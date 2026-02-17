Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

BLIK trafi na giełdę? Spółka ma ambicje stać się podwójnym jednorożcem

Debiut giełdowy BLIKA wraca na agendę. Jak informuje Bloomberg, właściciele operatora rozważają zasadność IPO w Warszawie. Władze spółki nie potwierdzają tych doniesień, ale podkreślają, że skala, rentowność i tempo wzrostu stawiają ją dziś wśród najmocniejszych fintechów w regionie.

Publikacja: 17.02.2026 12:22

BLIK trafi na giełdę? Spółka ma ambicje stać się podwójnym jednorożcem

Foto: Adobe Stock

Anna Cieślak-Wróblewska

– Nie będziemy komentować potencjalnych decyzji akcjonariuszy. To oni zdecydują, czy i w jakim modelu chcą powiększać wartość, którą zbudowaliśmy na rynku płatności mobilnych – mówił Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA, podczas wtorkowej konferencji prasowej. – Dodam tylko, że BLIK jest najbardziej rentownym fintechem na polskim rynku.

Czytaj więcej

To byłby spektakularny debiut. Blik może wejść na giełdę
Finanse
To byłby spektakularny debiut. Blik może wejść na giełdę

BLIK szykuje się do IPO?

To komentarz prezesa do informacji podanych przez agencję Bloomberg, wedle których rada nadzorcza spółki Polski Standard Płatności prowadziła wstępne rozmowy dotyczące potencjalnego debiutu giełdowego w Warszawie. Na razie nie zapadły żadne decyzje, a rozmowy mają poufny charakter. Według nieoficjalnych informacji pozyskanych przez Bloomberga, nie jest też przesądzone, czy ewentualne IPO miałoby służyć pozyskaniu kapitału na zagraniczną ekspansję czy raczej stanowić formę wyjścia z inwestycji dla części udziałowców.

Nieoficjalnie mówi się, że wycena spółki mogłaby sięgnąć około 2 mld dol., co uczyniłoby BLIKA jednym z największych debiutów na GPW od lat.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP), której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander BP, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP oraz Mastercard.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Euronet wprowadza limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki za pomocą BLIK
Finanse
Ważna zmiana w BLIK już wkrótce. Dotyczy wypłat gotówki

Wyniki finansowe i ambicje „podwójnego jednorożca”

Ile zarabia BLIK? Obecnie dostępne są dane za 2024 r., wedle których spółka wypracowała w tym okresie ok. 420 mln zł przychodów oraz ok. 206 mln zł zysku netto. Spółka pozostaje rentowna mimo dużych inwestycji w rozwój produktów i infrastruktury. – Strategia „BLIK razy dwa” do 2027 r. zakłada zdublowanie wobec 2024 r. liczby transakcji, przychodów i wyniku netto – podkreśla we wtorek Katarzyna Matuszczyk, dyrektorka finansowa i członkini zarządu PSP. – Osiągnięta skala pozwala myśleć o BLIKU w kategorii jednorożca, ale naszym celem jest status podwójnego „unicorna”.

Bardzo dobrze wyglądają wyniki operacyjne. W 2025 r. użytkownicy BLIKA zrealizowali łącznie 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł. To oznacza średnio 8 mln operacji dziennie i około 92 transakcje na sekundę. Co istotne, tylko w jednym roku Polacy wykonali ponad 40 proc. wszystkich transakcji zrealizowanych w pierwszej dekadzie istnienia systemu.

Na koniec grudnia liczba aktywnych użytkowników wzrosła do 20,7 mln, czyli o ponad 2 mln rok do roku. Najmocniejszy był czwarty kwartał, odpowiadający za 27 proc. rocznego wolumenu – efekt sezonu zakupowego i rosnącej roli e-commerce.

Czytaj więcej

Twórca Revoluta: Nie jesteśmy portfelem cyfrowym. Budujemy globalny bank przyszłości
Banki
Twórca Revoluta: Nie jesteśmy portfelem cyfrowym. Budujemy globalny bank przyszłości

E-commerce i POS napędzają wzrost, P2P już dojrzałe

Najdynamiczniej rozwijającym się kanałem pozostaje handel internetowy, który odpowiada już za niemal połowę wszystkich transakcji. W 2025 r. użytkownicy zapłacili BLIKIEM online 1,4 mld razy, a wartość tych zakupów wzrosła do 219 mld zł (+27 proc. r/r). Silnie rosną też nowe usługi, takie jak BLIK Płacę Później (wzrost liczby transakcji o ok. 440 proc.) oraz płatności powtarzalne.

Reklama
Reklama

Równolegle BLIK umacnia się w sklepach stacjonarnych. W kanale POS zrealizowano 704,5 mln transakcji (+22 proc. r/r), a niemal połowa z nich to już płatności zbliżeniowe, coraz częściej wykorzystywane także za granicą.

Z kolei przelewy P2P na numer telefonu to dziś dojrzały, masowy produkt – 735 mln transakcji rocznie, czyli co czwarta operacja w systemie. To właśnie ten segment ma stać się fundamentem europejskiej ekspansji w ramach inicjatywy EuroPA.

Od krajowego standardu do europejskiej ekspansji 

BLIK pozostaje w Polsce powszechnym standardem płatności mobilnych, ale coraz śmielej wychodzi poza rynek krajowy. Pilotażowe przelewy transgraniczne z Hiszpanią i Portugalią pokazują kierunek dalszego rozwoju.

– Naszym celem jest, aby przelew na telefon działał w całej Europie tak samo prosto jak lokalnie – podkreśla Mazurkiewicz. – Mamy fundamenty, by zaoferować tę swobodę 450 mln Europejczyków.

W ramach zagranicznej ekspansji spółka jest już obecna w Słowacji oraz Rumunii, gdzie prowadzone są rozmowy z bankami. Władze BLIKA zapowiadają jego dalszą ekspansję zagraniczną.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Rynki Bankowość Banki Blik wyniki sprzedaży Finanse GPW
To byłby spektakularny debiut. Blik może wejść na giełdę
Finanse
To byłby spektakularny debiut. Blik może wejść na giełdę
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Oszuści wykorzystują nową metodę kradzieży na BLIK
Finanse
Nowa metoda kradzieży na BLIK. Można nieświadomie zostać pośrednikiem przestępców
CFO w globalnej firmie: ryzyko, innowacje i odpowiedzialność za przyszłość
Finanse
CFO w globalnej firmie: ryzyko, innowacje i odpowiedzialność za przyszłość
Euronet wprowadza limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki za pomocą BLIK
Finanse
Ważna zmiana w BLIK już wkrótce. Dotyczy wypłat gotówki
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama