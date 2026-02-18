W Stanach Zjednoczonych doktryna wolności słowa, oparta na pierwszej poprawce do konstytucji, ma szeroki charakter i priorytetowo traktuje wolność jednostki przed ingerencją państwa, chroniąc nawet wypowiedzi drastyczne czy szokujące. Stanowi ona: „Żadna ustawa Kongresu nie może wprowadzić religii ani zabronić swobodnego praktykowania jej, ograniczać wolności słowa lub prasy ani prawa ludu do spokojnych zgromadzeń lub do składania naczelnym władzom petycji o naprawienie krzywd”.

W wyroku Sądu Najwyższego USA w sprawie „New York Times” v. Sullivan [376 U.S. 254 (1964)] Sąd Najwyższy wskazał, że „ogólna teza, iż wolność wypowiedzi w kwestiach publicznych jest zagwarantowana przez pierwszą poprawkę, została już dawno utrwalona w naszym orzecznictwie. Konstytucyjna ochrona, jak stwierdziliśmy, została ukształtowana w celu zapewnienia nieskrępowanej wymiany idei, służącej wprowadzaniu zmian politycznych i społecznych pożądanych przez naród”, a także że „utrzymanie możliwości swobodnej debaty politycznej po to, by rząd mógł odpowiadać na wolę narodu, a zmiany mogły być dokonywane drogą zgodną z prawem – co jest szansą niezbędną dla bezpieczeństwa Republiki – stanowi fundamentalną zasadę naszego systemu konstytucyjnego”. Dalej Sąd Najwyższy podniósł, że „debata nad kwestiami publicznymi powinna być nieskrępowana, żywa i szeroko otwarta oraz że może ona obejmować gwałtowne, jadowite, a czasem nieprzyjemnie ostre ataki na rząd i urzędników państwowych”. W innym wyroku [w sprawie Bridges v. California, 314 U.S. 252 (1941)] Sąd Najwyższy sformułował tezę, że „cenionym przywilejem Amerykanów jest swobodne wyrażanie własnych opinii na temat wszystkich instytucji publicznych, choć nie zawsze odbywa się to w nienagannym guście”.

Jak chroniona jest wolność słowa w USA?

W Stanach Zjednoczonych wolność słowa i prasy jest zatem chroniona szczególnie mocno przez pierwszą poprawkę, a sądy bardzo niechętnie akceptują ograniczenia publikacji – zwłaszcza gdy dotyczą debaty o sprawach publicznych i osobach pełniących funkcje publiczne – oraz stawiają wysokie progi odpowiedzialności za materiały prasowe. W Europie (w tym w Polsce) ochrona wypowiedzi również jest fundamentalna, ale częściej i łatwiej podlega ważeniu z innymi prawami, w szczególności z prawem do prywatności, ochroną dobrego imienia, reputacji i danych osobowych, co w praktyce daje większą przestrzeń dla roszczeń cywilnych i nakazów ograniczających zakres publikacji.

W wyroku z 7 grudnia 1976 r., wydanym w sprawie Handyside przeciwko Wielkiej Brytanii (skarga nr 5493/72), Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że „wolność słowa stanowi jeden z podstawowych fundamentów demokratycznego społeczeństwa, jeden z podstawowych warunków jego postępu i rozwoju każdego człowieka. Z zastrzeżeniem ust. 2 art. 10 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności ma ona zastosowanie nie tylko do »informacji« lub »idei«, które są przychylnie odbierane lub uważane za nieobraźliwe lub obojętne, ale także do tych, które obrażają, szokują lub niepokoją państwo lub jakąkolwiek część populacji. Takie są wymagania pluralizmu, tolerancji i otwartości, bez których nie ma »demokratycznego społeczeństwa«. Oznacza to m. in., że każda »formalność«, »warunek«, »ograniczenie« lub »kara« nałożona w tej sferze musi być proporcjonalna do zamierzonego uzasadnionego celu”.

Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w orzecznictwie polskiego SN, który w postanowieniu z 30 kwietnia 2021 r. ( sygn. akt I CSK 679/20) podkreślił, że „udział w debacie publicznej poświęconej ważnym wydarzeniom budzącym niepokój społeczny i krytyce negatywnych zjawisk stanowi z zasady przejaw dopuszczalnego i prawem chronionego korzystania z wolności wypowiedzi. Swoboda wypowiedzi – w tym prawo do publicznego, bieżącego komentowania wydarzeń – stanowi jeden z zasadniczych filarów społeczeństwa demokratycznego i nie ogranicza się do informacji i poglądów, które są odbierane przychylnie, uważane są za nieobraźliwe lub neutralne, lecz odnosi się także do tych, które obrażają, oburzają lub wprowadzają niepokój, kwestionując ustalony porządek. Ujemne wypowiedzi ocenne nie podlegają testowi prawdy i uznaje się je za dopuszczalne, jeżeli krytyka leży w interesie publicznym i jest rzetelna. Sąd wartościujący może być uznany za przekraczający granice krytyki możliwej do zaakceptowania, jako nieznajdujący dostatecznej podstawy faktycznej; manipulowanie prawdą o rzeczywistości nie może być bowiem akceptowane”.