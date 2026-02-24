Oddziału banku Erste Group Bank AG w Wiedniu w Austrii
Już w II kwartale ruszyć ma proces rebrandingu Santander Bank Polska na Erste Bank Polska. To złożona operacja, obejmująca zmianę nazwy, logo oraz barw korporacyjnych – z czerwonych na niebieskie – której celem jest trwałe zakorzenienie marki Erste Bank w świadomości polskich klientów. Prawdopodobnie będzie to jeden z najdroższych procesów rebrandingu w Polsce, bo koszty oszacowano na ok. 250 mln zł, choć z pewnością nie jedyny w historii. Wręcz przeciwnie – doświadczenia sektora po 1989 r. pokazują, że zmiana szyldu banków jest zjawiskiem dosyć naturalnym.
Sam Santander Bank Polska jest tu bardzo dobrym przykładem. Od początku III RP kilkakrotnie zmieniał właściciela i nazwę. Historia tego banku sięga 1989 r., gdy powstały Bank Zachodni we Wrocławiu oraz Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu. W latach 90. irlandzka grupa Allied Irish Banks (AIB) przejęła – w odrębnych postępowaniach – oba podmioty, a w 2001 r. doszło do ich połączenia pod nazwą BZ WBK.
W 2011 r. bank został przejęty przez hiszpańską grupę Banco Santander, co siedem lat później, w 2018 r., ostatecznie zaowocowało rebrandingiem na Santander Bank Polska. Po drodze doszło jeszcze do dużych akwizycji, m.in. połączenia z Kredyt Bankiem oraz przejęcia części Deutsche Bank Polska. Teraz, gdy głównym akcjonariuszem banku została Erste Group Bank AG, historia zatacza kolejne koło.
Ciekawe przy tym, że Bank Zachodni i Wielkopolski Bank Kredytowy należały do grupy dziewięciu banków komercyjnych wydzielonych w 1989 r. ze struktur Narodowego Banku Polskiego, które stanowiły fundament nowoczesnego systemu bankowego III RP. Co się stało z pozostałą siódemką? Część przetrwała do dziś, choć pod zupełnie innymi nazwami, inne zniknęły z rynku.
Dosyć prosta jest tu historia Banku Śląskiego w Katowicach, który szybko się sprywatyzował i pozyskał strategicznego inwestora w postaci holenderskiej grupy ING NV. Po zmianie szyldu w 2001 r. funkcjonuje do dziś, w niemal niezmienionej formie, jako ING Bank Śląski.
Trochę podobnie jest z Bankiem Gdańskim. W połowie lat 90. bank został sprywatyzowany, a w 1997 r. połączony z Bankiem Inicjatyw Gospodarczych, tworząc BIG Bank Gdański. Współpraca, a następnie przejęcie przez portugalski Banco Comercial Português, doprowadziły do powstania nowej marki – Banku Millennium.
Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie nie przetrwał okresu wczesnej transformacji i upadł w połowie lat 90. Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie oraz Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi radziły sobie lepiej, jednak w 1997 r. aktywa i klienci tych trzech instytucji zostały przejęte przez Bank Pekao.
Bardzo burzliwe okazały się losy Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie (BPH). Bank dynamicznie się rozwijał, pozyskał niemieckiego inwestora strategicznego – HypoVereinsbank, przejął Powszechny Bank Kredytowy w Warszawie (również jeden z „dziewiątki” wydzielonej z NBP), a na początku XXI w. był trzecim największym bankiem w Polsce pod względem aktywów.
Po fuzji włoskiego UniCredit i HypoVereinsbank na rynku europejskim planowano analogiczne połączenie ich spółek zależnych w Polsce, czyli Pekao i BPH. Nie zgodził się jednak na to polski nadzór, w efekcie czego w 2007 r. bank został podzielony: większość aktywów trafiła do Pekao, a część pozostała jako samodzielny BPH. Ten został następnie kupiony przez General Electric Company, by ostatecznie – w 2016 r. – zostać przejętym (bez portfela kredytów hipotecznych) przez Alior Bank. Marka BPH zniknęła wówczas z rynku detalicznego.
Z kolei korzenie PKO BP (Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski) oraz Banku Pekao (Banku Polskiej Kasy Opieki) sięgają jeszcze czasów sprzed II wojny światowej. Ich historia jest długa, pełna zwrotów akcji i przekształceń właścicielskich. Dochodziło nawet do zmian logo i barw korporacyjnych, ale sama nazwa – co do zasady – pozostawała niezmienna. Alior Bank natomiast powstał jako prywatny podmiot w 2008 r. i od początku funkcjonuje pod tym samym szyldem.
A skąd wzięły się mBank, BNP Paribas BP czy VeloBank? VeloBank to najmłodsza marka (przed Erste Bank Polska) na polskim rynku. Powstała w 2022 r. jako spadkobierca zdrowej części upadłego Getin Noble Banku. W tym kontekście wprowadzenie jej na rynek było z pewnością jednym z największych wyzwań w sektorze od dekad.
BNP Paribas Bank Polska, należący do francuskiej grupy BNP Paribas, jest efektem połączenia kilku instytucji, których trzonem był nieistniejący już Bank Gospodarki Żywnościowej, sięgający historią lat 20. XX wieku. Z kolei nazwa mBanku powstała w Polsce jako efekt konsolidacji trzech marek należących do niemieckiego Commerzbanku: BRE Banku, MultiBanku i mBanku. Ówczesny prezes Cezary Stypułkowski podkreślał, że proces rebrandingu i wizualnego ujednolicenia tych trzech segmentów działalności był jednym z największych wyzwań menedżerskich w jego karierze.
