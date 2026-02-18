Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała niedawno o zwróceniu się do prokuratury o rozważenie ujęcia pani na gorącym uczynku, czyli np. na sali rozpraw. Rada uważa, że jest pani sędzią w stanie spoczynku. Co pani na to? Wniosku do KRS pani przecież nie złożyła…

W kwestii przyczyn niezłożenia wniosku do neo-KRS oraz swojego statusu wypowiadałam się wielokrotnie. Powyższa kwestia znalazła także wyraz w stanowisku wyrażonym przez pana ministra sprawiedliwości 31 lipca 2025 r. Powtórzę. W tej chwili nie ma Krajowej Rady Sądownictwa tożsamej z organem określonym w konstytucji w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego. To jest bezsporne, że obecna KRS straciła swoją konstytucyjną tożsamość. Dlatego nie skierowałam swojego oświadczenia o zgodę na dalsze orzekanie do KRS ale złożyłam to oświadczenie na ręce jednego z konstytucyjnych członków Rady, czyli ministra sprawiedliwości.

Wokół SO w Warszawie ostatnio jest dużo emocji. Dlaczego odwołała pani z kierowniczego stanowiska sędziego Dariusza Łubowskiego? Przypomnijmy: to sędzia, który w grudniu 2025 r. zdecydował o uchyleniu ENA wobec b. wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, wskazując w uzasadnieniu m.in. na „łamanie przez władzę wykonawczą praw człowieka i wolności obywatelskich”.

Na decyzję o odwołaniu pana sędziego Dariusza Łubowskiego z funkcji kierownika sekcji postępowania międzynarodowego do spraw z zakresu prawa karnego ze stosunków międzynarodowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie złożyło się kilka przyczyn. Po pierwsze to rażące nieprawidłowości w zarządzaniu sekcją przez pana sędziego. Polegały na braku reakcji na zmiany kadrowe, np. niewykreśleniu z listy sędziów dyżurujących w sekcji pana sędziego Andrzeja Krasnodębskiego, który od kwietnia 2025 r. przeszedł w stan spoczynku, analogiczna sytuacja dotyczyła pani sędzi Grażyny Puchalskiej. Chodzi także o nieujęcie na liście dyżurów sędziów delegowanych do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Po drugie to publiczne zakwestionowanie mojego statusu, co z przyczyn oczywistych skutkuje brakiem możliwości współpracy z panem sędzią jako osobą funkcyjną, a więc podlegającą administracyjnie prezesowi sądu okręgowego i wykonującą czynności administracyjne w imieniu prezesa. Trzecią przyczyną jest stanowisko przewodniczącej VIII Wydziału Karnego, która wniosła o odwołanie pana sędziego Dariusza Łubowskiego z funkcji kierownika sekcji postępowania międzynarodowego i wskazała na brak możliwości współpracy z nim. W ostatnim czasie ujawniono także okoliczności wskazujące na brak kompetencji do kierowania zespołem pracowników.