Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Do tych specjalistów pójdziesz bez skierowania. Nowe przepisy już obowiązują

Lista specjalistów, do których można dostać się bez skierowania od lekarza POZ znacznie ułatwia uzyskanie pomocy i skraca kolejki w służbie zdrowia. Niedawno została ona rozszerzona i obecnie obejmuje już osiem specjalizacji.

Publikacja: 23.02.2026 11:01

Ministerstwo Zdrowia wydłużyło listę specjalistów, do których można dostać się bez skierowania

Ministerstwo Zdrowia wydłużyło listę specjalistów, do których można dostać się bez skierowania

Foto: Katarzyna Ledwoń / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany w przepisach pozwalają pacjentom odwiedzać specjalistów bez skierowania od lekarza POZ?
  • Które trzy nowe specjalizacje zostały dodane do listy specjalistów dostępnych bez skierowania?
  • Jakie były główne cele wprowadzenia nowych przepisów dotyczących wizyt u specjalistów?
  • Kim są specjaliści, do których już od dawna nie potrzeba skierowania?
  • Jakie grupy pacjentów mogą bez skierowania korzystać z wizyt u wszystkich specjalistów?

Lista specjalistów dostępnych bez skierowania rozszerzona została na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej.

Nowa lista lekarzy specjalistów bez skierowania

Wspomniane wyżej zmiany weszły w życie od 17 września 2025 r. Na liście znalazło się trzech kolejnych specjalistów, do których nie jest już potrzebne skierowanie:

  • lekarz medycyny sportowej,
  • psycholog,
  • optometrysta.

Celem wprowadzonych w ubiegłym roku zmian było ułatwienie dostępu do wspomnianych specjalistów, a także skrócenie ścieżki diagnostycznej i odciążenie lekarzy POZ.

Reklama
Reklama

– Zmiany to krok w stronę bardziej efektywnej opieki zdrowotnej i ułatwienia pacjentom dostępu do leczenia. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej będą mieli więcej czasu dla pacjentów wymagających szerszej diagnostyki, a osoby z mniej skomplikowanymi problemami zdrowotnymi lub potrzebujące odpowiedniego zaświadczenia będą miały szybszą ścieżkę do właściwych specjalistów – w ten sposób zmiany komentował Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, cytowany w komunikacie na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta.

Warto jednak pamiętać, że z porady u lekarza medycyny sportowej, psychologa czy optometrysty można jednak skorzystać wyłącznie w placówkach, które mają podpisany kontrakt z NFZ na te świadczenia, a więc na medycynę sportową, psychologię czy optometrystykę.

Czytaj więcej

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym lub podatnikom, którzy utrzymują taką osobę
Podatki
Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna i jak odliczyć ją w PIT za 2025 rok?

Nowi specjaliści bez skierowania: Czym się zajmują?

Oto czym zajmują się specjaliści, do których aktualnie nie potrzeba już skierowania:

  • lekarz medycyny sportowej – zajmuje się wpływem aktywności fizycznej na organizm, profilaktyką, diagnostyką i leczeniem urazów oraz oceną zdolności do uprawiania sportu; opiekuje się zarówno osobami zawodowo uprawiającymi sport, jak i amatorami;
  • psycholog – zajmuje się badaniem procesów psychicznych, zachowań oraz emocji człowieka; oferuje wsparcie, jednak nie przepisuje leków;
  • optometrysta – zajmuje się badaniem wzroku, diagnostyką wad refrakcji (krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm) oraz doborem okularów i soczewek kontaktowych; jednak w przeciwieństwie do okulisty nie leczy chorób oczu ani nie wykonuje zabiegów chirurgicznych.

Tym samym brak konieczności uzyskania skierowania oznacza, jak zaznaczono na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta, że w przypadku:

Reklama
Reklama
  • lekarza medycyny sportowej – będzie on dostępny dla pacjentów m.in. do oceny przeciążeń, wydawania zaświadczeń sportowych czy kwalifikacji do udziału w zawodach;
  • psychologa – będzie on dostępny dla pacjentów m.in. z problemami psychicznymi (np. stres czy lęk), którzy dzięki temu będą mogli szybciej skorzystać z pomocy, co zwiększa szansę na szybszą reakcję i wsparcie;
  • optometrysty – pacjenci będą mogli od niego uzyskać skierowanie do okulisty, jeśli podczas badania wykryte zostaną niepokojące objawy wymagające specjalistycznej konsultacji.

Do tych lekarzy nie trzeba skierowania już od dawna. Na liście pięciu specjalistów

Od dawna skierowanie nie jest potrzebne także do lekarzy następujących specjalizacji:

  • ginekolog i położnik,
  • psychiatra,
  • onkolog,
  • wenerolog,
  • dentysta.

Tym samym obecnie można wybrać się, bez konieczności pośrednictwa lekarza POZ, już łącznie do ośmiu specjalistów.

Czytaj więcej

Zapadł przełomowy wyrok dla pacjentów. Chodzi o opóźnione wizyty lekarskie
Prawo w Polsce
Zapadł przełomowy wyrok dla pacjentów. Chodzi o opóźnione wizyty lekarskie

Te osoby nie potrzebują skierowania do specjalistów

Warto pamiętać, że istnieje kilkanaście grup pacjentów, którzy korzystają ze świadczeń bez skierowania we wszystkich poradniach specjalistycznych. Wśród osób tych są m.in.:

Reklama
Reklama
  • chorzy na gruźlicę;
  • zakażeni wirusem HIV;
  • inwalidzi wojenni lub wojskowi, kombatanci lub osoby represjonowane, żołnierze zastępczej służby wojskowej, działacze opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowane z powodów politycznych, osoby deportowane do pracy przymusowej;
  • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
  • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj więcej

Ministerstwo zwraca uwagę, że procedury medycyny estetyczno-naprawczej są świadczeniami zdrowotnymi
Prawo w Polsce
Ministerstwo przecina spór o medycynę estetyczną. Jest jednoznaczne stanowisko

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Lekarze Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
Czy sąsiad może żądać zwrotu pieniędzy za ogrodzenie? Oto, co mówią przepisy
Nieruchomości
Sąsiad chce zwrotu pieniędzy za płot? Ważne są dwie kwestie
Do zwiększenia obrotów silnika powinno dojść na skutek działania kierującego - podkreślił w uzasadni
Prawo drogowe
Sąd: odstawienie prawej nogi to błąd eliminujący kierowcę
Jakie choroby uprawniają do renty z ZUS?
Praca, Emerytury i renty
1978,49 zł renty z ZUS od 1 marca. Te choroby uprawniają do świadczenia
Nie wszyscy seniorzy dostaną 13. emeryturę. Świadczenie nie przysługuje kilku grupom emerytów
Praca, Emerytury i renty
13. emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama