NFZ wciąż nie wypłacił szpitalom pieniędzy za nadwykonania za 2025 r.
Sprawa braku wypłaty środków za nadwykonania za 2025 r. była jednym z tematów omawianych podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, które odbyło się 18 lutego.
Jak informuje portal Rynek Zdrowia, wartość niesfinansowanych przez NFZ świadczeń za 2025 r. wynosi łącznie 8,326 mld zł, a za IV kwartał ubiegłego roku jest to kwota 2,221 mld zł. Zobowiązania te obejmują:
Za nadwykonania nielimitowane NFZ jest zobowiązany zapłacić w 100 proc. Placówki wciąż jednak czekają na pieniądze.
Mimo rekordowych wydatków na ochronę zdrowia i dotacji budżetowej dla NFZ w wysokości 26 mld zł, luka finansowa na ochronę zdrowia w tym roku jest szacowana na 23 mld zł.
Sytuacja budzi obawy przedstawicieli szpitali. Zdaniem prezesa Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemara Malinowskiego, z którym rozmawiał portal Rynek Zdrowia, brak stabilności finansowej oznacza, że część szpitali nie wytrzyma presji finansowej.
Fundusz ma przekazać na sfinansowanie zobowiązań z lat ubiegłych 1,113 mld zł. Pieniądze mają pochodzić z rezerwy migracyjnej. W ramach dotacji budżetowej w 2026 r. trafiło do NFZ już 6 mld zł. Kolejne części dotacji będą przekazywane w miesięcznych ratach po 2 mld zł.
