Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

ING Bank Śląski wyprzedził Santander BP. W jakich obszarach?

Najważniejsze osiągnięcia ING Banku Śląskiego za miniony rok to rekordowe 4,6 mld zł zysku, ale też dynamiczny wzrost w głównych obszarach działalności. Pod względem portfela kredytów i depozytów bank awansował na trzecie miejsce w Polsce.

Publikacja: 10.02.2026 13:57

ING Bank Śląski wyprzedził Santander BP. W jakich obszarach?

Foto: Adobestock

Anna Cieślak-Wróblewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie były zyski ING Banku Śląskiego w 2025 r.?
  • Jak ING Bank Śląski plasuje się na rynku hipotecznym w porównaniu z innymi bankami?
  • Co złożyło się na rekordowe wyniki finansowe ING Banku Śląskiego w 2025 r.?
  • Jakie wyzwania stoją przed tym bankiem w 2026 r.?

– W 2025 r. osiągnęliśmy solidne wyniki finansowe oparte na wzroście liczby klientów, depozytów, kredytów oraz produktów inwestycyjnych – podkreślał Michał Bolesławski, prezes zarządu ING Banku Śląskiego, podczas wtorkowej konferencji wynikowej. – Liczba klientów detalicznych osiągnęła poziom 4,7 mln, a klientów bankowości korporacyjnej blisko 600 tys. To potwierdza naszą silną pozycję konkurencyjną. W efekcie zysk netto wzrósł o 6 proc. do 4,63 mld zł – zaznaczył.

ING wyprzedza Santandera w kredytach i depozytach

Ta pozycja konkurencyjna okazała się na tyle silna, że ING BSK udało się w minionym roku wyprzedzić głównego konkurenta – Santander Bank Polska. Prezes Bolesławski wyliczał, że pod względem kredytów udało się „przegonić” Santandera o 14 mld zł, a w obszarze depozytów – o 5 mld zł.

– Dzięki temu staliśmy się trzecim bankiem w Polsce, biorąc pod uwagę te dwa kluczowe parametry biznesowe. Choć Santander wciąż utrzymuje przewagę pod względem całkowitej sumy bilansowej, o ok. 26 mld zł – mówił Bolesławski.

Czytaj więcej

Erste Bank zamiast Santandera. Nowy rozdział z rekordowymi wynikami w tle
Banki
Erste Bank zamiast Santandera. Nowy rozdział z rekordowymi wynikami w tle
Reklama
Reklama

Jak to wygląda w praktyce? Wartość depozytów na koniec 2025 r. w ING BSK wyniosła 233,4 mld zł (o 7 proc. więcej rok do roku). W Santander BP, jak podał bank w swoim raporcie za 2025 r., było to ok. 230 mld zł (również o 7 proc. więcej w ujęciu rocznym).

Portfel kredytowy w ING BSK wzrósł o 8 proc. rok do roku do 181,2 mld zł, przy czym kredyty dla klientów indywidualnych zwiększyły się aż o 13 proc. (do 80,4 mld zł), a dla klientów biznesowych – o 5 proc. (do 100,7 mld zł). W przypadku Santandera portfel kredytowy urósł w minionym roku o 4 proc. do 167 mld zł; przy czym kredyty dla klientów indywidualnych zwiększyły się o 5 proc. (do 79,7 mld zł), a biznesowe – o 4 proc. (do 87,2 mld zł).

Pozycja ING BSK w sprzedaży hipotek

Trzeba dodać, że pierwszą i drugą pozycję na rynku pod względem kredytów i depozytów zajmują odpowiednio PKO BP oraz Bank Pekao, choć tu nie ma jeszcze szczegółowych danych za cały 2025 r.

Za to jeśli chodzi o wartość nowo udzielanych hipotek, ING BSK już od pewnego czasu wywalczył sobie drugie miejsce (po PKO BP) i ten wynik został potwierdzony również w 2025 r.

– W minionym roku osiągnęliśmy rekordowe 19,2 mld zł sprzedaży kredytów hipotecznych. Oznacza to wzrost o 32 proc. – mówił prezes Bolesławski. – Dobry wynik osiągnęliśmy również w segmencie kredytów konsumpcyjnych: nowa sprzedaż wzrosła o ponad 19 proc. do 6,9 mld zł.

Dla porównania, w Santander Bank Polska nowa sprzedaż hipotek w 2025 r. wyniosła 10,3 mld zł, a kredytów gotówkowych – 12,5 mld zł.

