Z tego artykułu się dowiesz: Kiedy i dlaczego Santander Bank Polska zmienia się Erste Bank Polska?

Jaka jest historia Santander Bank Polska?

Co stało się z dziewięcioma bankami komercyjnymi wydzielonymi z Narodowego Banku Polskiego w 1989 roku?

Jakie były najważniejsze przejęcia i przekształcenia w historii Banku BPH?

Skąd wzięła się marka mBanku, VeloBanku czy BNP Paribas?

Już w II kwartale ruszyć ma proces rebrandingu Santander Bank Polska na Erste Bank Polska. To złożona operacja, obejmująca zmianę nazwy, logo oraz barw korporacyjnych – z czerwonych na niebieskie – której celem jest trwałe zakorzenienie marki Erste Bank w świadomości polskich klientów. Prawdopodobnie będzie to jeden z najdroższych procesów rebrandingu w Polsce, bo koszty oszacowano na ok. 250 mln zł, choć z pewnością nie jedyny w historii. Wręcz przeciwnie – doświadczenia sektora po 1989 r. pokazują, że zmiana szyldu banków jest zjawiskiem dosyć naturalnym.

Santander BP – historia zmian właścicielskich i marek

Sam Santander Bank Polska jest tu bardzo dobrym przykładem. Od początku III RP kilkakrotnie zmieniał właściciela i nazwę. Historia tego banku sięga 1989 r., gdy powstały Bank Zachodni we Wrocławiu oraz Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu. W latach 90. irlandzka grupa Allied Irish Banks (AIB) przejęła – w odrębnych postępowaniach – oba podmioty, a w 2001 r. doszło do ich połączenia pod nazwą BZ WBK.

W 2011 r. bank został przejęty przez hiszpańską grupę Banco Santander, co siedem lat później, w 2018 r., ostatecznie zaowocowało rebrandingiem na Santander Bank Polska. Po drodze doszło jeszcze do dużych akwizycji, m.in. połączenia z Kredyt Bankiem oraz przejęcia części Deutsche Bank Polska. Teraz, gdy głównym akcjonariuszem banku została Erste Group Bank AG, historia zatacza kolejne koło.