Premier Indii Narendra Modi na AI Impact Summit, który odbywał się w Nowym Delhi
W przełomowym momencie historii ludzkości świat zgromadził się na szczycie AI Impact Summit 2026 w New Delhi. Dla nas w Indiach była to ogromna duma i radość móc powitać głowy państw, szefów rządów, delegatów i innowatorów z całego świata. Indie wnoszą skalę i energię do wszystkiego, co robią, a ten szczyt nie był wyjątkiem.
Zebrali się nań przedstawiciele ponad 100 krajów. Innowatorzy zaprezentowali najnowocześniejsze produkty i usługi z zakresu sztucznej inteligencji. W halach wystawowych można było zobaczyć tysiące młodych ludzi zadających pytania i wyobrażających sobie nowe możliwości. Ich ciekawość sprawiła, że był to największy i najbardziej zdemokratyzowany szczyt poświęcony AI na świecie. Uważam to za ważny moment w rozwoju Indii, ponieważ masowy ruch na rzecz innowacji i wdrażania sztucznej inteligencji naprawdę się rozwija.
Historia ludzkości była świadkiem wielu zmian technologicznych, które zmieniły bieg cywilizacji. Sztuczna inteligencja należy do tej samej ligi co ogień, pismo, elektryczność i internet. Jednak dzięki AI zmiany, które kiedyś trwały dekady, mogą dokonać się w ciągu kilku tygodni i wpłynąć na całą planetę.
Sztuczna inteligencja czyni maszyny inteligentnymi, ale w jeszcze większym stopniu jest siłą wzmacniającą intencje człowieka. Kluczowe jest zorientowanie sztucznej inteligencji na człowieka, a nie na maszyny. Podczas tego szczytu umieściliśmy dobrostan człowieka w centrum globalnej dyskusji o AI, kierując się zasadą „Sarvajana Hitaya, Sarvajana Sukhaya” (hindi: dobrobyt dla wszystkich, szczęście wszystkich – red.).
Zawsze wierzyłem, że technologia musi służyć ludziom, a nie odwrotnie. Niezależnie od tego, czy chodzi o płatności cyfrowe za pośrednictwem UPI (Unified Payment Interface – indyjski system płatności błyskawicznych – red.), czy o szczepienia przeciwko COVID-19, zadbaliśmy o to, aby Cyfrowa Infrastruktura Publiczna dotarła do wszystkich, nikogo nie pomijając. Dostrzegłem ten sam duch na szczycie, w pracy naszych innowatorów w takich dziedzinach jak rolnictwo, bezpieczeństwo, pomoc dla Divyangjan (hindi: osoby z niepełnosprawnościami – red.) i narzędzia dla populacji wielojęzycznych.
W Indiach są już przykłady wzmacniania potencjału sztucznej inteligencji. Sarlaben, cyfrowy asystent oparty na sztucznej inteligencji, ostatnio uruchomiony przez indyjską spółdzielnię mleczarską AMUL, zapewnia w czasie rzeczywistym 3,6 mln hodowców bydła mlecznego, głównie kobiet, wskazówki w ich ojczystym języku dotyczące zdrowia bydła i produktywności. Podobnie, oparta na sztucznej inteligencji platforma Bharat VISTAAR udostępnia rolnikom wielojęzyczne informacje o wszystkim, od pogody po ceny rynkowe.
Ludzie nigdy nie mogą stać się jedynie danymi ani surowcem dla maszyn. Zamiast tego, sztuczna inteligencja musi stać się narzędziem globalnego dobra, otwierając nowe drzwi postępu dla Globalnego Południa. Aby przełożyć tę wizję na działanie, Indie przedstawiły ramy MANAV dla zarządzania sztuczną inteligencją zorientowaną na człowieka.
M – Moral and Ethical Systems (systemy moralne i etyczne): sztuczna inteligencja powinna opierać się na etycznych wskazówkach.
A – Accountable Governance (odpowiedzialne zarządzanie): przejrzyste zasady i solidny nadzór.
N – National Sovereignty (suwerenność narodowa): poszanowanie narodowych praw do danych.
A – Accessible and Inclusive (dostępność i inkluzywność): sztuczna inteligencja nie powinna być monopolem.
