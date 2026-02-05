Po uchyleniu ENA 12 grudnia 2025 r. sytuacja sędziego miała się „drastycznie pogorszyć”.

- Spotykają mnie sytuacje, które w moim 30-letnim okresie orzekania nigdy mnie nie spotkały. Sytuacje te odbieram jako szykany i represje. Po ogłoszeniu na konferencji prasowej przez rzecznik SO, że uchyliłem ENA, po godzinie na konferencji prasowej pojawił się minister Waldemar Żurek, który pozwolił sobie na komentarz dotyczący postępowania karnego. Użył w tej sprawie ordynarnych kłamstw, także wobec mnie. Poinformował opinię publiczną, że wydałem decyzję na posiedzeniu niejawnym i jest to kłamstwo. W postępowaniu karnym nie istnieje instytucja posiedzenia niejawnego, a tylko posiedzenie bez udziału stron. Te orzeczenia były, są i będą, jeśli nic się nie zmieni, bez udziału stron. Zarzut, że prokuratura nie została powiadomiona o terminie to absurd i kłamstwo. Nie musi być powiadamiana o terminie, skoro nie bierze udziału. Prawo tego nie przewiduje. Zarzut, że wydałem orzeczenie w składzie jednoosobowym – nie ma w prawie składów lepszych lub gorszych, a składy prawidłowe lub nie. Jedynym prawidłowym składem są składy jednoosobowe – mówił sędzia w siedzibie KRS.

Sędzia Łubowski twierdzi też, że w jego sądzie dochodzi do segregacji sędziów ze względu na moment ich powołania. – Są wielkie braki, jeśli chodzi o orzeczników. Nie wiem, ile dokładnie, ale chyba kilkanaście osób z pionu karnego, w tym bardzo doświadczeni sędziowie, zostało odsuniętych od orzekania. To sytuacja, która może przypominać apartheid jednych sędziów wobec innych. Sytuacja niewyobrażalna dla nas prawników nawet kilka lat temu – zaznaczył.

Prokuratura Krajowa i szefowa KRS o zarzutach Łubowskiego

Do zarzutu o próbie ustawienia sprawy odniósł się już rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Przyznał, że faktycznie doszło do rozmowy z sędzią, ale oficjalnym kanałem - przez sekretariat Sądu Okręgowego w Warszawie. Poza tym spotkanie zaproponowane sędziemu miało dotyczyć „wyłącznie kwestii technicznej” związanej z przekazaniem drugiego wniosku o ENA w sprawie tej samej osoby i sprawy. - Rozmowa nie dotyczyła w żadnym zakresie kwestii merytorycznych - podkreślił prok. Nowak.

W sprawie wypowiedziała się także przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka: