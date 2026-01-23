Co się dzieje z naszą służbą zdrowia? Pod koniec ubiegłego roku szpitale nie miały pieniędzy na leczenie pacjentów. W tym roku, według szacunków, zabraknie w systemie 23 mld zł.

No właśnie, miało być tak, że lekarz będzie do nas dzwonił i pytał, jak się czujemy, a dzwonią panie z rejestracji mówiąc, że zabieg musi być przełożony. Oczywiście nie pierwszy raz pod koniec roku zabrakło pieniędzy na zaplanowane zabiegi albo na zapłacenie za nadwykonania. Natomiast wyraźnie widać, że mimo bardzo dużego wzrostu finansowania, zwłaszcza w ostatnich trzech latach, kryzys opieki zdrowotnej się pogłębia, a kolejki do lekarzy się wydłużają. Fundacja Watch Health Care od lat monitoruje czas oczekiwania na pierwszą wizytę u lekarzy specjalistów. W ciągu ostatnich dwóch lat, mimo dużego realnego wzrostu nakładów, ten czas oczekiwania wydłużył się z 3,5 miesiąca do ponad 4 miesięcy.