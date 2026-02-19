Placówka Banku Pekao S.A. w Warszawie
– Rok 2025 był dla sektora okresem sprzyjających warunków makroekonomicznych, jednak poprawa naszych wyników była przede wszystkim efektem konsekwentnego wypełniania strategii i wzmacniania naszej pozycji konkurencyjnej – podkreślał Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao, podczas czwartkowej konferencji wynikowej.
Raportowany zysk netto Banku Pekao w 2025 r. okazał się najwyższy w historii, sięgając 7015 mln zł wobec 6376 mln zł rok wcześniej. W samym czwartym kwartale bank zarobił 1824 mln zł. To o 4,3 proc. mniej niż w III kwartale, ale o 13,2 proc. więcej niż rok wcześniej i wyraźnie więcej od rynkowych oczekiwań. Analitycy spodziewali się średnio ok. 1657 mld zł zysku w IV kwartale.
Dochody z tytułu opłat i prowizji wyniosły 890 mln zł w IV kwartale oraz łącznie 3,1 mld zł w całym 2025 r., co oznacza dwucyfrową dynamikę wzrostu w każdym ujęciu. Wynik odsetkowy w IV kwartale sięgnął 3,4 mld zł i okazał się niższy zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym (choć zgodny z oczekiwaniami rynkowymi). W całym 2025 r. Pekao zarobił na odsetkach 13,7 mld zł, o 7,6 proc. więcej niż rok wcześniej.
Jeśli chodzi o podział zysku za 2025 r., sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Prezes Stypułkowski podczas konferencji prasowej poinformował, że kwestia ta jest obecnie dyskutowana zarówno w zarządzie, jak i z akcjonariuszami.
– Mamy ambicje, by wypłacać dywidendę regularnie i wygląda na to, że tegoroczna będzie w przedziale sygnalizowanym w naszej strategii, ale za wcześnie, by o tym przesądzać – stwierdził prezes Banku Pekao. Zapis w strategii zakłada dywidendę na poziomie 50-75 proc. zysku.
W 2025 r. do akcjonariuszy trafiło 75 proc. zarobku za poprzedni rok. Według wyliczeń analityków również w 2026 r. bank spełnia wymogi formalne do wypłaty 75 proc. zysku.
Jednym z najważniejszych motorów wzrostu wyników Pekao w 2025 r. był dwucyfrowy wzrost akcji kredytowej w kluczowych segmentach. W skali całego minionego roku portfel pożyczek gotówkowych zwiększył się aż o 13 proc., a nowa sprzedaż w samym IV kwartale wyniosła tu 1,9 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 16 proc. Wartość finansowań dla firm z segmentów MID i MŚP także wzrosła o 13 proc., a w przypadku kredytów korporacyjnych ogółem dynamika przekroczyła 11 proc.
Z kolei portfel kredytów hipotecznych wzrósł „tylko” o 4 proc. rok do roku, do 70 mld zł na koniec 2025 r. Jednocześnie nowa sprzedaż standardowych kredytów mieszkaniowych w całym minionym roku była aż o 35 proc. wyższa niż rok wcześniej – podaje Pekao. Bank chwali się również wzrostem liczby klientów: w 2025 r. otwarto blisko 500 tys. nowych rachunków, w tym 173 tys. dla młodych klientów do 26. roku życia. To element realizacji nowej strategii i krok w stronę osiągnięcia celu 1,4 mln młodych klientów w 2027 r. wobec 1,1 mln w 2024 r.
Prezes Stypułkowski podczas spotkania z dziennikarzami podkreślał, że jednym z istotnych osiągnięć minionego roku było utrzymanie marży odsetkowej powyżej 4 proc., mimo obniżek stóp procentowych. Jak jednak zaznaczył, przy spodziewanych kolejnych spadkach stóp „obecna marża odsetkowa będzie nie do utrzymania”.
Również zysk netto na poziomie 7 mld zł będzie – zdaniem prezesa – niezwykle trudny do powtórzenia. Wskazał on nie tylko na luzowanie polityki pieniężnej, ale także na otoczenie regulacyjne, w tym podwyżkę podatku CIT dla banków do 30 proc. w 2026 r. z 19 proc. w 2025 r.
Jednocześnie władze Pekao wierzą w dwucyfrowy wzrost portfela kredytowego – zarówno dla całego rynku, jak i dla samego banku – w 2026 r. W prezentacji wskazano, że prognozy Pekao dla sektora zakładają wzrost kredytów detalicznych o 8,4 proc. rok do roku, w tym hipotecznych – o 11,4 proc. oraz wzrost kredytów korporacyjnych o 11,3 proc.