V – Valid and Legitimate (ważna i legalna): sztuczna inteligencja musi przestrzegać prawa i być weryfikowalna.
MANAV, co (w hindi – red.) oznacza „ludzki”, proponuje zasady, które zakotwiczają sztuczną inteligencję w wartościach ludzkich w XXI wieku.
Zaufanie to fundament, na którym opiera się przyszłość sztucznej inteligencji. W miarę jak systemy generatywne zalewają świat treściami, społeczeństwa demokratyczne stają w obliczu zagrożeń ze strony deepfake'ów i dezinformacji. Tak jak żywność ma etykiety z wartościami odżywczymi, tak treści cyfrowe muszą mieć etykiety potwierdzające autentyczność. Wzywam światową społeczność do wspólnego opracowania standardów dotyczących znaków wodnych i weryfikacji źródła. Indie poczyniły już krok w tym kierunku, wprowadzając prawny wymóg jednoznacznego oznaczania treści generowanych syntetycznie.
Dobro naszych dzieci leży nam na sercu. Systemy sztucznej inteligencji muszą być tworzone z uwzględnieniem zabezpieczeń, które zachęcają do odpowiedzialnego, zorientowanego na rodzinę zaangażowania, odzwierciedlając tę samą troskę, jaką okazujemy systemom edukacji na całym świecie.
Technologia przynosi największe korzyści, gdy jest udostępniana, a nie chroniona jako zasób strategiczny. Otwarte platformy mogą pomóc milionom młodych ludzi przyczynić się do czynienia technologii bezpieczniejszą i bardziej zorientowaną na człowieka. Ta zbiorowa inteligencja jest największą siłą ludzkości. Sztuczna inteligencja musi ewoluować jako światowe dobro wspólne.
Wkraczamy w erę, w której ludzie i inteligentne systemy będą współtworzyć, współpracować i wspólnie ewoluować. Pojawią się zupełnie nowe zawody. Kiedy narodził się internet, nikt nie wyobrażał sobie tych możliwości. Ostatecznie stworzył on ogromną liczbę nowych możliwości, podobnie jak sztuczna inteligencja.
Jestem przekonany, że nasza wzmocniona (przez nią – red.) młodzież będzie prawdziwą siłą napędową ery AI. Wspieramy rozwój umiejętności, przekwalifikowanie i uczenie się przez całe życie, prowadząc jedne z największych i najbardziej zróżnicowanych programów rozwoju umiejętności na świecie.
Indie są domem dla jednej z największych na świecie populacji młodych ludzi i talentów technologicznych. Dzięki naszym możliwościom energetycznym i przejrzystej polityce, jesteśmy w wyjątkowej pozycji, aby w pełni wykorzystać potencjał AI. Podczas tego szczytu z dumą obserwowałem, jak indyjskie firmy wprowadzają na rynek rodzime modele i aplikacje sztucznej inteligencji, odzwierciedlając technologiczny potencjał naszej młodej społeczności innowacyjnej.
Chcąc napędzać rozwój naszego ekosystemu AI, budujemy solidne fundamenty infrastrukturalne. W ramach India AI Mission uruchomiliśmy tysiące GPU (szybkich procesorów w centrach danych obsługujących sztuczną inteligencję – red.) i wkrótce planujemy wdrożyć kolejne. Dzięki dostępowi do światowej klasy mocy obliczeniowej w bardzo przystępnych cenach, nawet najmniejsze startupy mogą stać się globalnymi graczami. Co więcej, utworzyliśmy krajowe repozytorium AI, demokratyzując dostęp do zbiorów danych i modeli sztucznej inteligencji. Od półprzewodników i infrastruktury danych, po prężnie rozwijające się startupy i badania stosowane, koncentrujemy się na całym łańcuchu wartości.
Różnorodność, demokracja i dynamika demograficzna Indii tworzą odpowiednią atmosferę dla inkluzywnych innowacji. Rozwiązania, które odnoszą sukces w Indiach, mogą służyć ludzkości na całym świecie. Dlatego nasze zaproszenie dla świata brzmi: „Design and develop in India. Deliver to the world. Deliver to humanity” (ang. projektuj i rozwijaj w Indiach, dostarczaj światu, dostarczaj ludzkości).
Śródtytuły od redakcji
