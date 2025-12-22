Bank Pekao systematycznie wdraża rozwiązania, które wspierają bezpieczeństwo klientów. Od 2024 klienci Pekao mogą korzystać z natychmiastowej blokady kart i dostępów bankowości elektronicznej w serwisie Pekao24 i aplikacji PeoPay (tzw. Panic button), a w ostatnich miesiącach do wachlarza funkcji bezpieczeństwa dodano ochronę behawioralną oraz logowanie dwuskładnikowe do serwisu Pekao24 za pomocą aplikacji lub klucza sprzętowego.. Tym razem bank bezpłatnie oferuje klientom usługę CyberRescue. Zapewnia ona wsparcie w sytuacjach zagrożeń w internecie, takich jak próby wyłudzeń, oszustwa czy kradzież tożsamości. Dzięki CyberRescue klienci zyskują dostęp do ekspertów, którzy 24 godziny na dobę pomagają szybko i skutecznie reagować na zagrożenia, także te, które nie są związane z bankowością.

Udostępnienie usługi CyberRescue jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia w cyfrowym świecie. Coraz częściej cyberprzestępcy wykorzystują zaawansowane metody socjotechniczne i techniczne, aby uzyskać dostęp do danych lub pieniędzy. Bank Pekao, jako jeden z liderów innowacji w sektorze bankowym, konsekwentnie podnosi standardy bezpieczeństwa i łączy nowoczesne technologie z bezpośrednim wsparciem ekspertów. Konsekwentnie prowadzi działania edukacyjne na temat cyberbezpieczeństwa, aby klienci czuli się bezpiecznie podczas różnych aktywności w internecie, m.in. podczas korzystania z mediów społecznościowych czy poczty elektronicznej.

– CyberRescue to odpowiedź na dynamicznie zmieniające się ryzyko w sieci. Chcemy, aby nasi klienci czuli się bezpiecznie, korzystając z usług cyfrowych, dlatego oferujemy im realne wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Bezpieczeństwo to nie tylko technologie, ale także szybka reakcja i edukacja. CyberRescue pozwala nam być bliżej klientów w trudnych momentach, kiedy liczy się czas i skuteczność działania – mówi Michał Nagórka, dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Banku Pekao S.A.

Korzyści dla klientów korzystających z CyberRescue

Bank Pekao udostępnia CyberRescue bezpłatnie klientom indywidualnym. Po aktywacji CyberRescue, w przypadku podejrzenia oszustwa, próby wyłudzenia danych czy innych zagrożeń, klienci mogą skontaktować się z zespołem CyberRescue, który doradzi, jak bezpiecznie postępować oraz poda szybkie i skuteczne wskazówki co zrobić, by zminimalizować ryzyko. Klienci będą także otrzymywać cykliczne informacje na temat aktualnych zagrożeń w sieci.

– Bank Pekao konsekwentnie podnosi standardy ochrony w kanałach cyfrowych. A nowa, bezpłatna usługa CyberRescue zapewnia klientom wsparcie ekspertów w sytuacjach zagrożeń online. To kolejny krok w strategii budowania zaufania i bezpieczeństwa w erze cyfrowej. Udostępniliśmy już szereg rozwiązań chroniących klientów przed cyberzagrożeniami.Dzięki tym działaniom Pekao konsekwentnie wzmacnia ochronę klientów w cyfrowym świecie – podkreśla Robert Mazur, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Banku Pekao S.A.

Nowa usługa dodana w portfolio Pekao

CyberRescue to także kolejna usługa dodana (VAS), która obok możliwości zakupu biletów parkingowych, miejskich, czy automatycznych opłat za przejazdy autostradami, pojawia się w bankowości elektronicznej banku.

– Podobnie jak przy wdrażaniu do naszej bankowości elektronicznej poprzednich usług dodanych, współpracujemy ze sprawdzonym partnerem – firmą specjalizującą się w ochronie przed zagrożeniami online, której rozwiązania cieszą się uznaniem na rynku. Dzięki temu nasi klienci zyskują dostęp do profesjonalnego wsparcia, które do tej pory było dostępne głównie w wyspecjalizowanych usługach bezpieczeństwa. Teraz – bez dodatkowych kosztów – mogą korzystać z ochrony, która wykracza poza bankowość i obejmuje cały cyfrowy świat. Moment udostepnienia tej usługi klientom nie jest przypadkowy. Przed świętami w sieci jest gorąco – zakupy online, promocje, paczki, szybkie przelewy. To moment szczególnie wzmożonej aktywności przestępców – dodaje Patryk Korus, dyrektor Biura Aktywizacji Kanałów i Procesów Cyfrowych w Banku Pekao S.A.

Materiał Partnera