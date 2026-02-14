Nowa metoda kradzieży na BLIK. Na czym polega?

Oszuści wykorzystują nową metodę kradzieży na BLIK
Policja publikuje kolejne komunikaty z ostrzeżeniami przed przestępcami, którzy wykorzystują uczciwość i pośpiech przypadkowych, niewinnych osób, które w efekcie mogą nieświadomie stać się pośrednikami w przestępstwie.
W nowej metodzie kradzieży na BLIK oszuści najpierw publikują w internecie fałszywe ogłoszenie o sprzedaży i celowo podają w nim błędny numer telefonu do płatności BLIK. W efekcie kupujący przelewa pieniądze na wskazany w ogłoszeniu numer.
Czytaj więcej
Od 19 lutego Euronet Polska wprowadzi limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki przy użyciu k...
Następnie przestępcy dzwonią do niczego nieświadomego właściciela tego numeru telefonu. Wyjaśniają, że na jego konto wpłynęły przez przypadek pieniądze w formie przelewu BLIK i proszą go o ich szybki zwrot, który jednak nastąpić ma na inny numer telefonu niż ten, z którego dokonano przelewu. W ten sposób nakłaniają tę osobę do dalszego przekazywania pieniędzy i stania się tym samym nieświadomym pośrednikiem przestępstwa. Kiedy ta wykona prośbę, kontakt ze strony oszustów urywa się.
Tymczasem poszkodowany, a więc osoba, która wpłaciła pieniądze na numer telefonu podany przez przestępców w fałszywym ogłoszeniu o sprzedaży, często zgłasza sprawę na policję. W efekcie osoba, która na prośbę oszustów przekazała pieniądze, może zostać wskazana jako uczestnik kradzieży.
W związku z nową metodą oszustwa na BLIK, kolejne komendy policji publikują ostrzeżenia na swoich stronach internetowych oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Komunikaty tego typu w ostatnim czasie opublikowała m.in. Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie oraz Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi.
Czytaj więcej
Firma, która obsługuje już nad Wisłą 5 mln klientów, planuje zacieśnić związki z naszym rynkiem –...
Policjanci radzą w nich, co robić, aby nie zostać kolejną ofiarą przestępców:
„Pamiętaj, że uczciwy błąd w przelewie powinien być wyjaśniany za pośrednictwem banku, a nie prywatnych telefonów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z płatności mobilnych. Każdą podejrzaną sytuację warto zweryfikować – to może uchronić przed stratą pieniędzy i nieprzyjemnymi konsekwencjami prawnymi” – czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi opublikowanym 9 lutego na jej stronie internetowej.
Opisana wyżej metoda kradzieży na BLIK jest kolejną, którą w ostatnim czasie wykorzystują przestępcy.
W innej, popularnej ostatnio i nazywanej przez policję „Metodą na Podszywacza”, oszuści włamują się na konta na portalach społecznościowych. Następnie podszywają się pod ich właścicieli i kontaktują poprzez komunikator z ich znajomymi czy członkami rodziny, prosząc o szybką pożyczkę poprzez podanie kodu BLIK. Prośbę uzasadniają w różny sposób, np. zgubieniem portfela czy zepsuciem samochodu na autostradzie. Prośbie najczęściej towarzyszy presja czasu, co ma skłonić ofiarę oszustwa do szybkiego i nieprzemyślanego działania.
O tym, jak zarządzać finansami w grupie obecnej na niemal 100 rynkach, gdzie 80 proc. sprzedaży realizowane jest...
Od 19 lutego Euronet Polska wprowadzi limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK. Obowi...
Wielkimi krokami zbliża się kolejna konferencja Izby Domów Maklerskich poświęcona rynkowi kapitałowemu. Wyzwań i...
Dane kredytowe i gospodarcze są dziś fundamentem oceny ryzyka płatniczego zarówno konsumentów, jak i firm. To on...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas