Rzecznik prezydenta o przeszłości Karola Nawrockiego: Niech Włodzimierz Czarzasty poczyta artykuły

Wszyscy zasługujemy na to, by znać przeszłość pana marszałka (Włodzimierza Czarzastego), drugiej osoby w państwie - mówił w rozmowie z TVN24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Publikacja: 05.02.2026 08:08

Artur Bartkiewicz

Przed dwoma dniami Leśkiewicz poinformował, że na 11 lutego Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z tematów poruszonych na Radzie mają być „podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”.

Dlaczego Rada Bezpieczeństwa Narodowego ma zająć się Włodzimierzem Czarzastym?

Sprawa „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych” Włodzimierza Czarzastego, którymi prezydent chce zająć się na posiedzeniu RBN, dotyczy publikacji „Gazety Polskiej”, Telewizji Republika oraz innych mediów kojarzonych z PiS, które opisują relacje biznesowe żony marszałka Sejmu z obywatelką Rosji działającą na rynku sztuki i powiązaną – według tych mediów – z instytucjami finansowymi kontrolowanymi przez państwo rosyjskie.

Karol Nawrocki, Włodzimierz Czarzasty
Polityka
Prof. Szymon Ossowski o sporze Karola Nawrockiego i Włodzimierza Czarzastego. „Mam nadzieję, że ktoś się jednak opamięta”

Autorzy publikacji twierdzą, że kontakty te powinny być przedmiotem zainteresowania służb z uwagi na funkcję Czarzastego i możliwy konflikt interesów. Przewodniczący Nowej Lewicy odrzuca zarzuty, podkreślając, że nie ma żadnych postępowań ani zarzutów ze strony prokuratury czy służb, a sprawa – jego zdaniem – opiera się wyłącznie na publikacjach medialnych i ma charakter polityczny.

Przeszłość Włodzimierza Czarzastego, w kontekście też jego wcześniejszych działań, chociażby w aferze (Lwa) Rywina i kontaktów towarzysko-biznesowych, które ma z Rosjanką powiązaną z Sbierbankiem, z Kremlem, wymaga wyjaśnienia

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta RP

Czarzastemu zarzuca się m.in., że nie złożył ankiety bezpieczeństwa, w której musiałby wyjaśnić powiązania z przeszłości. Jednak Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra-koordynatora służb specjalnych poinformował, że „podlegający ochronie kontrwywiadowczej ze strony polskich służb specjalnych marszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty posiada dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności”, a „służby specjalne nie mają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i bezwzględnie realizują przepisy obowiązujące w tym zakresie”.

Marszałek Sejmu 4 lutego poinformował, że szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad RBN o punkty dotyczące „wyjaśnienia charakteru kontaktów prezydenta Karola Nawrockiego ze środowiskiem pseudokibiców oraz osobami powiązanymi z przestępczością zorganizowaną” oraz „wyjaśnienia przeszłej pracy Prezydenta w charakterze ochrony w Grand Hotel Sopot, który w latach 90. i na początku XXI wieku był miejscem spotkań przedstawicieli świata przestępczego oraz ewentualnej nielegalnej działalności”.

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego: Nerwowa reakcja Włodzimierza Czarzastego i Marka Siwca

– To, co napisał pan marszałek Czarzasty, czy szef jego Kancelarii, pan Marek Siwiec, to próba odwrócenia uwagi od przeszłości marszałka Czarzastego. Pan marszałek Czarzasty nigdy nie złożył żadnej ankiety bezpieczeństwa osobowego, nigdy nie wyjaśnił swoich kontaktów z przeszłości, a to, co się pojawiło w ostatnim czasie w mediach, te kontakty z Rosjanką, z panią Swietłaną Czestnych wymagają wyjaśnienia, bo mówimy o drugiej osobie w państwie – skomentował wniosek Kancelarii Sejmu Leśkiewicz. 

Rzecznik prezydenta podkreślił, że Czarzasty, jako marszałek Sejmu, druga osoba w państwie (choć – jak podkreślił, nie jest to stanowisko obsadzane w wyborach powszechnych, lecz zostało obsadzone „w wyniku arytmetyki politycznej”) „ma dostęp do największych tajemnic państwowych”. – Zatem ta przeszłość Włodzimierza Czarzastego, w kontekście też jego wcześniejszych działań, chociażby w aferze (Lwa) Rywina i kontaktów towarzysko-biznesowych, które ma z Rosjanką powiązaną z Sbierbankiem, z Kremlem, wymaga wyjaśnienia – dodał. 

Włodzimierz Czarzasty i Karol Nawrocki
Komentarze
Zuzanna Dąbrowska: Ustawka na RBN opłaci się i Karolowi Nawrockiemu, i Włodzimierzowi Czarzastemu

Na pytanie, czy prezydent dysponuje jakimiś nieznanymi informacjami pochodzącymi np. ze służb, wskazującymi na to, że w przeszłości Czarzastego jest coś niepokojącego, Leśkiewicz odparł, że Karol Nawrocki „bazuje na ustaleniach, które się pojawiły w przestrzeni medialnej”. – Jeśli pan marszałek Czarzasty przez kilkanaście dni nie wyjaśnia tych powiązań, chowa głowę w piasek, to to oznacza, że jest jakiś problem, trzeba to wyjaśnić – dodał.  

A dlaczego sprawą tą ma zajmować się Rada Bezpieczeństwa Narodowego? – Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która jest opisana w konstytucji jako ciało doradcze w zakresie polityki bezpieczeństwa, jest tym miejscem, gdzie przedstawiciele służb (...) mogą powiedzieć, co służby ustaliły w sprawie przeszłości Włodzimierza Czarzastego. Tam jest wiele znaków zapytania – odparł Leśkiewicz. – Wszyscy zasługujemy na to, by znać przeszłość pana marszałka, drugiej osoby w państwie – dodał. 

Rzecznik prezydenta zarzucił też Kancelarii Sejmu, że czyni ona zarzut „prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że jako młody chłopak utrzymujący rodzinę pracował fizycznie w Grand Hotelu”. – To nerwowa reakcja Czarzastego i Marka Siwca, tych kawiorowych postkomunistów – mówił dodając, że pismo Kancelarii Sejmu zawiera nieścisłości, ponieważ czytamy w nim, że Nawrocki pracował w Grand Hotelu w latach 90. tymczasem obecny prezydent w tym czasie był niepełnoletni. 

W kontekście pytań o przeszłość prezydenta Leśkiewicz stwierdził: – Zachęcam pana marszałka Czarzastego, aby poczytał artykuły w Wirtualnej Polsce, Onecie, TVN24, aby poczytał wywiady z prezydentem Karolem Nawrockim, bo przeszłość prezydenta jest oczywista.

Rzecznik prezydenta nie wykluczył jednocześnie, że jeśli w czasie RBN marszałek Czarzasty zada prezydentowi pytanie o jego przeszłość, ten udzieli mu odpowiedzi. 

Źródło: rp.pl

Polityka Prezydent Rzeczypospolitej Osoby Włodzimierz Czarzasty Sejm Karol Nawrocki
