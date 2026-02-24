W przełomowym momencie historii ludzkości świat zgromadził się na szczycie AI Impact Summit 2026 w New Delhi. Dla nas w Indiach była to ogromna duma i radość móc powitać głowy państw, szefów rządów, delegatów i innowatorów z całego świata. Indie wnoszą skalę i energię do wszystkiego, co robią, a ten szczyt nie był wyjątkiem.

Zebrali się nań przedstawiciele ponad 100 krajów. Innowatorzy zaprezentowali najnowocześniejsze produkty i usługi z zakresu sztucznej inteligencji. W halach wystawowych można było zobaczyć tysiące młodych ludzi zadających pytania i wyobrażających sobie nowe możliwości. Ich ciekawość sprawiła, że był to największy i najbardziej zdemokratyzowany szczyt poświęcony AI na świecie. Uważam to za ważny moment w rozwoju Indii, ponieważ masowy ruch na rzecz innowacji i wdrażania sztucznej inteligencji naprawdę się rozwija.

AI to historyczna zmiana technologiczna

Historia ludzkości była świadkiem wielu zmian technologicznych, które zmieniły bieg cywilizacji. Sztuczna inteligencja należy do tej samej ligi co ogień, pismo, elektryczność i internet. Jednak dzięki AI zmiany, które kiedyś trwały dekady, mogą dokonać się w ciągu kilku tygodni i wpłynąć na całą planetę.

Sztuczna inteligencja czyni maszyny inteligentnymi, ale w jeszcze większym stopniu jest siłą wzmacniającą intencje człowieka. Kluczowe jest zorientowanie sztucznej inteligencji na człowieka, a nie na maszyny. Podczas tego szczytu umieściliśmy dobrostan człowieka w centrum globalnej dyskusji o AI, kierując się zasadą „Sarvajana Hitaya, Sarvajana Sukhaya” (hindi: dobrobyt dla wszystkich, szczęście wszystkich – red.).