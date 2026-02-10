Aktualizacja: 10.02.2026 14:38 Publikacja: 10.02.2026 13:57
Foto: Adobestock
– W 2025 r. osiągnęliśmy solidne wyniki finansowe oparte na wzroście liczby klientów, depozytów, kredytów oraz produktów inwestycyjnych – podkreślał Michał Bolesławski, prezes zarządu ING Banku Śląskiego, podczas wtorkowej konferencji wynikowej. – Liczba klientów detalicznych osiągnęła poziom 4,7 mln, a klientów bankowości korporacyjnej blisko 600 tys. To potwierdza naszą silną pozycję konkurencyjną. W efekcie zysk netto wzrósł o 6 proc. do 4,63 mld zł – zaznaczył.
Ta pozycja konkurencyjna okazała się na tyle silna, że ING BSK udało się w minionym roku wyprzedzić głównego konkurenta – Santander Bank Polska. Prezes Bolesławski wyliczał, że pod względem kredytów udało się „przegonić” Santandera o 14 mld zł, a w obszarze depozytów – o 5 mld zł.
– Dzięki temu staliśmy się trzecim bankiem w Polsce, biorąc pod uwagę te dwa kluczowe parametry biznesowe. Choć Santander wciąż utrzymuje przewagę pod względem całkowitej sumy bilansowej, o ok. 26 mld zł – mówił Bolesławski.
Czytaj więcej
Trzeci największy bank w Polsce zmienia barwy z czerwonych na niebieskie, a rebranding może w tym...
Jak to wygląda w praktyce? Wartość depozytów na koniec 2025 r. w ING BSK wyniosła 233,4 mld zł (o 7 proc. więcej rok do roku). W Santander BP, jak podał bank w swoim raporcie za 2025 r., było to ok. 230 mld zł (również o 7 proc. więcej w ujęciu rocznym).
Portfel kredytowy w ING BSK wzrósł o 8 proc. rok do roku do 181,2 mld zł, przy czym kredyty dla klientów indywidualnych zwiększyły się aż o 13 proc. (do 80,4 mld zł), a dla klientów biznesowych – o 5 proc. (do 100,7 mld zł). W przypadku Santandera portfel kredytowy urósł w minionym roku o 4 proc. do 167 mld zł; przy czym kredyty dla klientów indywidualnych zwiększyły się o 5 proc. (do 79,7 mld zł), a biznesowe – o 4 proc. (do 87,2 mld zł).
Trzeba dodać, że pierwszą i drugą pozycję na rynku pod względem kredytów i depozytów zajmują odpowiednio PKO BP oraz Bank Pekao, choć tu nie ma jeszcze szczegółowych danych za cały 2025 r.
Za to jeśli chodzi o wartość nowo udzielanych hipotek, ING BSK już od pewnego czasu wywalczył sobie drugie miejsce (po PKO BP) i ten wynik został potwierdzony również w 2025 r.
– W minionym roku osiągnęliśmy rekordowe 19,2 mld zł sprzedaży kredytów hipotecznych. Oznacza to wzrost o 32 proc. – mówił prezes Bolesławski. – Dobry wynik osiągnęliśmy również w segmencie kredytów konsumpcyjnych: nowa sprzedaż wzrosła o ponad 19 proc. do 6,9 mld zł.
Dla porównania, w Santander Bank Polska nowa sprzedaż hipotek w 2025 r. wyniosła 10,3 mld zł, a kredytów gotówkowych – 12,5 mld zł.
Jednocześnie ING BSK pochwalił się znakomitymi wynikami finansowymi. W całym 2025 r. skonsolidowany zysk netto (według wstępnego raportu) wyniósł rekordowe 4,63 mld zł, co oznacza wzrost o 6 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.
W samym IV kwartale bank zarobił na czysto 1,37 mld zł, wyraźnie przebijając oczekiwania analityków, którzy spodziewali się średnio 1,91 mld zł. Zysk netto w IV kwartale 2025 r. wzrósł o 4,8 proc. w ujęciu rocznym i o 23,4 proc. w ujęciu kwartalnym.
