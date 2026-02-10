Jak to wygląda w praktyce? Wartość depozytów na koniec 2025 r. w ING BSK wyniosła 233,4 mld zł (o 7 proc. więcej rok do roku). W Santander BP, jak podał bank w swoim raporcie za 2025 r., było to ok. 230 mld zł (również o 7 proc. więcej w ujęciu rocznym).

Portfel kredytowy w ING BSK wzrósł o 8 proc. rok do roku do 181,2 mld zł, przy czym kredyty dla klientów indywidualnych zwiększyły się aż o 13 proc. (do 80,4 mld zł), a dla klientów biznesowych – o 5 proc. (do 100,7 mld zł). W przypadku Santandera portfel kredytowy urósł w minionym roku o 4 proc. do 167 mld zł; przy czym kredyty dla klientów indywidualnych zwiększyły się o 5 proc. (do 79,7 mld zł), a biznesowe – o 4 proc. (do 87,2 mld zł).

Pozycja ING BSK w sprzedaży hipotek

Trzeba dodać, że pierwszą i drugą pozycję na rynku pod względem kredytów i depozytów zajmują odpowiednio PKO BP oraz Bank Pekao, choć tu nie ma jeszcze szczegółowych danych za cały 2025 r.

Za to jeśli chodzi o wartość nowo udzielanych hipotek, ING BSK już od pewnego czasu wywalczył sobie drugie miejsce (po PKO BP) i ten wynik został potwierdzony również w 2025 r.

– W minionym roku osiągnęliśmy rekordowe 19,2 mld zł sprzedaży kredytów hipotecznych. Oznacza to wzrost o 32 proc. – mówił prezes Bolesławski. – Dobry wynik osiągnęliśmy również w segmencie kredytów konsumpcyjnych: nowa sprzedaż wzrosła o ponad 19 proc. do 6,9 mld zł.

Dla porównania, w Santander Bank Polska nowa sprzedaż hipotek w 2025 r. wyniosła 10,3 mld zł, a kredytów gotówkowych – 12,5 mld zł.