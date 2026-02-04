Przypomnijmy, że obecnie regulacje dotyczące ustalania wysokości emerytury w czerwcu są takie same jak te obowiązujące w maju, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Wcześniej były jednak zróżnicowane i zależały m.in. od miesiąca złożenia wniosku. Najgorszym rozwiązaniem było przechodzenie na świadczenie właśnie w czerwcu. Jeżeli wysokość emerytury była ustalana w tym miesiącu, kwota składek poddana ostatniej waloryzacji rocznej nie podlegała dodatkowym waloryzacjom kwartalnym. A to oznaczało niższe (co do zasady), nawet o kilkanaście procent, świadczenie. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy te są niekonstytucyjne (sygn. P7/22). W efekcie ustawodawca został zobowiązany do dokonania zmian w tym obszarze.

Na mocy ustawy z 5 sierpnia 2025 r. ZUS został zobowiązany do ponownego przeliczenia wysokości emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019. Nowe przepisy obejmują również renty rodzinne po osobach, które miały takie świadczenia.

ZUS przelicza emerytury z automatu, nie trzeba składać wniosku

Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2026 r. Co ważne, świadczeniobiorcy nie muszą podejmować żadnych działań. Po przeliczeniu ZUS wyda nową decyzję. Jeśli nowa kwota byłaby niższa, świadczenie pozostaje bez zmian.

W środę Zakład poinformował o przeliczeniu 23,3 tys. świadczeń wypłacanych w styczniu 2026 r.: