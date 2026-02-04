Aktualizacja: 05.02.2026 07:07 Publikacja: 04.02.2026 13:06
Foto: Adobe Stock
Przypomnijmy, że obecnie regulacje dotyczące ustalania wysokości emerytury w czerwcu są takie same jak te obowiązujące w maju, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Wcześniej były jednak zróżnicowane i zależały m.in. od miesiąca złożenia wniosku. Najgorszym rozwiązaniem było przechodzenie na świadczenie właśnie w czerwcu. Jeżeli wysokość emerytury była ustalana w tym miesiącu, kwota składek poddana ostatniej waloryzacji rocznej nie podlegała dodatkowym waloryzacjom kwartalnym. A to oznaczało niższe (co do zasady), nawet o kilkanaście procent, świadczenie. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy te są niekonstytucyjne (sygn. P7/22). W efekcie ustawodawca został zobowiązany do dokonania zmian w tym obszarze.
Na mocy ustawy z 5 sierpnia 2025 r. ZUS został zobowiązany do ponownego przeliczenia wysokości emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019. Nowe przepisy obejmują również renty rodzinne po osobach, które miały takie świadczenia.
Czytaj więcej
Przeliczenie świadczeń tzw. czerwcowych emerytów, wydawanie zaświadczeń potwierdzających okresy z...
Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2026 r. Co ważne, świadczeniobiorcy nie muszą podejmować żadnych działań. Po przeliczeniu ZUS wyda nową decyzję. Jeśli nowa kwota byłaby niższa, świadczenie pozostaje bez zmian.
W środę Zakład poinformował o przeliczeniu 23,3 tys. świadczeń wypłacanych w styczniu 2026 r.:
• w 19,5 tys. przypadków (84 proc.) wypłata będzie wyższa,
• w 3,8 tys. przypadków (16 proc.) przeliczenie nie wpłynęło na wysokość świadczenia.
Jak podano w komunikacie, dzięki nowym zasadom świadczeniobiorcy zyskali średnio 203,80 zł miesięcznie.
Z szacunków ZUS wynika, że działania obejmą 264,8 tys. świadczeniobiorców. Zakład zapewnia, że wszystkie sprawy zostaną zakończone do 31 marca 2026 r.
Czytaj więcej
Przeliczenie świadczeń tzw. czerwcowych emerytów oraz wyższy zasiłek pogrzebowy to dwie kluczowe...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Najpierw najwięksi, ale niebawem też mniejsi przedsiębiorcy muszą nauczyć się korzystać z Krajowego Systemu e-Fa...
Krajowy System e-Faktur wystartował bez zakłóceń i przez pierwsze 12 godzin wystawiono w nim 50 tys. faktur. Wie...
Zofia i Nikodem - to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w drugim półroczu 2025 roku. Tak wynika z najnow...
Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prez...
W lutym zmienią się niektóre terminy wypłat 800 plus. Część rodziców otrzyma świadczenie wcześniej niż zwykle. P...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas