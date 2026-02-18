Rzeczpospolita
Joanna Parafianowicz: Milczenie adwokatury

Gdy prawa obywatelskie i niezależność wymiaru sprawiedliwości są zagrożone, niezabieranie głosu przestaje być neutralne. Staje się stanowiskiem.

Publikacja: 18.02.2026 05:30

Joanna Parafianowicz: Gdy prawa obywatelskie i niezależność wymiaru sprawiedliwości są zagrożone, ni

Joanna Parafianowicz: Gdy prawa obywatelskie i niezależność wymiaru sprawiedliwości są zagrożone, niezabieranie głosu staje się stanowiskiem

Foto: Adobe Stock

Joanna Parafianowicz

Patrzę na satyryczny rysunek autorstwa sędziego Arkadiusza Krupy vel „Ślepym Okiem Temidy”, przedstawiający sędziego, który mówi do kolegi: „Odwołali mnie z funkcji?!”. Drugi odpowiada: „Spokojnie, oni tylko przywracają praworządność!”. Z jednej strony trudno ukryć uśmiech, z drugiej – przełknąć gorycz. Ironia zawarta w obrazku jest nad wyraz celna. Pokazuje bowiem coś, czego świadkami jesteśmy od lat: praworządność stała się narzędziem, a nie regułą. Paradoksalnie – nawet wtedy, gdy konstytucyjne zasady mają realne znaczenie dla niezależności sądów, głos środowisk prawniczych bywa zaskakująco powściągliwy. Dziś jednak nie o politykach, lecz o czymś, co jest dla mnie istotniejsze – o roli samorządu zawodowego adwokatów jako strażnika praw obywatelskich i konstytucyjnego państwa prawa.

RCL wygląda jak legislacyjny cmentarz, na którym spoczywają niespełnione obietnice zmian.
