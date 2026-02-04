Z tego artykułu się dowiesz: Jakie stanowisko zajęło Ministerstwo Zdrowia w sporze o uprawnienia do wykonywania zabiegów medycyny estetycznej?

Kto jest uprawniony do wykonywania procedur medycyny estetyczno-naprawczej?

Dlaczego certyfikaty ukończonych szkoleń nie wystarczają, aby wykonywać zabiegi medycyny estetycznej?

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia z 30 stycznia 2026 r. jednoznacznie rozstrzyga trwający od lat spór pomiędzy lekarzami a kosmetologami oraz kosmetyczkami w sprawie uprawnień, jakie powinny posiadać osoby wykonujące zabiegi medycyny estetyczno-naprawczej.

Procedury medycyny estetyczno-naprawczej są świadczeniami zdrowotnymi wykonywanymi przez lekarzy

W komunikacie podpisanym przez wiceminister zdrowia Katarzynę Kęcką wskazano, iż „zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnienia takie posiadają wyłącznie lekarze specjaliści dermatologii i wenerologii oraz chirurgii plastycznej, a także inni lekarze i lekarze dentyści (zwani dalej: lekarzami), posiadający prawo wykonywania zawodu na czas nieokreślony, którzy odbyli dodatkowe szkolenia i uzyskali certyfikaty w zakresie wykonywania procedur medycyny estetyczno-naprawczej”.

Resort zwraca uwagę, że procedury medycyny estetyczno-naprawczej są świadczeniami zdrowotnymi o dużym ryzyku wystąpienia powikłań, zagrożenia życia lub zdrowia, dlatego podlegają regulacji przez ministra zdrowia. W tym kontekście przypomniano, że przepisy art. 17 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 czerwca 2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów sformalizowały medycynę estetyczno-naprawczą, jako certyfikowaną umiejętność zawodową lekarzy i lekarzy dentystów, przedstawiając w art. 3 ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy definicję legalną umiejętności zawodowych, wskazując, że „umiejętnościami zawodowymi określa się nabywanie umiejętności z zakresu danej dziedziny medycyny albo kilku dziedzin medycyny lub będące umiejętnościami udzielania określonych świadczeń zdrowotnych”.

„Obowiązujące przepisy wyraźnie zatem wskazują, że procedury medyczne wchodzące w zakres umiejętności zawodowych (dotyczy również procedur medycyny estetyczno-naprawczej) są świadczeniami zdrowotnymi wykonywanymi przez lekarzy” – wyjaśniono w komunikacie.