A tak bardziej konkretnie?

Oczywiście mamy szereg ciekawych propozycji, dostosowanych do różnych potrzeb. A jeśli chodzi o szczegóły, przede wszystkim zmieniamy sposób podejścia do akwizycji i utrzymania klientów w banku. Chodzi nam nie tyle, by zwiększyć liczbę osób, które otwierają u nas rachunki, bo ta jest wysoka i sięga ponad 300 tys. rocznie, a raczej o zmniejszenie liczby zamknięć. Chcemy zatrzymać na stałe więcej osób niż obecnie, oferując im różne produkty. Tak, żeby liczba nowych aktywnych klientów netto wynosiła ok. 200 tys. rocznie wobec 120-130 tys. obecnie.

Zakładacie 2,5-krotny wzrost wartości kredytów hipotecznych i 2-krotny wzrost kredytów dla firm. To też sporo.

Jeśli chodzi o finansowanie przedsiębiorstw, to nasze oczekiwania wynikają z trendów inwestycyjnych, o których wcześniej mówiłem. Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, to oczekujemy wysokiego popytu ze względu na nierozwiązane problemy mieszkaniowe i zmianę stylu życia. Proszę spojrzeć, bloki z wielkiej płyty, zbudowane w czasach PRL-u, będą wkrótce wymagały rewitalizacji, przebudowy lub w ogóle rozbiórki, a polskie mieszkania są najbardziej przeludnione w UE. Polacy chcą mieszkać w lepszych warunkach, na swoim. A do tego choć liczba Polaków ogółem się zmniejsza, to liczba jednoosobowych gospodarstw rośnie.

Wszystkie banki w Polsce chcą mieć więcej klientów i udzielać więcej kredytów. Pytanie, czy wasza bardzo ambitna strategia jest w ogóle realistyczna?

Nasze cele są jak najbardziej do osiągnięcia. Choćby z tego względu, że są rozłożone na dekadę. Spodziewamy się 2 mln klientów detalicznych w ciągu 10 lat, czyli 200 tys. rocznie. W przypadku klientów korporacyjnych to 22 tys. rocznie, podczas gdy w minionym roku pozyskaliśmy ich 23 tys. W kredytach hipotecznych mamy plan, by przesunąć się z 13 proc. do 15 proc. udziałów w rynku. Nie są to nierealne wyzwania, choć rzeczywiście brzmią ambitnie.

Więc to taki trochę chwyt marketingowy?

Nie, po prostu budujemy strategię na okres dłuższy niż trzy, cztery lata, a ustalone cele wynikają z naszych dotychczasowych dokonań i tempa rozwoju. Moim zdaniem najbardziej ambitne są te z nich, które mają bardziej punktowy charakter. Przykładowo, pięciokrotny wzrost udziału w rynku w leasingu dla jednoosobowych działalności gospodarczych, albo wzrost udziału w kredytach konsumpcyjnych do 8 proc. z 4 proc. obecnie. To są wielkie skoki, a biorąc pod uwagę, że to są „krótkie” kredyty, trzeba się bardzo napracować, by uzyskać odpowiednią skalę.

Piszecie w strategii, że nauczyliście Polaków regularnego oszczędzania, a teraz uczycie regularnego inwestowania…

Mam nadzieję, że nie zabrzmiało to arogancko, ale naprawdę jako pierwszy bank w Polsce wprowadziliśmy rachunek oszczędnościowy, nasze Otwarte Konto Oszczędnościowe – OKO. W badaniach marketingowych jesteśmy synonimem banku oszczędnościowego. A teraz zwracamy uwagę na sytuację demograficzną. Polskie społeczeństwo się starzeje, a system emerytalny jest tak skonstruowany, że stopa zastąpienia będzie spadać. Za 10 lat emerytura wynosić będzie średnio 39 proc. ostatniej pensji wobec 54 proc. obecnie, a za 25 jedynie 35 proc. Więc już teraz zachęcamy ludzi, by budowali swoje oszczędności emerytalne poprzez wykorzystanie różnych produktów inwestycyjnych, w tym IKE czy IKZE, czy innych stabilnych form funduszy, które generują zwrot. Liczymy, że nasz udział rynkowy w produktach emerytalnych i inwestycyjnych wzrośnie z 6 do 12 proc. w 2035 r.

Wasza kampania pod hasłem: „Pamiętasz to? Emerytura jest bliżej niż myślisz”, wydaje się być trafiona, ale skierowana do osób, którym zostało do emerytury kilka lat. To chyba jednak za mało czasu, by zgromadzić wystarczające oszczędności.

Myślę, że każdy moment, by zacząć oszczędzać na emeryturę, nawet 5, 10 czy 15 lat przed, jest dobry, bo pozwala zbudować pewien kapitał. I nie mówimy tu o jakichś skomplikowanych inwestycjach, bardziej wysublimowanych produktach, wystarczy tu podstawowy rachunek oszczędnościowy. Oczywiście racja, że najlepiej byłoby zacząć myśleć o przyszłości już na wcześniejszym etapie życia, ale proszę powiedzieć 20-latkowi, że ma dziś odkładać z myślą o emeryturze. Nikt nie posłucha. Dlatego do młodszego pokolenia mamy inny przekaz. Chcemy, żeby budowali zrozumienie świata finansowego, żeby się uodparniali na fejkowe informacje, żeby mogli bezpiecznie funkcjonować w coraz bardziej skomplikowanym otoczeniu.