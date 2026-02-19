Autopay, europejski fintech specjalizujący się w zautomatyzowanych rozwiązaniach płatniczych, ogłosił uruchomienie Zero Delay Economy Hub. Premiera odbyła się podczas Leaders Forum powered by Poland – inicjatywy towarzyszącej Światowemu Forum Ekonomicznemu w Davos, która ma wzmacniać pozycję Polski w globalnej debacie o innowacjach i przywództwie.

Idea stojąca za hubem jest prosta, ale ambitna. Świat przyspieszył, kapitał, dane i handel płyną non stop, przekraczając granice i strefy czasowe. Tymczasem infrastruktura finansowa wciąż działa według logiki świata wolniejszego i bardziej podzielonego. Zautomatyzowane transakcje, bieżące rozliczenia i systemy cyfrowe pracujące 24/7 – to już nie przyszłość. To wymogi, które rynek stawia tu i teraz.

Zero Delay Economy Hub to przestrzeń, w której Autopay chce kształtować tę zmianę. Przez pięć dni w Davos firma organizowała spotkania z liderami biznesu, inwestorami, decydentami i innowatorami. Pięciodniowe Leaders Forum zgromadziło ponad 1000 uczestników z 32 krajów i ponad 75 prelegentów.

– Kiedy budowaliśmy Autopay, intuicyjnie czuliśmy ideę Zero Delay. Wiedzieliśmy, że opóźnienie nie może być standardem. Gdy reszta infrastruktury finansowej przekazywała transakcje z opóźnieniem i traktowała to jako normalną część systemu, my zakładaliśmy, że tego opóźnienia po prostu nie powinno być. I na tym założeniu zbudowaliśmy całą naszą technologię. Do Davos przyjechaliśmy z czymś więcej niż wizją. Przyjechaliśmy z działającymi rozwiązaniami i doświadczeniem, które chcemy skalować. Dzielimy się nim, żeby wspólnie z partnerami budować gospodarkę, w której wartość powstaje w sekundach, nie w cyklach rozliczeniowych – podkreśla Andrzej Antoń, współzałożyciel i CEO Autopay.

– Zero Delay Economy to integralna część naszej strategii długoterminowego tworzenia wartości. Łączy naszą technologię, podejście do infrastruktury i rozumienie, jak gospodarki rozwijają się w czasie rzeczywistym. To fundament, na którym budujemy, skalujemy i komunikujemy przyszłość naszego biznesu – dodaje Joanna Pydo, Chief Value Officer w Autopay.

HandGo eliminuje opóźnienia

W Davos Autopay zaprezentował także HandGo, czyli system zakupów biometrycznych oparty na skanie dłoni. W tym przypadku nie potrzeba już żadnego telefonu, karty ani PIN-u – wystarczy dłoń.

Rozwiązanie, wdrożone w Polsce w czerwcu 2025 roku, umożliwia bezpieczne, bezdotykowe uwierzytelnianie i eliminuje opóźnienia w codziennych transakcjach. To konkretny przykład zasad Zero Delay zastosowanych w praktyce.

Davos to tylko wstęp do przyszłości

Podczas Leaders Forum Autopay zorganizował przy Promenade 57 w Davos serię zamkniętych spotkań, paneli dyskusyjnych i wydarzeń networkingowych, w tym oficjalne otwarcie Zero Delay Economy Hub oraz wieczorne przyjęcie, które zgromadziło liderów branży finansowej z całego świata.

Po zakończeniu forum firma kontynuuje rozmowy rozpoczęte w Davos. W najbliższych miesiącach Autopay będzie dzielić się kolejnymi wnioskami i wynikami prac Zero Delay Economy Hub.

Autopay to europejski fintech o polskich korzeniach, budujący kompleksowy ekosystem płatności dla biznesu i konsumentów. Automatyzuje płatności w e-commerce, telekomunikacji, usługach finansowych i mobilności. Z rozwiązań firmy korzysta 15 mln użytkowników, a 50 tys. firm wybiera jej technologie płatnicze, biometryczne, weryfikacyjne i mobility.

Firma działa w oparciu o takie wartości, jak niezależność, wolność, odpowiedzialność, partnerstwo i zaufanie. Autopay należy do największych firm technologicznych Europy Środkowej i dynamicznie rozwija działalność w Europie, Ameryce Południowej, Azji Południowo-Wschodniej oraz na Półwyspie Arabskim.

