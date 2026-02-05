Rzeczpospolita
Prawo
Sędzia wyłączony od sprawy Marcina Romanowskiego mówi o naciskach i szykanach

O „próbie ustawiania sprawy” byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego opowiadał na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dariusz Łubowski z Sądu Okręgowego w Warszawie. W grudniu sędzia został wyłączony od rozpoznania wniosku o europejski nakaz aresztowania wobec polityka, który uzyskał azyl na Węgrzech.

Publikacja: 05.02.2026 11:30

Sędzia Dariusz Łubowski na sali Sądu Okręgowego w Warszawie

Sędzia Dariusz Łubowski na sali Sądu Okręgowego w Warszawie

Foto: PAP/Rafał Guz

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Co sędzia Dariusz Łubowski ujawnił na temat przebiegu sprawy Marcina Romanowskiego?
  • Jakie okoliczności towarzyszyły wyłączeniu sędziego Łubowskiego z ponownego rozpatrzenia wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania?
  • Jakie były reakcje Prokuratury Krajowej i przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa na zarzuty sędziego Łubowskiego?

Sędzia Łubowski uchylił europejski nakaz aresztowania (ENA) wobec Marcina Romanowskiego w grudniu. W uzasadnieniu stwierdził, że wypowiedzi przedstawicieli rządu na temat Romanowskiego „wkraczają w sferę niezawisłości sędziowskiej”. Sytuację panującą obecnie w Polsce określił jako „kryptodyktaturę”.

Po wydaniu tego orzeczenia sędzia Łubowski został wyłączony ze sprawy ponownego wniosku prokuratury o wydanie ENA. Rzeczniczka SO sędzia Anna Ptaszek, zapowiedziała, że sprawa „trafi do losowania i zostanie wylosowany nowy sędzia”, ale następnego dnia poinformowała, że losowania nie będzie, a sprawę ENA przejął sędzia dyżurny Izabela Ledzion.  

Sędzia Dariusz Łubowski stawia poważne zarzuty

W środę sędzia Dariusz Łubowski opowiadał w KRS o kulisach tych zdarzeń. Twierdził, że przed wydaniem wyroku w sprawie ENA wobec Marcina Romanowskiego, zadzwonił do niego jeden z prokuratorów referentów z propozycją spotkania. - Chciał przyjść do mnie i „podyskutować, żeby było dobrze” – twierdzi Łubowski.

Po uchyleniu ENA 12 grudnia 2025 r. sytuacja sędziego miała się „drastycznie pogorszyć”.

- Spotykają mnie sytuacje, które w moim 30-letnim okresie orzekania nigdy mnie nie spotkały. Sytuacje te odbieram jako szykany i represje. Po ogłoszeniu na konferencji prasowej przez rzecznik SO, że uchyliłem ENA, po godzinie na konferencji prasowej pojawił się minister Waldemar Żurek, który pozwolił sobie na komentarz dotyczący postępowania karnego. Użył w tej sprawie ordynarnych kłamstw, także wobec mnie. Poinformował opinię publiczną, że wydałem decyzję na posiedzeniu niejawnym i jest to kłamstwo. W postępowaniu karnym nie istnieje instytucja posiedzenia niejawnego, a tylko posiedzenie bez udziału stron. Te  orzeczenia były, są i będą, jeśli nic się nie zmieni, bez udziału stron. Zarzut, że prokuratura nie została powiadomiona o terminie to absurd i kłamstwo. Nie musi być powiadamiana o terminie, skoro nie bierze udziału. Prawo tego nie przewiduje. Zarzut, że wydałem orzeczenie w składzie jednoosobowym – nie ma w prawie składów lepszych lub gorszych, a składy prawidłowe lub nie. Jedynym prawidłowym składem są składy jednoosobowe – mówił sędzia w siedzibie KRS.

Sędzia Łubowski twierdzi też, że w jego sądzie dochodzi do segregacji sędziów ze względu na moment ich powołania. – Są wielkie braki, jeśli chodzi o orzeczników. Nie wiem, ile dokładnie, ale chyba kilkanaście osób z pionu karnego, w tym bardzo doświadczeni sędziowie, zostało odsuniętych od orzekania. To sytuacja, która może przypominać apartheid jednych sędziów wobec innych. Sytuacja niewyobrażalna dla nas prawników nawet kilka lat temu – zaznaczył.

Prokuratura Krajowa i szefowa KRS o zarzutach Łubowskiego

Do zarzutu o próbie ustawienia sprawy odniósł się już rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Przyznał, że faktycznie doszło do rozmowy z sędzią, ale oficjalnym kanałem - przez sekretariat Sądu Okręgowego w Warszawie. Poza tym spotkanie zaproponowane sędziemu miało dotyczyć „wyłącznie kwestii technicznej” związanej z przekazaniem drugiego wniosku o ENA w sprawie tej samej osoby i sprawy. - Rozmowa nie dotyczyła w żadnym zakresie kwestii merytorycznych - podkreślił prok. Nowak.

W sprawie wypowiedziała się także przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka:

„Z wypowiedzi sędziego D. Łubowskiego wynika, że sprawa posła Romanowskiego ma charakter polityczny. Po wydaniu orzeczenia, które nie spodobało się ministrowi sprawiedliwości i jego przełożonym, wokół sędziego zaczęły się dziać rzeczy dziwne świadczące o tym, że popadł w niełaskę władz Sądu. W Polsce nie ma już podziału na sędziów paleo i neo. Jest podział na zaufanych i niezaufanych” - skomentowała na X szefowa KRS. 

KRS opublikowała na X całość wystąpienia sędziego Łubowskiego:

Źródło: rp.pl

Osoby Sędziowie Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) Marcin Romanowski