Reklama
Reklama

Rekordowe zyski i wysoka dywidenda

Jednocześnie ING BSK pochwalił się znakomitymi wynikami finansowymi. W całym 2025 r. skonsolidowany zysk netto (według wstępnego raportu) wyniósł rekordowe 4,63 mld zł, co oznacza wzrost o 6 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

W samym IV kwartale bank zarobił na czysto 1,37 mld zł, wyraźnie przebijając oczekiwania analityków, którzy spodziewali się średnio 1,91 mld zł. Zysk netto w IV kwartale 2025 r. wzrósł o 4,8 proc. w ujęciu rocznym i o 23,4 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wynik odsetkowy w IV kwartale wyniósł 2,29 mld zł, a w całym 2025 r. – 8,87 mld zł, zaś wynik z tytułu opłat i prowizji – odpowiednio 0,6 mld zł oraz 2,36 mld zł.

Zarząd ING Banku Śląskiego zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 75 proc. zysku netto za 2025 r. Oznacza to, że do akcjonariuszy może trafić niemal 3,5 mld zł.

Czytaj więcej

Prezes mBanku: Bijemy rekordy i idziemy po więcej
Banki
Prezes mBanku: Bijemy rekordy i idziemy po więcej

Jednorazowe czynniki i „pozostałe dochody”

Rok 2025 był dla ING Banku Śląskiego czasem wyjątkowych wyników, ale też pytań o ich powtarzalność. Podczas konferencji szczególną uwagę analityków przykuła pozycja „pozostałe dochody”, która wzrosła rok do roku aż o 140 proc. do niebagatelnej kwoty 624 mln zł (z czego aż 400 mln zł wygenerowano na transakcjach FX i instrumentach pochodnych).

Reklama
Reklama

Władze banku tłumaczą ten fenomen dwoma czynnikami: rosnącą skalą bilansu oraz ogromną zmiennością rynkową w zakresie kursów walut i stóp procentowych. Jak zaznaczyła wiceprezes ING BSK Bożena Graczyk, sukces ten wynikał z „zajmowania właściwych pozycji rynkowych, zanim one się pojawią”.

Dodatkowym, jednorazowym zastrzykiem gotówki było 63 mln zł z tytułu aktywów na podatek odroczony, co było efektem zmiany stawek podatkowych od 2026 r. Wynik poprawiło również domknięcie rozliczeń z dwoma dużymi kontrahentami, co pozwoliło obniżyć koszty projektowe poniżej pierwotnych założeń.

Czytaj więcej

Prezes ING Banku Śląskiego: Konkurencja wraca na rynek. Banki ostro walczą o klienta
Banki
Prezes ING Banku Śląskiego: Konkurencja wraca na rynek. Banki ostro walczą o klienta

Wyzwania na 2026 r.: stopy procentowe i presja cenowa

Jeśli chodzi o perspektywy na 2026 r., według ING BSK wciąż są one dobre, ale przybywa też wyzwań. Przede wszystkim chodzi o spadek stóp procentowych NBP – do prognozowanych przez bank 3,25 proc. wobec 4 proc. na koniec 2025 r.

A to nieuchronnie uderzy w marżę odsetkową całego sektora. – Wraz z kolejnymi spadkami stóp marża odsetkowa będzie spadać. W naszym banku również, choć mamy znacznie niższą wrażliwość na zmiany stóp niż cały sektor – przyznała prezes Graczyk.

Reklama
Reklama

Kolejnym problemem jest narastająca presja cenowa. O ile w segmencie korporacyjnym walka o klienta trwa od dawna, o tyle teraz przenosi się ona na rynek hipotek. Do gry wróciły banki wcześniej obciążone problemami frankowymi, co zmusza ING do agresywnej walki o każdy kredyt.

Bank musi również pilnować limitów koncentracji – choć na razie nie ma zagrożenia, to rosnące zaangażowanie w finansowanie wielkich inwestycji Skarbu Państwa (zbrojeniówka, energetyka) wymaga szczególnej uwagi w nadchodzących miesiącach.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Bankowość Kredyty Banki Firmy ING Bank Śląski Finanse Depozyty wyniki finansowe
Prezes mBanku: Bijemy rekordy i idziemy po więcej
Banki
Prezes mBanku: Bijemy rekordy i idziemy po więcej
Prezes Banku Francji François Villeroy de Galhau
Banki
Niespodziewana rezygnacja szefa francuskiego banku centralnego. Powodem wybory?
Local content z perspektywy banków. Kiedy przestaje być politycznym hasłem?
Banki
Local content: polityczne hasło czy namacalny proces? Tak widzą to banki
Prezes NBP Adam Glapiński
Banki
Stopy procentowe w Polsce bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję
Erste Bank zamiast Santandera. Nowy rozdział z rekordowymi wynikami w tle
Banki
Erste Bank zamiast Santandera. Nowy rozdział z rekordowymi wynikami w tle
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama