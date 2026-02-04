Jak polscy mleczarze przegapili szansę na dalszą sprzedaż do Chin

W grudniu 2025 r. Ministerstwo Handlu Chin (w skrócie MOFCOM) opublikowało decyzję wstępną w sprawie dochodzenia antysubsydyjnego dotyczącego importowanych produktów mlecznych pochodzących z Unii Europejskiej. Tym aktem nałożone zostały na 64 imiennie wymienione unijne przedsiębiorstwa cła (które obowiązują od 23 grudnia ubiegłego roku) w przedziale od 21,9 proc. do 29,7 proc. oraz 42,7 proc. na pozostałe inne unijne firmy, sprzedające do Chin. Wszyscy polscy eksporterzy (bez wymieniania ich nazw w decyzji) zostali objęci najwyższą stawką. Każdy eksporter z UE, poza wymienioną powyżej taryfą celną, musi do niej doliczyć jeszcze stawkę bazową w wysokości 8 proc. W przypadku polskich firm łączna stawka celna wynosi teraz 50,7 proc. To znacząco obniża konkurencyjność polskich produktów, ale tak nie musiało się stać.

Obecni i nieobecni w rozmowach

W sierpniu 2024 r. Ministerstwo Handlu Chin opublikowało komunikat o decyzji o wszczęciu dochodzenia antysubsydyjnego w sprawie importowanych produktów mlecznych pochodzących z Unii Europejskiej. Jego celem było ustalenie czy badany produkt, wymieniony w treści decyzji był subsydiowany i jaka była wysokość subsydium, czy badany produkt spowodował szkodę dla przemysłu krajowego i jaki był zakres tej szkody, a także ustalenie jaki był związek przyczynowo-skutkowy między subsydium a szkodą.

W komunikacie MOFCOM wskazał dwa rodzaje podejrzanych subsydiów: w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz rządowe programy ośmiu państw członkowskich UE. W tej grupie chińskie ministerstwo nie wskazało Polski.

W tym samym zawiadomieniu złożono również zaproszenie dla wszystkich zainteresowanych stron (rządów, organizacji branżowych, przedsiębiorstw, importerów, eksporterów) do wzięcia udziału w postępowaniu. Dokładnie została opisana procedura zgłoszenia, wymagane dokumenty i sposób ich złożenia, terminy, sposób dostępu do informacji oraz dane kontaktowe.

Po tym, w następnych miesiącach, MOFCOM opublikował kolejne instrukcje oraz wzory formularzy, które zainteresowane strony musiały wypełnić i złożyć we wskazanym terminie.