W porównaniu z ubiegłorocznymi rekomendacjami pojawiło się nowe kryterium dotyczące wrażliwości danego banku na zmiany stóp NBP, ale wydaje się, że wszystkie podmioty je spełniają.

Które banki mogą wypłacić dywidendy w 2026 r.

Jaką częścią zysków podzielą się więc banki ze swoimi akcjonariuszami? Tu sprawa jest dość prosta. Jak zgodnie oceniają analitycy, warunki do wypłaty 75 proc. zysku spełniają: PKO BP, Pekao, Santander Bank Polska, ING BSK, Citi Handlowy oraz BNP Paribas. Alior Bank, ze względu na wyższy wskaźnik NPL, może wypłacić do 50 proc. swojego zysku.

Ciekawy jest tu przypadek mBanku i Banku Millennium, najbardziej obciążonych problemem kredytów CHF. Ten pierwszy znacząco poprawił swoje wyniki finansowe już w 2024 r. – zysk netto sięgnął 2,2 mld zł – i prawdopodobnie równie dobrze wypadnie w 2025 r., co oznaczałoby możliwość przeznaczenia na dywidendę nawet 75 proc. zysku. Zgodnie z przyjętą polityką władze mBanku zapowiadają jednak wypłaty najwcześniej w 2027 r.

Z kolei Bank Millennium na razie w ogóle nie spełnia kryteriów KNF, ale zapowiada, że chce zacząć dzielić się zyskiem z akcjonariuszami począwszy od przyszłego roku.

mBank i Millennium – wpływ kredytów CHF na politykę dywidendową

Przypadek mBanku pokazuje, że spełnienie warunków określonych przez KNF to jedno, a faktyczne wypłaty to inna sprawa. W praktyce poziom dywidend zależy od przyjętej przez bank polityki, a ta może się różnić w zależności od oceny sytuacji. Część zarządów może uznać, że wobec oczekiwanego wzrostu popytu na kredyt, a przy spadających stopach procentowych NBP, należałoby raczej wzmocnić kapitały własne. Przykładowo BNP Paribas BP w swojej nowej, grudniowej strategii wskazuje na dywidendy w przedziale 50–75 proc.