Szpitale nadal czekają na zwrot za nadwykonania. Dlaczego NFZ zwleka z wypłatą?

NFZ wciąż nie wypłacił szpitalom pieniędzy za świadczenia zrealizowane w 2025 roku. Chodzi o ponad 2,2 mld zł za same nadwykonania, do których sfinansowania Fundusz jest zobowiązany. O szczegółach informuje portal Rynek Zdrowia.

Publikacja: 19.02.2026 12:46

NFZ wciąż nie wypłacił szpitalom pieniędzy za nadwykonania za 2025 r.

Foto: Tupungato - stock.adobe.com

Anna Rogalska

Sprawa braku wypłaty środków za nadwykonania za 2025 r. była jednym z tematów omawianych podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, które odbyło się 18 lutego.

Szpitale czekają na pieniądze. Niesfinansowane świadczenia za 2025 r.

Jak informuje portal Rynek Zdrowia, wartość niesfinansowanych przez NFZ świadczeń za 2025 r. wynosi łącznie 8,326 mld zł, a za IV kwartał ubiegłego roku jest to kwota 2,221 mld zł. Zobowiązania te obejmują:

  • nielimitowane nadwykonania - 2 215 mln zł,
  • świadczenia w ramach programów lekowych -1 188 mln zł,
  • świadczenia limitowane - 4 923 mln zł.

Kulejąca opieka zdrowotna wpływa na bezpieczeństwo państwa – podkreśla Marek Balicki. Na zdjęciu: by
Plus Minus
Marek Balicki: Pokolenie Tuska pamięta reformy, które pogrążyły AWS. Woli przeczekać

Za nadwykonania nielimitowane NFZ jest zobowiązany zapłacić w 100 proc. Placówki wciąż jednak czekają na pieniądze. 

Mimo rekordowych wydatków na ochronę zdrowia i dotacji budżetowej dla NFZ w wysokości 26 mld zł, luka finansowa na ochronę zdrowia w tym roku jest szacowana na 23 mld zł. 

Sytuacja budzi obawy przedstawicieli szpitali. Zdaniem prezesa Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemara Malinowskiego, z którym rozmawiał portal Rynek Zdrowia, brak stabilności finansowej oznacza, że część szpitali nie wytrzyma presji finansowej.

Fundusz ma przekazać na sfinansowanie zobowiązań z lat ubiegłych 1,113 mld zł. Pieniądze mają pochodzić z rezerwy migracyjnej. W ramach dotacji budżetowej w 2026 r. trafiło do NFZ już 6 mld zł. Kolejne części dotacji będą przekazywane w miesięcznych ratach po 2 mld zł.

Czytaj więcej: Nadwykonania czekają na rozliczenie. „Część szpitali nie wytrzyma presji”

Źródło: rp.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) szpitale ochrona zdrowia
