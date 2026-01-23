Rzeczpospolita

Marek Balicki: Pokolenie Tuska pamięta reformy, które pogrążyły AWS. Woli przeczekać

Wielu polityków z pokolenia Donalda Tuska pamięta, dlaczego AWS przegrała wybory. Pogrążyły ją wysiłki reformatorskie. Dlatego woli przeczekać, odkładać. I teraz jest za późno, żeby wprowadzić kompleksową reformę w tej kadencji. Ale trzeba rozpocząć nad nią debatę - mówi Marek Balicki, minister zdrowia w rządach Leszka Millera i Marka Belki.

Publikacja: 23.01.2026 09:30

Kulejąca opieka zdrowotna wpływa na bezpieczeństwo państwa – podkreśla Marek Balicki. Na zdjęciu: by

Kulejąca opieka zdrowotna wpływa na bezpieczeństwo państwa – podkreśla Marek Balicki. Na zdjęciu: były minister zdrowia odbiera od prezydenta Karola Nawrockiego powołanie do Rady Zdrowia, grudzień 2025 r.

Foto: marek borawski/kprp

Eliza Olczyk

Co się dzieje z naszą służbą zdrowia? Pod koniec ubiegłego roku szpitale nie miały pieniędzy na leczenie pacjentów. W tym roku, według szacunków, zabraknie w systemie 23 mld zł.

No właśnie, miało być tak, że lekarz będzie do nas dzwonił i pytał, jak się czujemy, a dzwonią panie z rejestracji mówiąc, że zabieg musi być przełożony. Oczywiście nie pierwszy raz pod koniec roku zabrakło pieniędzy na zaplanowane zabiegi albo na zapłacenie za nadwykonania. Natomiast wyraźnie widać, że mimo bardzo dużego wzrostu finansowania, zwłaszcza w ostatnich trzech latach, kryzys opieki zdrowotnej się pogłębia, a kolejki do lekarzy się wydłużają. Fundacja Watch Health Care od lat monitoruje czas oczekiwania na pierwszą wizytę u lekarzy specjalistów. W ciągu ostatnich dwóch lat, mimo dużego realnego wzrostu nakładów, ten czas oczekiwania wydłużył się z 3,5 miesiąca do ponad 4 miesięcy.

