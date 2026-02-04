Aktualizacja: 05.02.2026 06:55 Publikacja: 04.02.2026 11:32
Deregulacja 2.0 ma być kolejnym etapem upraszczania przepisów
Foto: PAP/Tomasz Gzell
Deregulacja była jednym z głównych elementów programu rządu Donalda Tuska. W 2025 roku powołano Rządowy Zespół Deregulacyjny, któremu przewodniczy minister Maciej Berek. Zespół miał za zadanie przeanalizować propozycje zmian przygotowane między innymi przez przedsiębiorców. W proces zaangażowało się wiele ministerstw, choć liczba wdrażanych rozwiązań różniła się w zależności od resortu.
Część zmian miała charakter punktowy, ale pojawiały się też zapowiedzi bardziej kompleksowych reform. Do tej pory do porządku prawnego wdrożono ponad 300 postulatów, jednak eksperci podkreślają, że tempo zmian ogranicza złożony proces legislacyjny.
Jak donosi WNP, faza deregulacji 2.0 ma koncentrować się na większych reformach systemowych. Wśród planów pojawia się uproszczenie rozliczeń podatku PIT oraz zmiany w sądownictwie, polegające między innymi na przekazaniu części prostszych spraw notariuszom lub sędziom pokoju. Celem jest przyspieszenie rozwiązywania sporów gospodarczych i usprawnienie funkcjonowania sądów.
Środowiska biznesowe pozytywnie oceniają współpracę z rządem i podkreślają, że nawet punktowe zmiany mogą prowadzić do systemowej poprawy prawa. Część ekspertów zwraca jednak uwagę na rozbieżność między zapowiedziami, a tempem wdrażania reform.
Najpierw najwięksi, ale niebawem też mniejsi przedsiębiorcy muszą nauczyć się korzystać z Krajowego Systemu e-Fa...
Krajowy System e-Faktur wystartował bez zakłóceń i przez pierwsze 12 godzin wystawiono w nim 50 tys. faktur. Wie...
Zofia i Nikodem - to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w drugim półroczu 2025 roku. Tak wynika z najnow...
Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prez...
W lutym zmienią się niektóre terminy wypłat 800 plus. Część rodziców otrzyma świadczenie wcześniej niż zwykle. P...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas