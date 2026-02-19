Sprawa braku wypłaty środków za nadwykonania za 2025 r. była jednym z tematów omawianych podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, które odbyło się 18 lutego.

Reklama Reklama

Szpitale czekają na pieniądze. Niesfinansowane świadczenia za 2025 r.

Jak informuje portal Rynek Zdrowia, wartość niesfinansowanych przez NFZ świadczeń za 2025 r. wynosi łącznie 8,326 mld zł, a za IV kwartał ubiegłego roku jest to kwota 2,221 mld zł. Zobowiązania te obejmują:

nielimitowane nadwykonania - 2 215 mln zł,

świadczenia w ramach programów lekowych -1 188 mln zł,

świadczenia limitowane - 4 923 mln zł.

Za nadwykonania nielimitowane NFZ jest zobowiązany zapłacić w 100 proc. Placówki wciąż jednak czekają na pieniądze.