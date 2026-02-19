Jaką dywidendę wypłaci Pekao

Jeśli chodzi o podział zysku za 2025 r., sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Prezes Stypułkowski podczas konferencji prasowej poinformował, że kwestia ta jest obecnie dyskutowana zarówno w zarządzie, jak i z akcjonariuszami.

– Mamy ambicje, by wypłacać dywidendę regularnie i wygląda na to, że tegoroczna będzie w przedziale sygnalizowanym w naszej strategii, ale za wcześnie, by o tym przesądzać – stwierdził prezes Banku Pekao. Zapis w strategii zakłada dywidendę na poziomie 50-75 proc. zysku.

W 2025 r. do akcjonariuszy trafiło 75 proc. zarobku za poprzedni rok. Według wyliczeń analityków również w 2026 r. bank spełnia wymogi formalne do wypłaty 75 proc. zysku.

Kredyty i nowi klienci napędzają wyniki

Jednym z najważniejszych motorów wzrostu wyników Pekao w 2025 r. był dwucyfrowy wzrost akcji kredytowej w kluczowych segmentach. W skali całego minionego roku portfel pożyczek gotówkowych zwiększył się aż o 13 proc., a nowa sprzedaż w samym IV kwartale wyniosła tu 1,9 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 16 proc. Wartość finansowań dla firm z segmentów MID i MŚP także wzrosła o 13 proc., a w przypadku kredytów korporacyjnych ogółem dynamika przekroczyła 11 proc.

Z kolei portfel kredytów hipotecznych wzrósł „tylko” o 4 proc. rok do roku, do 70 mld zł na koniec 2025 r. Jednocześnie nowa sprzedaż standardowych kredytów mieszkaniowych w całym minionym roku była aż o 35 proc. wyższa niż rok wcześniej – podaje Pekao. Bank chwali się również wzrostem liczby klientów: w 2025 r. otwarto blisko 500 tys. nowych rachunków, w tym 173 tys. dla młodych klientów do 26. roku życia. To element realizacji nowej strategii i krok w stronę osiągnięcia celu 1,4 mln młodych klientów w 2027 r. wobec 1,1 mln w 2024 r.