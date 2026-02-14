Policja publikuje kolejne komunikaty z ostrzeżeniami przed przestępcami, którzy wykorzystują uczciwość i pośpiech przypadkowych, niewinnych osób, które w efekcie mogą nieświadomie stać się pośrednikami w przestępstwie.

Nowa metoda kradzieży na BLIK. Na czym polega?

W nowej metodzie kradzieży na BLIK oszuści najpierw publikują w internecie fałszywe ogłoszenie o sprzedaży i celowo podają w nim błędny numer telefonu do płatności BLIK. W efekcie kupujący przelewa pieniądze na wskazany w ogłoszeniu numer.

Następnie przestępcy dzwonią do niczego nieświadomego właściciela tego numeru telefonu. Wyjaśniają, że na jego konto wpłynęły przez przypadek pieniądze w formie przelewu BLIK i proszą go o ich szybki zwrot, który jednak nastąpić ma na inny numer telefonu niż ten, z którego dokonano przelewu. W ten sposób nakłaniają tę osobę do dalszego przekazywania pieniędzy i stania się tym samym nieświadomym pośrednikiem przestępstwa. Kiedy ta wykona prośbę, kontakt ze strony oszustów urywa się.

Tymczasem poszkodowany, a więc osoba, która wpłaciła pieniądze na numer telefonu podany przez przestępców w fałszywym ogłoszeniu o sprzedaży, często zgłasza sprawę na policję. W efekcie osoba, która na prośbę oszustów przekazała pieniądze, może zostać wskazana jako uczestnik kradzieży.