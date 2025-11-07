Trójka liderów eksportu - wskazała ich PAIH

Nagrody Lider Eksportu PAIH są przyznawane przez Agencję corocznie. Ich celem jest wskazanie najskuteczniejszych eksporterów, osiągających ponadprzeciętne wyniki na rynkach zagranicznych i rozwijających polską gospodarkę. Wyróżnienia w trzech kategoriach (1 – polska marka eksportowa , 2 – polska inwestycja za granicą i 3 - nagroda indywidualna – - manager eksportu/wizjoner ) wręczono na gali, która była zwieńczeniem drugiego dnia PAIH Forum Biznesu 2025.

W kategorii polska marka eksportowa zwyciężyła Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy. Jak wskazuje Agencja, OSM Piątnica to przykład polskiej marki, która z lokalnej spółdzielni wyrosła na jednego z liderów rynku mleczarskiego w kraju i za granicą, stając się synonimem naturalnej, wysokiej jakości żywności „Made in Poland”. Produkty Piątnicy trafiają już do niemal 30 krajów, w tym do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niderlandów, ale też do krajów ościennych, jak i na Bliski Wschód i do Azji.

Thomas Cook w polskich rękach

Za najlepszą inwestycję zagraniczną uznano przejęcie brytyjskiej marki Thomas Cook – najstarszej na świecie firmy turystycznej i ikony turystyki w Wielkiej Brytanii – przez eSky Group. Polska firma założona w 2004 r. będąca jednym z liderów branży turystycznej w Europie Środkowo-Wschodniej zyskała dostęp do rozwiniętego rynku zachodnioeuropejskiego, łącząc dziedzictwo marki Thomas Cook z polską technologią dynamicznych pakietów wakacyjnych, lotów i hoteli. eSky Group działa w ponad 50 krajach pod różnymi markami.

Nagrodę przedstawicielowi eSky wręczyli Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej (w środku) oraz Łukasz Gwiazdowski, wiceprezes PAIH (po prawej). Foto: PAIH

W kategorii nagroda indywidualna – manager PAIH wskazała na Ewelinę Woźniak-Szpakiewicz, prezes firmy DMDmodular. Pod jej przywództwem firma dostarczająca zrównoważone, modułowe rozwiązania budowlane dynamicznie działa na rynkach Belgii, Danii, Irlandii, Szwajcarii, USA i Wielkiej Brytanii, reagując na wyzwania niedoboru mieszkań.