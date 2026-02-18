Sędzia Beata Najjar na sali rozpraw Sądu Okręgowego w Warszawie
W kwestii przyczyn niezłożenia wniosku do neo-KRS oraz swojego statusu wypowiadałam się wielokrotnie. Powyższa kwestia znalazła także wyraz w stanowisku wyrażonym przez pana ministra sprawiedliwości 31 lipca 2025 r. Powtórzę. W tej chwili nie ma Krajowej Rady Sądownictwa tożsamej z organem określonym w konstytucji w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego. To jest bezsporne, że obecna KRS straciła swoją konstytucyjną tożsamość. Dlatego nie skierowałam swojego oświadczenia o zgodę na dalsze orzekanie do KRS ale złożyłam to oświadczenie na ręce jednego z konstytucyjnych członków Rady, czyli ministra sprawiedliwości.
Na decyzję o odwołaniu pana sędziego Dariusza Łubowskiego z funkcji kierownika sekcji postępowania międzynarodowego do spraw z zakresu prawa karnego ze stosunków międzynarodowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie złożyło się kilka przyczyn. Po pierwsze to rażące nieprawidłowości w zarządzaniu sekcją przez pana sędziego. Polegały na braku reakcji na zmiany kadrowe, np. niewykreśleniu z listy sędziów dyżurujących w sekcji pana sędziego Andrzeja Krasnodębskiego, który od kwietnia 2025 r. przeszedł w stan spoczynku, analogiczna sytuacja dotyczyła pani sędzi Grażyny Puchalskiej. Chodzi także o nieujęcie na liście dyżurów sędziów delegowanych do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Po drugie to publiczne zakwestionowanie mojego statusu, co z przyczyn oczywistych skutkuje brakiem możliwości współpracy z panem sędzią jako osobą funkcyjną, a więc podlegającą administracyjnie prezesowi sądu okręgowego i wykonującą czynności administracyjne w imieniu prezesa. Trzecią przyczyną jest stanowisko przewodniczącej VIII Wydziału Karnego, która wniosła o odwołanie pana sędziego Dariusza Łubowskiego z funkcji kierownika sekcji postępowania międzynarodowego i wskazała na brak możliwości współpracy z nim. W ostatnim czasie ujawniono także okoliczności wskazujące na brak kompetencji do kierowania zespołem pracowników.
Pan sędzia Tomasz Grochowicz jest bardzo doświadczonym sędzią, orzekającym ponad 40 lat, cieszącym się autorytetem także wśród pracowników sekcji postępowania międzynarodowego. Pan sędzia ma doświadczenie w tej materii, gdyż przed powstaniem sekcji postępowania międzynarodowego orzekał w takich sprawach.
Nie wiem, co pan sędzia ma na myśli, mówiąc o dotkliwych represjach. Faktycznie został mu zmieniony zakres czynności, co wynika z trudnej sytuacji kadrowej w pionie karnym. W mojej ocenie sytuacja w SO jest bardzo trudna. Jest to efekt wielu okoliczności, w tym przejścia sędziów w stan spoczynku i brak napływu w to miejsce nowych orzeczników.
Zawsze, o ile są sygnały dotyczące mobbingu, to od razu podejmowane są odpowiednie czynności. W Sądzie Okręgowym w Warszawie funkcjonuje zarządzenie wprowadzające politykę antymobbingową i jeżeli ktoś uważa, że w stosunku do niego podejmowane są czynności o charakterze mobbingu, to może wystąpić z odpowiednim wnioskiem w celu przeprowadzenia postępowania antymobbingowego.
