Rząd zapowiada kolejny etap deregulacji. Jakie zmiany planuje?

W 2025 roku do Rządowego Zespołu Deregulacyjnego trafiło ponad 500 propozycji uproszczeń przepisów. Jak donosi portal WNP, rząd szykuje się do podsumowania dotychczasowych prac i ogłoszenia kolejnej fazy zmian.

Publikacja: 04.02.2026 11:32

Deregulacja 2.0 ma być kolejnym etapem upraszczania przepisów

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Małgorzata Krzystała

Deregulacja była jednym z głównych elementów programu rządu Donalda Tuska. W 2025 roku powołano Rządowy Zespół Deregulacyjny, któremu przewodniczy minister Maciej Berek. Zespół miał za zadanie przeanalizować propozycje zmian przygotowane między innymi przez przedsiębiorców. W proces zaangażowało się wiele ministerstw, choć liczba wdrażanych rozwiązań różniła się w zależności od resortu.

Część zmian miała charakter punktowy, ale pojawiały się też zapowiedzi bardziej kompleksowych reform. Do tej pory do porządku prawnego wdrożono ponad 300 postulatów, jednak eksperci podkreślają, że tempo zmian ogranicza złożony proces legislacyjny.

Nowy etap deregulacji i planowane reformy

Jak donosi WNP, faza deregulacji 2.0 ma koncentrować się na większych reformach systemowych. Wśród planów pojawia się uproszczenie rozliczeń podatku PIT oraz zmiany w sądownictwie, polegające między innymi na przekazaniu części prostszych spraw notariuszom lub sędziom pokoju. Celem jest przyspieszenie rozwiązywania sporów gospodarczych i usprawnienie funkcjonowania sądów.

Środowiska biznesowe pozytywnie oceniają współpracę z rządem i podkreślają, że nawet punktowe zmiany mogą prowadzić do systemowej poprawy prawa. Część ekspertów zwraca jednak uwagę na rozbieżność między zapowiedziami, a tempem wdrażania reform. 

