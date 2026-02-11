Reklama
Liwidacja składki zdrowotnej? Ministra zdrowia zapowiada rozmowy z Lewicą

Lewica przygotowuje reformę finansowania ochrony zdrowia. Zakłada ona m.in. likwidację składki zdrowotnej. Do propozycji odniosła się ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W rozmowie z portalem Rynek Zdrowia zapowiedziała spotkanie w tej sprawie z ministrem finansów i Lewicą.

Jak podaje portal Rynek Zdrowia, zgodnie z zapowiedzią Jolanty Sobierańskiej-Grendy spotkanie z ministrem finansów i Lewicą w sprawie finansowania ochrony zdrowia ma się odbyć w pierwszej połowie marca.

Likwidacja składki zdrowotne jednym z pomysłów na finansowanie ochrony zdrowia

Propozycje, które mają się znaleźć w tworzonej przez Lewicę ustawie obejmują m.in. całkowitą likwidację składki zdrowotnej i zastąpienie jej 12-proc. podatkiem zdrowotnym. Sprawa będzie tematem rozmów w Ministerstwie Zdrowia, które zaplanowano w najbliższych tygodniach.

Na wcześniejszym spotkaniu swoje pomysły na reformę systemu zdrowia przedstawiło Polskie Stronnictwo Ludowe. PSL proponuje z kolei przegląd uprzywilejowanych grup w płaceniu składki zdrowotnej, w tym rolników ubezpieczonych w KRUS.

- Myślę, że z tych wszystkich pomysłów, które się pojawiają, warto wybrać te, które mają szansę realizacji, bo wiemy, że pieniędzy nam brakuje – powiedziała portalowi Rynek Zdrowia minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda

Czytaj więcej: Sobierańska-Grenda: będzie spotkanie z ministrem finansów i Lewicą. Ruszyło tworzenie ustawy

