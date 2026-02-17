– Nie będziemy komentować potencjalnych decyzji akcjonariuszy. To oni zdecydują, czy i w jakim modelu chcą powiększać wartość, którą zbudowaliśmy na rynku płatności mobilnych – mówił Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA, podczas wtorkowej konferencji prasowej. – Dodam tylko, że BLIK jest najbardziej rentownym fintechem na polskim rynku.
Czytaj więcej
Właściciele polskiego fintechu Blik przeprowadzili wstępne rozmowy na temat przeprowadzenia IPO w...
To komentarz prezesa do informacji podanych przez agencję Bloomberg, wedle których rada nadzorcza spółki Polski Standard Płatności prowadziła wstępne rozmowy dotyczące potencjalnego debiutu giełdowego w Warszawie. Na razie nie zapadły żadne decyzje, a rozmowy mają poufny charakter. Według nieoficjalnych informacji pozyskanych przez Bloomberga, nie jest też przesądzone, czy ewentualne IPO miałoby służyć pozyskaniu kapitału na zagraniczną ekspansję czy raczej stanowić formę wyjścia z inwestycji dla części udziałowców.
Nieoficjalnie mówi się, że wycena spółki mogłaby sięgnąć około 2 mld dol., co uczyniłoby BLIKA jednym z największych debiutów na GPW od lat.
BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP), której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander BP, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP oraz Mastercard.
Czytaj więcej
Od 19 lutego Euronet Polska wprowadzi limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki przy użyciu k...
Ile zarabia BLIK? Obecnie dostępne są dane za 2024 r., wedle których spółka wypracowała w tym okresie ok. 420 mln zł przychodów oraz ok. 206 mln zł zysku netto. Spółka pozostaje rentowna mimo dużych inwestycji w rozwój produktów i infrastruktury. – Strategia „BLIK razy dwa” do 2027 r. zakłada zdublowanie wobec 2024 r. liczby transakcji, przychodów i wyniku netto – podkreśla we wtorek Katarzyna Matuszczyk, dyrektorka finansowa i członkini zarządu PSP. – Osiągnięta skala pozwala myśleć o BLIKU w kategorii jednorożca, ale naszym celem jest status podwójnego „unicorna”.
Bardzo dobrze wyglądają wyniki operacyjne. W 2025 r. użytkownicy BLIKA zrealizowali łącznie 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł. To oznacza średnio 8 mln operacji dziennie i około 92 transakcje na sekundę. Co istotne, tylko w jednym roku Polacy wykonali ponad 40 proc. wszystkich transakcji zrealizowanych w pierwszej dekadzie istnienia systemu.
Na koniec grudnia liczba aktywnych użytkowników wzrosła do 20,7 mln, czyli o ponad 2 mln rok do roku. Najmocniejszy był czwarty kwartał, odpowiadający za 27 proc. rocznego wolumenu – efekt sezonu zakupowego i rosnącej roli e-commerce.
Czytaj więcej
Chcemy znacznie bardziej „zlokalizować” nasze działania w Polsce, bo widzimy tu popyt. Zatem będą...
Najdynamiczniej rozwijającym się kanałem pozostaje handel internetowy, który odpowiada już za niemal połowę wszystkich transakcji. W 2025 r. użytkownicy zapłacili BLIKIEM online 1,4 mld razy, a wartość tych zakupów wzrosła do 219 mld zł (+27 proc. r/r). Silnie rosną też nowe usługi, takie jak BLIK Płacę Później (wzrost liczby transakcji o ok. 440 proc.) oraz płatności powtarzalne.
Równolegle BLIK umacnia się w sklepach stacjonarnych. W kanale POS zrealizowano 704,5 mln transakcji (+22 proc. r/r), a niemal połowa z nich to już płatności zbliżeniowe, coraz częściej wykorzystywane także za granicą.
Z kolei przelewy P2P na numer telefonu to dziś dojrzały, masowy produkt – 735 mln transakcji rocznie, czyli co czwarta operacja w systemie. To właśnie ten segment ma stać się fundamentem europejskiej ekspansji w ramach inicjatywy EuroPA.
BLIK pozostaje w Polsce powszechnym standardem płatności mobilnych, ale coraz śmielej wychodzi poza rynek krajowy. Pilotażowe przelewy transgraniczne z Hiszpanią i Portugalią pokazują kierunek dalszego rozwoju.
– Naszym celem jest, aby przelew na telefon działał w całej Europie tak samo prosto jak lokalnie – podkreśla Mazurkiewicz. – Mamy fundamenty, by zaoferować tę swobodę 450 mln Europejczyków.
W ramach zagranicznej ekspansji spółka jest już obecna w Słowacji oraz Rumunii, gdzie prowadzone są rozmowy z bankami. Władze BLIKA zapowiadają jego dalszą ekspansję zagraniczną.
Właściciele polskiego fintechu Blik przeprowadzili wstępne rozmowy na temat przeprowadzenia IPO w Warszawie. Wyc...
Oszuści wykorzystują przelewy BLIK na numer telefonu, aby kraść pieniądze z konta niczego nieświadomych użytkown...
O tym, jak zarządzać finansami w grupie obecnej na niemal 100 rynkach, gdzie 80 proc. sprzedaży realizowane jest...
Od 19 lutego Euronet Polska wprowadzi limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK. Obowi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas