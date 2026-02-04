Obrońca senatora mec. Rafał Wiechecki przekonuje, że zastosowanie mógłby mieć w tym przypadku art. 41 par. 1 kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli „istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie”. – Sędzia Grzegorz Kasicki, który orzekał w pierwszej instancji, przez wiele lat był sędzią tego samego wydziału, co sędzia Małgorzata Puczko, która do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie jest jedynie oddelegowana. To budzi wątpliwości, tym bardziej że zapewne sprawa Stanisława Gawłowskiego była nieformalnie dyskutowana, omawiana między sędziami tego samego wydziału, a więc pewien pogląd mógł zostać już wyrobiony, zanim sędzia zapozna się z aktami sprawy jako sędzia sprawozdawca – przekonuje.

Mec. Wiechecki liczy na to, że sędzia sama zdecyduje o nieorzekaniu w tej sprawie. – Natomiast jeśli tego nie zrobi, nie kwestionując w żaden sposób jej fachowości, wiedzy i doświadczenia, poważnie rozważymy złożenie wniosku o wyłączenie – mówi obrońca.

Zdaniem sądu, nie ma wątpliwości co do bezstronności sędzi

Dlaczego sędzia Małgorzata Puczko została wyznaczona do tej sprawy? Rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Szczecinie sędzia Robert Bury wyjaśnia, że stało się tak na podstawie losowania przez System Losowego Przydziału Spraw. Jego zdaniem wszelkie wątpliwości dotyczące bezstronności sędziego mogą być wyjaśnione wskutek złożenia wniosku o wyłączenie sędziego, który zostanie rozpoznany przez inny skład Sądu Apelacyjnego. – Poza tym nie zapominajmy, że wyrok wyda nie pojedynczy sędzia, lecz trzyosobowy skład – dodaje.

Niezależność i bezstronność są istotą naszego zawodu rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Szczecinie sędzia Robert Bury

W jego ocenie sugestie dotyczące rzekomego konfliktu interesów są bezzasadne. – Prezes sądu sprawuje jedynie zwierzchnictwo administracyjne nad działalnością sądu i jego oddziaływanie na orzecznictwo poszczególnych sędziów jest niemożliwe. Niezależność i bezstronność są istotą naszego zawodu i żaden sędzia nie może poczuć się zobowiązany do określonego postępowania z uwagi na relacje z innym sędzią – komentuje Robert Bury. – Delegowanie sędziów do sądów wyższego rzędu jest bardzo częste, a gdyby iść tokiem rozumowania obrony senatora Gawłowskiego, nie mogliby oni orzekać w żadnej ze spraw, w których w wydaniu wyroku brał udział prezes sądu lub inna osoba wykonująca czynności administracyjne w sądzie niższego rzędu. Niemożliwe byłoby także rozpoznawanie tzw. zażaleń poziomych na postanowienia wydane z udziałem sędziego pełniącego jednocześnie funkcję prezesa sądu, co odbywa się przecież w ramach jednego sądu – zauważa.

Dlaczego Stanisław Gawłowski już wcześniej w ostrych słowach kwestionował sposób prowadzenia sprawy?

Nie jest to jednak pierwszy raz, gdy senator i jego obrona mają zastrzeżenia odnośnie do sposobu prowadzenia sprawy. – Prokuratura uwierzyła świadkowi, który zeznał, że wręczył mi łapówkę w okresie, gdy, co łatwo dowieść, byłem na urlopie zagranicznym. Sąd objął wyrokiem sprawę apartamentu w Chorwacji, choć nie miał prawa tego robić, bo nie była umieszczona we wniosku o uchylenie immunitetu. W dodatku CBA nielegalnie poznała moją linię obrony, podsłuchując mnie i mojego obrońcę za pomocą systemu Pegasus. Sąd nie widział w tym nic zdrożnego – wylicza senator Gawłowski.