Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Nowa metoda kradzieży na BLIK. Można nieświadomie zostać pośrednikiem przestępców

Oszuści wykorzystują przelewy BLIK na numer telefonu, aby kraść pieniądze z konta niczego nieświadomych użytkowników. Policja wyjaśnia, na czym dokładnie polega oszustwo i jak nie paść ofiarą nowej metody kradzieży z konta.

Publikacja: 14.02.2026 14:33

Oszuści wykorzystują nową metodę kradzieży na BLIK

Oszuści wykorzystują nową metodę kradzieży na BLIK

Foto: Tomasz Warszewski / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Policja publikuje kolejne komunikaty z ostrzeżeniami przed przestępcami, którzy wykorzystują uczciwość i pośpiech przypadkowych, niewinnych osób, które w efekcie mogą nieświadomie stać się pośrednikami w przestępstwie.

Nowa metoda kradzieży na BLIK. Na czym polega?

W nowej metodzie kradzieży na BLIK oszuści najpierw publikują w internecie fałszywe ogłoszenie o sprzedaży i celowo podają w nim błędny numer telefonu do płatności BLIK. W efekcie kupujący przelewa pieniądze na wskazany w ogłoszeniu numer.

Czytaj więcej

Euronet wprowadza limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki za pomocą BLIK
Finanse
Ważna zmiana w BLIK już wkrótce. Dotyczy wypłat gotówki

Następnie przestępcy dzwonią do niczego nieświadomego właściciela tego numeru telefonu. Wyjaśniają, że na jego konto wpłynęły przez przypadek pieniądze w formie przelewu BLIK i proszą go o ich szybki zwrot, który jednak nastąpić ma na inny numer telefonu niż ten, z którego dokonano przelewu. W ten sposób nakłaniają tę osobę do dalszego przekazywania pieniędzy i stania się tym samym nieświadomym pośrednikiem przestępstwa. Kiedy ta wykona prośbę, kontakt ze strony oszustów urywa się.

Tymczasem poszkodowany, a więc osoba, która wpłaciła pieniądze na numer telefonu podany przez przestępców w fałszywym ogłoszeniu o sprzedaży, często zgłasza sprawę na policję. W efekcie osoba, która na prośbę oszustów przekazała pieniądze, może zostać wskazana jako uczestnik kradzieży.

Reklama
Reklama

Nowa metoda oszustwa na BLIK. Policja radzi, jak się chronić

W związku z nową metodą oszustwa na BLIK, kolejne komendy policji publikują ostrzeżenia na swoich stronach internetowych oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Komunikaty tego typu w ostatnim czasie opublikowała m.in. Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie oraz Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi.

Czytaj więcej

Chcemy, by ludzie zaczęli wpłacać swoje pensje na konto Revolut – mówi wiceprezes firmy David Tirado
Banki
Revolut chce być bankiem. Planuje oddział w Polsce

Policjanci radzą w nich, co robić, aby nie zostać kolejną ofiarą przestępców:

  • nie odsyłać pieniędzy na inny numer telefonu lub na inne konto w odpowiedzi na telefoniczną prośbę;
  • nie działać pod presją czasu i nie dać się zmanipulować emocjonalnym opowieściom;
  • natychmiast skontaktować się ze swoim bankiem i zgłosić podejrzany przelew;
  • w przypadku wątpliwości – poinformować policję.

„Pamiętaj, że uczciwy błąd w przelewie powinien być wyjaśniany za pośrednictwem banku, a nie prywatnych telefonów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z płatności mobilnych. Każdą podejrzaną sytuację warto zweryfikować – to może uchronić przed stratą pieniędzy i nieprzyjemnymi konsekwencjami prawnymi” – czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi opublikowanym 9 lutego na jej stronie internetowej.

Reklama
Reklama

Inne metody oszustwa na BLIK. „Metoda na Podszywacza”

Opisana wyżej metoda kradzieży na BLIK jest kolejną, którą w ostatnim czasie wykorzystują przestępcy.

W innej, popularnej ostatnio i nazywanej przez policję „Metodą na Podszywacza”, oszuści włamują się na konta na portalach społecznościowych. Następnie podszywają się pod ich właścicieli i kontaktują poprzez komunikator z ich znajomymi czy członkami rodziny, prosząc o szybką pożyczkę poprzez podanie kodu BLIK. Prośbę uzasadniają w różny sposób, np. zgubieniem portfela czy zepsuciem samochodu na autostradzie. Prośbie najczęściej towarzyszy presja czasu, co ma skłonić ofiarę oszustwa do szybkiego i nieprzemyślanego działania.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przestępczość Oszustwa Blik
CFO w globalnej firmie: ryzyko, innowacje i odpowiedzialność za przyszłość
Finanse
CFO w globalnej firmie: ryzyko, innowacje i odpowiedzialność za przyszłość
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Euronet wprowadza limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki za pomocą BLIK
Finanse
Ważna zmiana w BLIK już wkrótce. Dotyczy wypłat gotówki
Temat przewodni ubiegłorocznej konferencji to „Europejskie ambicje wobec integracji unijnych rynków
Finanse
Rynek kapitałowy potrzebuje szczególnej uwagi również w czasie giełdowej hossy
W finansach kluczowa jest wiarygodność
Finanse
W finansach kluczowa jest wiarygodność
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama