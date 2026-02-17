– Nie będziemy komentować potencjalnych decyzji akcjonariuszy. To oni zdecydują, czy i w jakim modelu chcą powiększać wartość, którą zbudowaliśmy na rynku płatności mobilnych – mówił Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA, podczas wtorkowej konferencji prasowej. – Dodam tylko, że BLIK jest najbardziej rentownym fintechem na polskim rynku.

BLIK szykuje się do IPO?

To komentarz prezesa do informacji podanych przez agencję Bloomberg, wedle których rada nadzorcza spółki Polski Standard Płatności prowadziła wstępne rozmowy dotyczące potencjalnego debiutu giełdowego w Warszawie. Na razie nie zapadły żadne decyzje, a rozmowy mają poufny charakter. Według nieoficjalnych informacji pozyskanych przez Bloomberga, nie jest też przesądzone, czy ewentualne IPO miałoby służyć pozyskaniu kapitału na zagraniczną ekspansję czy raczej stanowić formę wyjścia z inwestycji dla części udziałowców.

Nieoficjalnie mówi się, że wycena spółki mogłaby sięgnąć około 2 mld dol., co uczyniłoby BLIKA jednym z największych debiutów na GPW od lat.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP), której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander BP, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP oraz Mastercard.