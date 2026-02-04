Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

ZUS przelicza emerytury czerwcowe. Seniorzy otrzymają ponad 200 zł więcej

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje ustawa na podstawie której ZUS przelicza wysokość emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019 (tzw. emerytury czerwcowe). Dla zdecydowanej większości przeliczenie oznacza wzrost świadczenia – średnio o ponad 200 zł miesięcznie.

Publikacja: 04.02.2026 13:06

ZUS przelicza emerytury czerwcowe. Seniorzy otrzymają ponad 200 zł więcej

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Przypomnijmy, że obecnie regulacje dotyczące ustalania wysokości emerytury w czerwcu są takie same jak te obowiązujące w maju, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Wcześniej były jednak zróżnicowane i zależały m.in. od miesiąca złożenia wniosku. Najgorszym rozwiązaniem było przechodzenie na świadczenie właśnie w czerwcu. Jeżeli wysokość emerytury była ustalana w tym miesiącu, kwota składek poddana ostatniej waloryzacji rocznej nie podlegała dodatkowym waloryzacjom kwartalnym. A to oznaczało niższe (co do zasady), nawet o kilkanaście procent, świadczenie. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy te są niekonstytucyjne (sygn. P7/22). W efekcie ustawodawca został zobowiązany do dokonania zmian w tym obszarze.

Na mocy ustawy z 5 sierpnia 2025 r. ZUS został zobowiązany do ponownego przeliczenia wysokości emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019. Nowe przepisy obejmują również renty rodzinne po osobach, które miały takie świadczenia.

Czytaj więcej

ZUS szykuje się na nowy rok. Wyzwaniem będą zmiany dla pracujących i emerytów
Praca, Emerytury i renty
ZUS szykuje się na nowy rok. Wyzwaniem będą zmiany dla pracujących i emerytów

ZUS przelicza emerytury z automatu, nie trzeba składać wniosku

Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2026 r. Co ważne, świadczeniobiorcy nie muszą podejmować żadnych działań. Po przeliczeniu ZUS wyda nową decyzję. Jeśli nowa kwota byłaby niższa, świadczenie pozostaje bez zmian.

W środę Zakład poinformował o przeliczeniu 23,3 tys. świadczeń wypłacanych w styczniu 2026 r.:

Reklama
Reklama

• w 19,5 tys. przypadków (84 proc.) wypłata będzie wyższa,

• w 3,8 tys. przypadków (16 proc.) przeliczenie nie wpłynęło na wysokość świadczenia.

Jak podano w komunikacie, dzięki nowym zasadom świadczeniobiorcy zyskali średnio 203,80 zł miesięcznie.

Z szacunków ZUS wynika, że działania obejmą 264,8 tys. świadczeniobiorców. Zakład zapewnia, że wszystkie sprawy zostaną zakończone do 31 marca 2026 r.

Czytaj więcej

Nowe prawo 2026. Wyższe świadczenia dla emerytów i ubezpieczonych
Praca, Emerytury i renty
Nowe prawo 2026. Wyższe świadczenia dla emerytów i ubezpieczonych

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Praca ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) Emerytury
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
1 lutego 2026 r. ruszył Krajowy System e-Faktur (KSeF) służący do wystawiania faktur w obrocie międz
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
KSeF już działa, ale papierowe faktury wciąż pozostają w modzie
„Rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt”. Jest najnowszy ranking imion
Prawo dla Ciebie
„Rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt”. Jest najnowszy ranking imion
Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby
Prawo karne
Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby
Dla części rodziców w lutym zmienią się terminy wypłat 800 plus
Praca, Emerytury i renty
Zmiany w wypłatach 800 plus w lutym 2026. ZUS rozpoczyna przyjmowanie wniosków
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama