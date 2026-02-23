Rzeczpospolita
Rząd zastanawia się nad zmianami w składce zdrowotnej dla rolników. Co planuje?

W ministerstwach, koalicji oraz w zespole trójstronnym wróciła dyskusja dotycząca reformy finansowania ochrony zdrowia. Jak donosi Rynek Zdrowia, zmiany składki zdrowotnej mogą objąć m.in. rolników.

Publikacja: 23.02.2026 10:40

Rząd zastanawia się nad zmianą poboru składki zdrowotnej w przypadku niektórych grup

Foto: Marek Stokowski / Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

W najbliższych tygodniach mają rozpocząć się rozmowy dotyczące zasad poboru składki zdrowotnej. W spotkaniu wezmą udział kierownictwo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przedstawiciele organizacji ubezpieczonych w KRUS oraz przedstawiciele Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. 

Nowy model finansowania zdrowia. Jakie pomysły ma rząd?

Temat składki zdrowotnej znowu znalazł się w centrum zainteresowania polityków. Jak przypomina Rynek Zdrowia, obecnie wpływy do NFZ z tego tytułu pokrywają 85 proc. wydatków na zdrowie, a system z roku na rok staje się coraz bardziej niewydolny.

Z uwagi na trudną sytuację, rząd rozważa różne scenariusze zwiększenia wpływów. Pojawiają się m.in. głosy o konieczności ograniczenia grup uprzywilejowanych w opłacaniu składki zdrowotnej. Wśród nich wymienia się nie tylko służby mundurowe czy sędziów, ale również rolników. 

Pojawiła się też propozycja całkowitej likwidacji składki zdrowotnej i zastąpienia jej podatkiem zdrowotnym. Dodatkowym źródłem finansowania mogłyby być podatek tłuszczowy (dotyczący niezdrowej żywności) oraz przekierowanie 80 proc. akcyzy na alkohol bezpośrednio do NFZ.

Czytaj więcej: Czy rolnicy zapłacą więcej na zdrowie? Toczą się rozmowy z resortami, KRUS-em, koalicjantami

