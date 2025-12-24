Reklama
Ostra chińska decyzja w sprawie eksportu mleka z Unii do Chin

Chińskie Ministerstwo Handlu (MOFCOM) nałożyło wysokie cła na unijnych eksporterów do Chin mleka i produktów mleczarskich. W tej grupie są również wszystkie polskie firmy. Dla nich eksport do Państwa Środka staje się niestety de facto nieopłacalny.

Publikacja: 24.12.2025 02:02

Eksport mleka z Polski do Chin staje się nieopłacalny po nałożeniu przez Państwo Środka ceł w wysokości 42,7 proc.

Foto: Adobe Stock

Jacek Strzelecki

Od wczoraj, tj. od 23 grudnia 2025 r. obowiązują na granicy chińskiej nowe stawki celne na mleko i produkty mleczarskie pochodzące z Unii Europejskiej (UE). Cła są nałożone na dwie kategorie przedsiębiorstw: imiennie wymienione (64) oraz reszta unijnych firm. Stawki celne wyglądają następująco: 21,9 proc. (1 przedsiębiorstwo), 28,6 proc. (49 przedsiębiorstw), 29,7 proc. (12 przedsiębiorstw), 42,7 proc. (2 przedsiębiorstwa). Pozostałych unijnych producentów objęto stawką 42,7 proc.

Na liście imiennej nie ma żadnej polskiej firmy, czyli do nich ma zastosowanie stawka 42,7 proc. Decyzja o cłach jest wstępna, a cła są bezterminowe. Ministerstwo Handlu w opublikowanym komunikacie wyjaśniło, że decyzja o cłach jest konsekwencją ustalenia w toku półtorarocznego dochodzenia (rozpoczętego w sierpniu 2024 r.), że importowane produkty mleczne pochodzące z Unii Europejskiej były dotowane, co spowodowało znaczne szkody w branży mleczarskiej w Chinach, a między dotacjami a znaczną szkodą istnieje związek przyczynowo-skutkowy. Niewątpliwie zastosowane stawki mają charakter zaporowy.

Cła odpowiedzią na cła

 W Unii Europejskiej cła te są rozumiane jako skutek nałożenia przez Komisję Europejską ceł na chińskie pojazdy elektryczne. Chiński rząd, gdy tylko pojawił się pomysł objęcia cłami samochodów, oświadczył, że zareaguje. Niemal w jednym czasie MOFCOM wszczęło postępowania antydumpingowe wobec unijnej wieprzowiny i produktów wieprzowych, brandy, mleka oraz wołowiny i produktów wołowych. Na brandy oraz wieprzowinę i produkty wieprzowe cła już nałożono. Teraz objęto nimi mleko. A do 26 stycznia przyszłego roku chińskie Ministerstwo Handlu zdecyduje o cłach na wołowinę. Co ważne, w tym przypadku zasięg będzie globalny, a nie tylko unijny. Można być pewnym, że również na to mięso cła zostaną nałożone. Decydenci w chińskim rządzie dobrze wiedzą, że decyzja o cłach na unijne mleko i produkty z niego będzie bolesna dla całego unijnego rynku mleczarskiego. Ogólnie, Chiny dla unijnych producentów są trzecim rynkiem, a w przypadku mleka w proszku pierwszym.

Polscy eksporterzy ucierpią

Tak jak wskazano powyżej, cła dotkną również polskich producentów i ma do nich zastosowanie, niestety, najwyższa stawka. W wykazie w chińskim systemie celnym CIFER jest 78 polskich firm mleczarskich, ale uprawnienia eksportowe posiadają 64. Jesienią 2024 r. 14 zrezygnowało z tego rynku. Jeszcze wcześniej uprawnienia eksportowe na Chiny posiadało 88 polskich zakładów, a Polska była piątym globalnym dostawcą do Państwa Środka. Dziś nie jest nawet wymieniana w chińskich sprawozdaniach rynkowych.

Wycofanie się z rynku nie jest niczym nadzwyczajnym, ale rezygnacja tak wielu polskich podmiotów jest złą wiadomością. Znaczenie chińskiego rynku dla polskiego sektora widać po danych. Udział Chin w strukturze eksportu z Polski produktów mlecznych spadł z 5 proc. w 2020 r. do 2 proc. w 2025 r. (dane za okres od stycznia do września). Pod względem wartości wywozu wygląda to następująco: w 2020 r. było to 119 mln euro, w 2025 r. (dane za 9 miesięcy) to już tylko 52 mln euro.

 

Konieczność zapłaty ceł na poziomie 42,7 proc. przez polskich eksporterów jest dla nich wartością graniczną, nieekonomiczną. Decyzji ostatecznej MOFCOM należy spodziewać się w ciągu miesiąca. I nawet jeśli obecne stawki uległyby zmniejszeniu o połowę – jak to się stało w przypadku wieprzowiny – to nadal będzie to bolesny cios dla polskich przedsiębiorstw, a eksport mleka do Chin stał się nieopłacalny.

