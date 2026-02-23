Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany w przepisach pozwalają pacjentom odwiedzać specjalistów bez skierowania od lekarza POZ?

Które trzy nowe specjalizacje zostały dodane do listy specjalistów dostępnych bez skierowania?

Jakie były główne cele wprowadzenia nowych przepisów dotyczących wizyt u specjalistów?

Kim są specjaliści, do których już od dawna nie potrzeba skierowania?

Jakie grupy pacjentów mogą bez skierowania korzystać z wizyt u wszystkich specjalistów?

Lista specjalistów dostępnych bez skierowania rozszerzona została na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej.

Nowa lista lekarzy specjalistów bez skierowania

Wspomniane wyżej zmiany weszły w życie od 17 września 2025 r. Na liście znalazło się trzech kolejnych specjalistów, do których nie jest już potrzebne skierowanie:

lekarz medycyny sportowej,

psycholog,

optometrysta.

Celem wprowadzonych w ubiegłym roku zmian było ułatwienie dostępu do wspomnianych specjalistów, a także skrócenie ścieżki diagnostycznej i odciążenie lekarzy POZ.