Wynik odsetkowy w IV kwartale wyniósł 2,29 mld zł, a w całym 2025 r. – 8,87 mld zł, zaś wynik z tytułu opłat i prowizji – odpowiednio 0,6 mld zł oraz 2,36 mld zł.
Zarząd ING Banku Śląskiego zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 75 proc. zysku netto za 2025 r. Oznacza to, że do akcjonariuszy może trafić niemal 3,5 mld zł.
Czytaj więcej
Zysk mBanku w IV kwartale ubiegłego roku przebił miliard złotych, a w całym 2025 r. sięgnął 3,5 m...
Rok 2025 był dla ING Banku Śląskiego czasem wyjątkowych wyników, ale też pytań o ich powtarzalność. Podczas konferencji szczególną uwagę analityków przykuła pozycja „pozostałe dochody”, która wzrosła rok do roku aż o 140 proc. do niebagatelnej kwoty 624 mln zł (z czego aż 400 mln zł wygenerowano na transakcjach FX i instrumentach pochodnych).
Władze banku tłumaczą ten fenomen dwoma czynnikami: rosnącą skalą bilansu oraz ogromną zmiennością rynkową w zakresie kursów walut i stóp procentowych. Jak zaznaczyła wiceprezes ING BSK Bożena Graczyk, sukces ten wynikał z „zajmowania właściwych pozycji rynkowych, zanim one się pojawią”.
Dodatkowym, jednorazowym zastrzykiem gotówki było 63 mln zł z tytułu aktywów na podatek odroczony, co było efektem zmiany stawek podatkowych od 2026 r. Wynik poprawiło również domknięcie rozliczeń z dwoma dużymi kontrahentami, co pozwoliło obniżyć koszty projektowe poniżej pierwotnych założeń.
Czytaj więcej
Okres paraliżu spowodowanego sagą frankową dobiega końca, a najlepszym dowodem są gwałtownie spad...
Jeśli chodzi o perspektywy na 2026 r., według ING BSK wciąż są one dobre, ale przybywa też wyzwań. Przede wszystkim chodzi o spadek stóp procentowych NBP – do prognozowanych przez bank 3,25 proc. wobec 4 proc. na koniec 2025 r.
A to nieuchronnie uderzy w marżę odsetkową całego sektora. – Wraz z kolejnymi spadkami stóp marża odsetkowa będzie spadać. W naszym banku również, choć mamy znacznie niższą wrażliwość na zmiany stóp niż cały sektor – przyznała prezes Graczyk.
Kolejnym problemem jest narastająca presja cenowa. O ile w segmencie korporacyjnym walka o klienta trwa od dawna, o tyle teraz przenosi się ona na rynek hipotek. Do gry wróciły banki wcześniej obciążone problemami frankowymi, co zmusza ING do agresywnej walki o każdy kredyt.
Bank musi również pilnować limitów koncentracji – choć na razie nie ma zagrożenia, to rosnące zaangażowanie w finansowanie wielkich inwestycji Skarbu Państwa (zbrojeniówka, energetyka) wymaga szczególnej uwagi w nadchodzących miesiącach.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zysk mBanku w IV kwartale ubiegłego roku przebił miliard złotych, a w całym 2025 r. sięgnął 3,5 mld zł. Dywidend...
Prezes Banku Francji François Villeroy de Galhau wywołał spore zaskoczenie, ogłaszając w poniedziałek, że ustąpi...
Local content to często powtarzane przez polityków hasło. Zdaniem wiceprezesa banku PKO BP, nie jest to jednak p...
Rada Polityki Pieniężnej utrzymała na środowym posiedzeniu stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Referency...
Trzeci największy bank w Polsce zmienia barwy z czerwonych na niebieskie, a rebranding może w tym roku pochłonąć...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas