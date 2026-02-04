Aktualizacja: 05.02.2026 07:02 Publikacja: 04.02.2026 14:17
Umorzenie mediacyjne i umorzenie w sprawach mniejszej wagi bez pokrzywdzonego – to dwie nowe instytucje, które będzie można zastosować już na etapie postępowania przygotowawczego. Pierwsze z nich będzie uzależnione od wykonania ugody zawartej w wyniku mediacji z pokrzywdzonym. Drugie zaś prokurator będzie mógł zastosować m.in. gdy podejrzany uiści świadczenie w wysokości do 20 tys. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Propozycje te znalazły się w projekcie nowelizacji kodeksu postępowania karnego, który został właśnie wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu.
Projekt, przygotowany wcześniej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, przewiduje, że umorzenie mediacyjne będzie można zastosować tylko do niektórych przestępstw, takich jak:
– występków przeciwko mieniu bez użycia przemocy lub groźby bezprawnej, którego wartość nie przekracza 20 tys. Ale też nie wszystkich. Nie będzie można umorzyć w ten sposób postępowania w przypadku kradzieży z włamaniem (art. 279 k.k.), rozboju (280 k.k.), kradzieży) rozbójniczej (281 k.k.), wymuszenia rozbójniczego – także mniejszej wagi (282 i 283 k.k.),
– w przypadku nieumyślnego spowodowania lekkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu (art. 157 § 3 k.k.), nieumyślnego narażenia człowieka na niebezpieczeństwo (art. 160 § 3 k.k.) i nieumyślnego spowodowania wypadku, ale tylko na trzeźwo (art. 177 § 1 k.k.).
Poza tym z tego dobrodziejstwa będzie mogła skorzystać tylko osoba, która wcześniej nie była karana za przestępstwo umyślne, a umorzenie postępowania nie będzie możliwe , jeżeli sprzeciwiałoby się potrzebie realizacji celów kary, a w szczególności potrzebie zapobieżenia ponownemu popełnieniu przez podejrzanego czynu zabronionego.
Z kolei umorzenie w sprawach mniejszej wagi bez pokrzywdzonego będzie dotyczyć występków z art. 270 § 2a i 3 k.k (przygotowanie do fałszerstwa i fałszerstwo mniejszej wagi), art. 271 § 2 k.k. (fałszerstwo intelektualne mniejszej wagi) i art. 273 k.k. (używanie dokumentów poświadczających nieprawdę i zawierających fałszerstwo intelektualne). Także w tym przypadku prokurator będzie mógł zastosować tę instytucję w stosunku do niekaranych i uzależnić ją od wpłacenia świadczenia na Fundusz Sprawiedliwości, a także będzie musiał odmówić, gdy byłoby to sprzeczne z realizacją celów kary.
Zdaniem dr Marcina Klonowskiego adwokata z kancelarii Chmielniak Adwokaci, projekt jest wyrazem zmiany sposobu myślenia o procesie karnym.
– Przepisy wskazują, że szybki proces i rozwiązanie konfliktu między podejrzanym i pokrzywdzonym to duża wartość dla wymiaru sprawiedliwości. Na takim rozwiązaniu sprawy korzystać mają wszyscy: sprawca otrzymując niższą karę, pokrzywdzony otrzymując realną rekompensatę i wymiar sprawiedliwości, który angażuje mniejsze zasoby osobowe i finansowe w taką sprawę. Projekt daje również duże możliwości prokuratorom na etapie postępowania przygotowawczego do pragmatycznego kończenia prowadzonych postępowań – mówi dr Klonowski , dodając że w kontekście problemów wymiaru sprawiedliwości związanych z przewlekłością postępowań karnych szybsze postępowania to jeden z kluczowych elementów udrożnienia tego systemu.
Ekspert zwraca też uwagę na proponowaną zmianę dyrektywy wymiaru kary.
– Działać ma prosta zasada: zawarcie porozumienia procesowego daje niższą karę, a im wcześniej porozumienie zostanie zawarte, tym większe benefity dla sprawcy. Co więcej, projekt pozwala też na zawarcie porozumienia procesowego w sprawach o cięższym wymiarze gatunkowym. Dotychczas przepisy blokowały takie porozumienia w skomplikowanych sprawach, co generowało długie postępowania dowodowe , chociaż stanowiska stron były znane od początku – przypomina dr Klonowski.
Ważną zmianą jest propozycja wprowadzenia zakazu dowodowego (art. 335 § 5 k.p.k.), dzięki któremu wyjaśnienia podejrzanego (w tym przyznanie się do winy) w trakcie pertraktacji przed zawarciem porozumienia nie będą mogły zostać wykorzystane w procesie, jeśli do porozumienia nie dojdzie. – Choć mam duże wątpliwości co do kształtu tego zakazu i w mojej ocenie jego treść nie chroni w pełni podejrzanego. Kwestia ta powinna zostać rozważona i ewentualnie zmodyfikowana w toku prac parlamentarnych nad projektem – ocenia dr Klonowski.
– Wszystkie propozycje zawarte w projekcie, zmierzające do szerszego wykorzystania trybów konsensualnych jak najbardziej zasługują na pozytywną ocenę. Powinniśmy bowiem zmierzać do oddawania więcej kompetencji stronom do podejmowania działań w kierunku zakończenia konfliktu. To krok w bardzo dobrą stronę i mam nadzieję, że prezentowane zmiany wejdą w życie – mówi dr Piotr Karlik, adwokat z kancelarii Ziemski & Partners.
