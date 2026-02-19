Andrzej Antoń, współzałożyciel i CEO Autopay
Autopay, europejski fintech specjalizujący się w zautomatyzowanych rozwiązaniach płatniczych, ogłosił uruchomienie Zero Delay Economy Hub. Premiera odbyła się podczas Leaders Forum powered by Poland – inicjatywy towarzyszącej Światowemu Forum Ekonomicznemu w Davos, która ma wzmacniać pozycję Polski w globalnej debacie o innowacjach i przywództwie.
Idea stojąca za hubem jest prosta, ale ambitna. Świat przyspieszył, kapitał, dane i handel płyną non stop, przekraczając granice i strefy czasowe. Tymczasem infrastruktura finansowa wciąż działa według logiki świata wolniejszego i bardziej podzielonego. Zautomatyzowane transakcje, bieżące rozliczenia i systemy cyfrowe pracujące 24/7 – to już nie przyszłość. To wymogi, które rynek stawia tu i teraz.
Zero Delay Economy Hub to przestrzeń, w której Autopay chce kształtować tę zmianę. Przez pięć dni w Davos firma organizowała spotkania z liderami biznesu, inwestorami, decydentami i innowatorami. Pięciodniowe Leaders Forum zgromadziło ponad 1000 uczestników z 32 krajów i ponad 75 prelegentów.
– Kiedy budowaliśmy Autopay, intuicyjnie czuliśmy ideę Zero Delay. Wiedzieliśmy, że opóźnienie nie może być standardem. Gdy reszta infrastruktury finansowej przekazywała transakcje z opóźnieniem i traktowała to jako normalną część systemu, my zakładaliśmy, że tego opóźnienia po prostu nie powinno być. I na tym założeniu zbudowaliśmy całą naszą technologię. Do Davos przyjechaliśmy z czymś więcej niż wizją. Przyjechaliśmy z działającymi rozwiązaniami i doświadczeniem, które chcemy skalować. Dzielimy się nim, żeby wspólnie z partnerami budować gospodarkę, w której wartość powstaje w sekundach, nie w cyklach rozliczeniowych – podkreśla Andrzej Antoń, współzałożyciel i CEO Autopay.
– Zero Delay Economy to integralna część naszej strategii długoterminowego tworzenia wartości. Łączy naszą technologię, podejście do infrastruktury i rozumienie, jak gospodarki rozwijają się w czasie rzeczywistym. To fundament, na którym budujemy, skalujemy i komunikujemy przyszłość naszego biznesu – dodaje Joanna Pydo, Chief Value Officer w Autopay.
W Davos Autopay zaprezentował także HandGo, czyli system zakupów biometrycznych oparty na skanie dłoni. W tym przypadku nie potrzeba już żadnego telefonu, karty ani PIN-u – wystarczy dłoń.
Rozwiązanie, wdrożone w Polsce w czerwcu 2025 roku, umożliwia bezpieczne, bezdotykowe uwierzytelnianie i eliminuje opóźnienia w codziennych transakcjach. To konkretny przykład zasad Zero Delay zastosowanych w praktyce.
Podczas Leaders Forum Autopay zorganizował przy Promenade 57 w Davos serię zamkniętych spotkań, paneli dyskusyjnych i wydarzeń networkingowych, w tym oficjalne otwarcie Zero Delay Economy Hub oraz wieczorne przyjęcie, które zgromadziło liderów branży finansowej z całego świata.
Po zakończeniu forum firma kontynuuje rozmowy rozpoczęte w Davos. W najbliższych miesiącach Autopay będzie dzielić się kolejnymi wnioskami i wynikami prac Zero Delay Economy Hub.
Autopay to europejski fintech o polskich korzeniach, budujący kompleksowy ekosystem płatności dla biznesu i konsumentów. Automatyzuje płatności w e-commerce, telekomunikacji, usługach finansowych i mobilności. Z rozwiązań firmy korzysta 15 mln użytkowników, a 50 tys. firm wybiera jej technologie płatnicze, biometryczne, weryfikacyjne i mobility.
Firma działa w oparciu o takie wartości, jak niezależność, wolność, odpowiedzialność, partnerstwo i zaufanie. Autopay należy do największych firm technologicznych Europy Środkowej i dynamicznie rozwija działalność w Europie, Ameryce Południowej, Azji Południowo-Wschodniej oraz na Półwyspie Arabskim.
Materiał Partnera
Dyrektor Narodowej Rady Gospodarczej Kevin Hassett powiedział, że badacze z oddziału Rezerwy Federalnej w Nowym...
Ponad 550 ton złota – tyle wynosiła rezerwa NBP na koniec 2025 r. Wartość kruszcu przekracza 300 mld zł, stanowi...
Debiut giełdowy BLIKA wraca na agendę. Jak informuje Bloomberg, właściciele operatora rozważają zasadność IPO w...
Właściciele polskiego fintechu Blik przeprowadzili wstępne rozmowy na temat przeprowadzenia IPO w Warszawie. Wyc...
Oszuści wykorzystują przelewy BLIK na numer telefonu, aby kraść pieniądze z konta niczego nieświadomych użytkown...
O tym, jak zarządzać finansami w grupie obecnej na niemal 100 rynkach, gdzie 80 proc. sprzedaży realizowane jest...
Od 19 lutego Euronet Polska wprowadzi limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK. Obowi...
Wielkimi krokami zbliża się kolejna konferencja Izby Domów Maklerskich poświęcona rynkowi kapitałowemu. Wyzwań i...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas