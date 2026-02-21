Koloryzowany obraz z mikroskopu elektronowego bakterii Treponema pallidum, wywołującej kiłę.
Jedna z hipotez zakładała, że choroba istniała w Europie jeszcze przed epoką wielkich odkryć geograficznych, druga – że trafiła tam z obu Ameryk po wyprawach Kolumba. Nowe badania oparte na analizie starożytnego DNA dostarczają argumentów, które istotnie zmieniają ten obraz.
W najnowszym numerze czasopisma „Science” ukazał się artykuł omawiający wyniki badań paleogenomicznych, w których zidentyfikowano nieznany wcześniej podgatunek bakterii Treponema pallidum – drobnoustroju odpowiedzialnego za kiłę i choroby z nią spokrewnione. Materiał genetyczny pochodził z ludzkich szczątków odnalezionych na terenie dzisiejszej Kolumbii i datowanych na około 5500 lat. Oznacza to, że bakterie należące do tej samej grupy co kiła krążyły w Amerykach kilka tysięcy lat wcześniej, niż wskazywały dotychczasowe znaleziska genetyczne.
Odkrycie to zostało omówione w artykule przygotowanym przez antropolożkę Molly Zuckerman oraz jej doktorantkę Lydia Bailey z Mississippi State University. Autorki odwołują się do najnowszych analiz DNA pozyskanego z dawnych pochówków w Kolumbii i Meksyku, pokazując, jak szybki rozwój metod badania starożytnego materiału genetycznego pozwala weryfikować wieloletnie spory dotyczące historii chorób zakaźnych.
Analiza starożytnego DNA (aDNA) wykazała, że patogeny z rodziny krętków (Treponema) były obecne i niezwykle zróżnicowane w obu Amerykach na tysiące lat przed kontaktem z Europą. Badania naukowców z Mississippi potwierdzają, że Ameryka była „kolebką” różnorodności tych bakterii (wywołują kilka chorób o podobnym przebiegu, w tym jaglicę czy frambezję – malinicę), co czyni teorię o przywiezieniu kiły z Nowego Świata znacznie bardziej prawdopodobną.
Autorzy omawianych badań wskazują, że nowe dane genetyczne są zgodne z hipotezą amerykańskiego pochodzenia kiły i jej bliskich „krewnych”. Zgodnie z tym ujęciem choroby te rozwijały się w obu Amerykach przez tysiące lat, a do Europy mogły zostać przeniesione dopiero w wyniku kontaktów transatlantyckich pod koniec XV wieku.
Być może kiła „nauczyła się” być chorobą przenoszoną drogą płciową, w wyniku adaptacji bakterii do nowych warunków środowiskowych i populacyjnych. To jeden z najciekawszych wniosków prof. Zuckerman. Większość starożytnych szczepów znalezionych w Ameryce powodowała choroby skóry, które przenosiły się przez zwykły dotyk, zwłaszcza w wilgotnym klimacie. Naukowcy z Mississippi sugerują, że gdy bakteria trafiła do chłodniejszej Europy, „ukryła się” w cieplejszych, wilgotnych częściach ciała (narządach płciowych), co wymusiło zmianę sposobu transmisji na kontakt seksualny. To była jej strategia przetrwania.
Badaczki zwracają uwagę, że analiza chorób zakaźnych w tzw. „głębokim czasie” – obejmującym tysiące lat historii człowieka – pozwala lepiej zrozumieć rolę migracji, środowiska i zachowań społecznych w rozprzestrzenianiu się patogenów. Wiedza ta bywa wykorzystywana nie tylko w rekonstrukcji przeszłości, lecz także w interpretowaniu współczesnych trendów epidemiologicznych. Śledząc ewolucję bakterii na przestrzeni 5000 lat, naukowcy mogą przewidzieć, jak patogen może mutować w przyszłości, by unikać antybiotyków.
Dodatkowo wykazanie, że kiła towarzyszy ludzkości od tysięcy lat, pomaga ograniczać społeczne poczucie wstydu, które do dziś powstrzymuje wiele osób przed wykonywaniem testów diagnostycznych.
Stan Mississippi, z którego pochodzą naukowcy, jest obecnie uznawany za jeden z głównych obszarów kryzysu kiły w Stanach Zjednoczonych, a niektórzy eksperci określają go wręcz jako centrum epidemii, szczególnie w kontekście noworodków.
Mississippi odnotowało jeden z najbardziej drastycznych wzrostów zachorowań na kiłę wrodzoną (przekazywaną z matki na dziecko) w całym kraju. W ciągu ostatniej dekady liczba ta wzrosła o ponad 1000 proc. – w 2016 r. odnotowano zaledwie 10 przypadków, podczas gdy w ostatnich latach liczba ta oscyluje wokół 110–130 rocznie. W sierpniu 2025 r. władze stanu ogłosiły publiczny stan wyjątkowy ze względu na rosnącą śmiertelność niemowląt, do której bezpośrednio przyczynia się kiła.
