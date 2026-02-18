Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Beata Najjar: Było kilka powodów odwołania sędziego Dariusza Łubowskiego

Jeżeli ktoś uważa, że w stosunku do niego w sądzie podejmowane są czynności o charakterze mobbingu, może wystąpić z odpowiednim wnioskiem w celu przeprowadzenia postępowania antymobbingowego – mówi „Rz” sędzia Beata Najjar, prezes SO w Warszawie.

Publikacja: 18.02.2026 11:14

Sędzia Beata Najjar na sali rozpraw Sądu Okręgowego w Warszawie

Sędzia Beata Najjar na sali rozpraw Sądu Okręgowego w Warszawie

Foto: PAP/Jacek Turczyk

Agata Łukaszewicz

Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała niedawno o zwróceniu się do prokuratury o rozważenie ujęcia pani na gorącym uczynku, czyli np. na sali rozpraw. Rada uważa, że jest pani sędzią w stanie spoczynku. Co pani na to? Wniosku do KRS pani przecież nie złożyła…

W kwestii przyczyn niezłożenia wniosku do neo-KRS oraz swojego statusu wypowiadałam się wielokrotnie. Powyższa kwestia znalazła także wyraz w stanowisku wyrażonym przez pana ministra sprawiedliwości 31 lipca 2025 r. Powtórzę. W tej chwili nie ma Krajowej Rady Sądownictwa tożsamej z organem określonym w konstytucji w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego. To jest bezsporne, że obecna KRS straciła swoją konstytucyjną tożsamość. Dlatego nie skierowałam swojego oświadczenia o zgodę na dalsze orzekanie do KRS ale złożyłam to oświadczenie na ręce jednego z konstytucyjnych członków Rady, czyli ministra sprawiedliwości.

Czytaj więcej

Sędzia Beata Najjar na sali rozpraw Sądu Okręgowego w Warszawie
Sądy i trybunały
KRS żąda „ujęcia na gorącym uczynku” prezes największego sądu w Polsce

Wokół SO w Warszawie ostatnio jest dużo emocji. Dlaczego odwołała pani z kierowniczego stanowiska sędziego Dariusza Łubowskiego? Przypomnijmy: to sędzia, który w grudniu 2025 r. zdecydował o uchyleniu ENA wobec b. wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, wskazując w uzasadnieniu m.in. na „łamanie przez władzę wykonawczą praw człowieka i wolności obywatelskich”.

Na decyzję o odwołaniu pana sędziego Dariusza Łubowskiego z funkcji kierownika sekcji postępowania międzynarodowego do spraw z zakresu prawa karnego ze stosunków międzynarodowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie złożyło się kilka przyczyn. Po pierwsze to rażące nieprawidłowości w zarządzaniu sekcją przez pana sędziego. Polegały na braku reakcji na zmiany kadrowe, np. niewykreśleniu z listy sędziów dyżurujących w sekcji pana sędziego Andrzeja Krasnodębskiego, który od kwietnia 2025 r. przeszedł w stan spoczynku, analogiczna sytuacja dotyczyła pani sędzi Grażyny Puchalskiej. Chodzi także o nieujęcie na liście dyżurów sędziów delegowanych do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Trzecią przyczyną jest stanowisko przewodniczącej VIII Wydziału Karnego, która wniosła o odwołanie pana sędziego Dariusza Łubowskiego z funkcji kierownika sekcji postępowania międzynarodowego i wskazała na brak możliwości współpracy z nim

Beata Najjar, prezes SO w Warszawie

Po drugie to publiczne zakwestionowanie mojego statusu, co z przyczyn oczywistych skutkuje brakiem możliwości współpracy z panem sędzią jako osobą funkcyjną, a więc podlegającą administracyjnie prezesowi sądu okręgowego i wykonującą czynności administracyjne w imieniu prezesa. Trzecią przyczyną jest stanowisko przewodniczącej VIII Wydziału Karnego, która wniosła o odwołanie pana sędziego Dariusza Łubowskiego z funkcji kierownika sekcji postępowania międzynarodowego i wskazała na brak możliwości współpracy z nim. W ostatnim czasie ujawniono także okoliczności wskazujące na brak kompetencji do kierowania zespołem pracowników.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Sędzia Dariusz Łubowski na sali Sądu Okręgowego w Warszawie
Sądy i trybunały
Sędzia Dariusz Łubowski traci stanowisko w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Czy to dobry pomysł, by sędziego Łubowskiego zastąpił sędzia Tomasz Grochowicz?

Pan sędzia Tomasz Grochowicz jest bardzo doświadczonym sędzią, orzekającym ponad 40 lat, cieszącym się autorytetem także wśród pracowników sekcji postępowania międzynarodowego. Pan sędzia ma doświadczenie w tej materii, gdyż przed powstaniem sekcji postępowania międzynarodowego orzekał w takich sprawach.

Podczas wysłuchania na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Łubowski mówił o dotkliwych represjach, jakie spotykają go w SO w Warszawie i dramatycznej sytuacji w pionie karnym tego sądu.

Nie wiem, co pan sędzia ma na myśli, mówiąc o dotkliwych represjach. Faktycznie został mu zmieniony zakres czynności, co wynika z trudnej sytuacji kadrowej w pionie karnym. W mojej ocenie sytuacja w SO jest bardzo trudna. Jest to efekt wielu okoliczności, w tym przejścia sędziów w stan spoczynku i brak napływu w to miejsce nowych orzeczników.

Pojawia się też ze strony KRS zapowiedź wystąpienia do prokuratury o zbadanie podejrzenia mobbingu w SO w Warszawie. Coś jest na rzeczy?

Zawsze, o ile są sygnały dotyczące mobbingu, to od razu podejmowane są odpowiednie czynności. W Sądzie Okręgowym w Warszawie funkcjonuje zarządzenie wprowadzające politykę antymobbingową i jeżeli ktoś uważa, że w stosunku do niego podejmowane są czynności o charakterze mobbingu, to może wystąpić z odpowiednim wnioskiem w celu przeprowadzenia postępowania antymobbingowego.

Czytaj więcej

Sędzia Dariusz Łubowski na sali Sądu Okręgowego w Warszawie
Sądy i trybunały
Sędzia wyłączony od sprawy Romanowskiego oskarża o naciski i szykany

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sędziowie Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) Sądy i Trybunały
Odśnieżanie chodników już nie przez właścicieli posesji?
Nieruchomości
To może być koniec odśnieżania chodników przez właścicieli posesji. Skarga do TK
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
PZW, Wody Polskie i łowiska komercyjne: Oto koszty i zasady łowienia w 2026 roku
Prawo w Polsce
Karta wędkarska. Jak i gdzie ją wyrobić? Ile to kosztuje?
W kominkach można palić, ale nie wszędzie i nie we wszystkich
Samorząd
W kominkach można palić, ale nie wszędzie i nie we wszystkich
Nie wszyscy seniorzy dostaną 13. emeryturę. Świadczenie nie przysługuje kilku grupom emerytów
Praca, Emerytury i renty
13. emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Materiał Promocyjny
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama