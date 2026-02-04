Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są nowe możliwości dobrowolnego poddania się karze i umorzenia w postępowaniu karnym?

Jakie dwie nowe instytucje można zastosować na etapie postępowania przygotowawczego?

Które przestępstwa mogą być objęte umorzeniem mediacyjnym i jakie są warunki jego zastosowania?

Jakie występki mogą być objęte umorzeniem w sprawach mniejszej wagi bez pokrzywdzonego?

Jakie są potencjalne korzyści wprowadzenia zakazu dowodowego w kontekście porozumień procesowych?

Umorzenie mediacyjne i umorzenie w sprawach mniejszej wagi bez pokrzywdzonego – to dwie nowe instytucje, które będzie można zastosować już na etapie postępowania przygotowawczego. Pierwsze z nich będzie uzależnione od wykonania ugody zawartej w wyniku mediacji z pokrzywdzonym. Drugie zaś prokurator będzie mógł zastosować m.in. gdy podejrzany uiści świadczenie w wysokości do 20 tys. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Propozycje te znalazły się w projekcie nowelizacji kodeksu postępowania karnego, który został właśnie wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Umorzenie po ugodzie z pokrzywdzonym

Projekt, przygotowany wcześniej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, przewiduje, że umorzenie mediacyjne będzie można zastosować tylko do niektórych przestępstw, takich jak:

– występków przeciwko mieniu bez użycia przemocy lub groźby bezprawnej, którego wartość nie przekracza 20 tys. Ale też nie wszystkich. Nie będzie można umorzyć w ten sposób postępowania w przypadku kradzieży z włamaniem (art. 279 k.k.), rozboju (280 k.k.), kradzieży) rozbójniczej (281 k.k.), wymuszenia rozbójniczego – także mniejszej wagi (282 i 283 k.k.),

– w przypadku nieumyślnego spowodowania lekkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu (art. 157 § 3 k.k.), nieumyślnego narażenia człowieka na niebezpieczeństwo (art. 160 § 3 k.k.) i nieumyślnego spowodowania wypadku, ale tylko na trzeźwo (art. 177 § 1 k.k.).