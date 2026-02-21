Jedna z hipotez zakładała, że choroba istniała w Europie jeszcze przed epoką wielkich odkryć geograficznych, druga – że trafiła tam z obu Ameryk po wyprawach Kolumba. Nowe badania oparte na analizie starożytnego DNA dostarczają argumentów, które istotnie zmieniają ten obraz.

W najnowszym numerze czasopisma „Science” ukazał się artykuł omawiający wyniki badań paleogenomicznych, w których zidentyfikowano nieznany wcześniej podgatunek bakterii Treponema pallidum – drobnoustroju odpowiedzialnego za kiłę i choroby z nią spokrewnione. Materiał genetyczny pochodził z ludzkich szczątków odnalezionych na terenie dzisiejszej Kolumbii i datowanych na około 5500 lat. Oznacza to, że bakterie należące do tej samej grupy co kiła krążyły w Amerykach kilka tysięcy lat wcześniej, niż wskazywały dotychczasowe znaleziska genetyczne.

Skąd wzięła się kiła? Nowe badania DNA ze szczątków w Kolumbii zmieniają historię medycyny

Odkrycie to zostało omówione w artykule przygotowanym przez antropolożkę Molly Zuckerman oraz jej doktorantkę Lydia Bailey z Mississippi State University. Autorki odwołują się do najnowszych analiz DNA pozyskanego z dawnych pochówków w Kolumbii i Meksyku, pokazując, jak szybki rozwój metod badania starożytnego materiału genetycznego pozwala weryfikować wieloletnie spory dotyczące historii chorób zakaźnych.

Analiza starożytnego DNA (aDNA) wykazała, że patogeny z rodziny krętków (Treponema) były obecne i niezwykle zróżnicowane w obu Amerykach na tysiące lat przed kontaktem z Europą. Badania naukowców z Mississippi potwierdzają, że Ameryka była „kolebką” różnorodności tych bakterii (wywołują kilka chorób o podobnym przebiegu, w tym jaglicę czy frambezję – malinicę), co czyni teorię o przywiezieniu kiły z Nowego Świata znacznie bardziej prawdopodobną.