 5500 lat. Oznacza to, że bakterie należące do tej samej grupy co kiła krążyły w Amerykach kilka tysięcy lat wcześniej, niż wskazywały dotychczasowe znaleziska genetyczne.

Skąd wzięła się kiła? Nowe badania DNA ze szczątków w Kolumbii zmieniają historię medycyny

Odkrycie to zostało omówione w artykule przygotowanym przez antropolożkę Molly Zuckerman oraz jej doktorantkę Lydia Bailey z Mississippi State University. Autorki odwołują się do najnowszych analiz DNA pozyskanego z dawnych pochówków w Kolumbii i Meksyku, pokazując, jak szybki rozwój metod badania starożytnego materiału genetycznego pozwala weryfikować wieloletnie spory dotyczące historii chorób zakaźnych.

Czytaj więcej

Ogromny wzrost zachorowań na choroby zakaźne w Polsce
Zdrowie
Ogromny wzrost zachorowań na choroby zakaźne w Polsce

Analiza starożytnego DNA (aDNA) wykazała, że patogeny z rodziny krętków (Treponema) były obecne i niezwykle zróżnicowane w obu Amerykach na tysiące lat przed kontaktem z Europą. Badania naukowców z Mississippi potwierdzają, że Ameryka była „kolebką” różnorodności tych bakterii (wywołują kilka chorób o podobnym przebiegu, w tym jaglicę czy frambezję – malinicę), co czyni teorię o przywiezieniu kiły z Nowego Świata znacznie bardziej prawdopodobną.

Reklama
Reklama

Autorzy omawianych badań wskazują, że nowe dane genetyczne są zgodne z hipotezą amerykańskiego pochodzenia kiły i jej bliskich „krewnych”. Zgodnie z tym ujęciem choroby te rozwijały się w obu Amerykach przez tysiące lat, a do Europy mogły zostać przeniesione dopiero w wyniku kontaktów transatlantyckich pod koniec XV wieku.

„Ukryła się” w cieplejszych miejscach ciała. Niesamowita strategia przetrwania bakterii wywołującej kiłę

Być może kiła „nauczyła się” być chorobą przenoszoną drogą płciową, w wyniku adaptacji bakterii do nowych warunków środowiskowych i populacyjnych. To jeden z najciekawszych wniosków prof. Zuckerman. Większość starożytnych szczepów znalezionych w Ameryce powodowała choroby skóry, które przenosiły się przez zwykły dotyk, zwłaszcza w wilgotnym klimacie. Naukowcy z Mississippi sugerują, że gdy bakteria trafiła do chłodniejszej Europy, „ukryła się” w cieplejszych, wilgotnych częściach ciała (narządach płciowych), co wymusiło zmianę sposobu transmisji na kontakt seksualny. To była jej strategia przetrwania.

Czytaj więcej

10 ważnych faktów o HIV i AIDS. Sprawdź, czy je znasz
Zdrowie
10 ważnych faktów o HIV i AIDS. Sprawdź, czy je znasz

Badaczki zwracają uwagę, że analiza chorób zakaźnych w tzw. „głębokim czasie” – obejmującym tysiące lat historii człowieka – pozwala lepiej zrozumieć rolę migracji, środowiska i zachowań społecznych w rozprzestrzenianiu się patogenów. Wiedza ta bywa wykorzystywana nie tylko w rekonstrukcji przeszłości, lecz także w interpretowaniu współczesnych trendów epidemiologicznych. Śledząc ewolucję bakterii na przestrzeni 5000 lat, naukowcy mogą przewidzieć, jak patogen może mutować w przyszłości, by unikać antybiotyków.

Dodatkowo wykazanie, że kiła towarzyszy ludzkości od tysięcy lat, pomaga ograniczać społeczne poczucie wstydu, które do dziś powstrzymuje wiele osób przed wykonywaniem testów diagnostycznych.

Kiła wraca z ogromną siłą. Kryzys w Mississippi

Stan Mississippi, z którego pochodzą naukowcy, jest obecnie uznawany za jeden z głównych obszarów kryzysu kiły w Stanach Zjednoczonych, a niektórzy eksperci określają go wręcz jako centrum epidemii, szczególnie w kontekście noworodków. 

Reklama
Reklama

Mississippi odnotowało jeden z najbardziej drastycznych wzrostów zachorowań na kiłę wrodzoną (przekazywaną z matki na dziecko) w całym kraju. W ciągu ostatniej dekady liczba ta wzrosła o ponad 1000 proc. – w 2016 r. odnotowano zaledwie 10 przypadków, podczas gdy w ostatnich latach liczba ta oscyluje wokół 110–130 rocznie. W sierpniu 2025 r. władze stanu ogłosiły publiczny stan wyjątkowy ze względu na rosnącą śmiertelność niemowląt, do której bezpośrednio przyczynia się kiła.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Choroby
Międzynarodowy zespół odkrył mutacje genów powodujące rzadkie i agresywne nowotwory zarówno u kotów,
Choroby
Koty mogą pomóc w leczeniu raka u ludzi
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Związek między zanieczyszczeniem powietrza a chorobą Alzheimera jest teraz bardziej wyraźny niż kied
Choroby
Oddychasz zanieczyszczonym powietrzem? To może przyspieszać rozwój demencji
Naukowcy sprawdzili, czy przebyta aborcja lub poronienie wpływają na późniejsze ryzyko raka piersi,
Choroby
Czy aborcja lub poronienie wpływa na ryzyko zachorowania na raka piersi? Nowe badanie
Nowotwory w Polsce nadal wykrywane są za późno. Połowa pacjentów, u których diagnostyka trwała dłuże
Choroby
Światowy Dzień Walki z Rakiem. Im dłuższa diagnostyka, tym gorsze rokowania dla pacjenta
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Materiał Promocyjny
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama