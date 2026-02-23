Ministerstwo Zdrowia wydłużyło listę specjalistów, do których można dostać się bez skierowania
Lista specjalistów dostępnych bez skierowania rozszerzona została na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej.
Wspomniane wyżej zmiany weszły w życie od 17 września 2025 r. Na liście znalazło się trzech kolejnych specjalistów, do których nie jest już potrzebne skierowanie:
Celem wprowadzonych w ubiegłym roku zmian było ułatwienie dostępu do wspomnianych specjalistów, a także skrócenie ścieżki diagnostycznej i odciążenie lekarzy POZ.
– Zmiany to krok w stronę bardziej efektywnej opieki zdrowotnej i ułatwienia pacjentom dostępu do leczenia. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej będą mieli więcej czasu dla pacjentów wymagających szerszej diagnostyki, a osoby z mniej skomplikowanymi problemami zdrowotnymi lub potrzebujące odpowiedniego zaświadczenia będą miały szybszą ścieżkę do właściwych specjalistów – w ten sposób zmiany komentował Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, cytowany w komunikacie na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta.
Warto jednak pamiętać, że z porady u lekarza medycyny sportowej, psychologa czy optometrysty można jednak skorzystać wyłącznie w placówkach, które mają podpisany kontrakt z NFZ na te świadczenia, a więc na medycynę sportową, psychologię czy optometrystykę.
Oto czym zajmują się specjaliści, do których aktualnie nie potrzeba już skierowania:
Tym samym brak konieczności uzyskania skierowania oznacza, jak zaznaczono na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta, że w przypadku:
Od dawna skierowanie nie jest potrzebne także do lekarzy następujących specjalizacji:
Tym samym obecnie można wybrać się, bez konieczności pośrednictwa lekarza POZ, już łącznie do ośmiu specjalistów.
Warto pamiętać, że istnieje kilkanaście grup pacjentów, którzy korzystają ze świadczeń bez skierowania we wszystkich poradniach specjalistycznych. Wśród osób tych są m.in.:
