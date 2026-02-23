W najbliższych tygodniach mają rozpocząć się rozmowy dotyczące zasad poboru składki zdrowotnej. W spotkaniu wezmą udział kierownictwo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przedstawiciele organizacji ubezpieczonych w KRUS oraz przedstawiciele Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Reklama Reklama

Nowy model finansowania zdrowia. Jakie pomysły ma rząd?

Temat składki zdrowotnej znowu znalazł się w centrum zainteresowania polityków. Jak przypomina Rynek Zdrowia, obecnie wpływy do NFZ z tego tytułu pokrywają 85 proc. wydatków na zdrowie, a system z roku na rok staje się coraz bardziej niewydolny.

Z uwagi na trudną sytuację, rząd rozważa różne scenariusze zwiększenia wpływów. Pojawiają się m.in. głosy o konieczności ograniczenia grup uprzywilejowanych w opłacaniu składki zdrowotnej. Wśród nich wymienia się nie tylko służby mundurowe czy sędziów, ale również rolników.

Pojawiła się też propozycja całkowitej likwidacji składki zdrowotnej i zastąpienia jej podatkiem zdrowotnym. Dodatkowym źródłem finansowania mogłyby być podatek tłuszczowy (dotyczący niezdrowej żywności) oraz przekierowanie 80 proc. akcyzy na alkohol bezpośrednio do NFZ.

Czytaj więcej: Czy rolnicy zapłacą więcej na zdrowie? Toczą się rozmowy z resortami, KRUS-em, koalicjantami