Czarzastemu zarzuca się m.in., że nie złożył ankiety bezpieczeństwa, w której musiałby wyjaśnić powiązania z przeszłości. Jednak Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra-koordynatora służb specjalnych poinformował, że „podlegający ochronie kontrwywiadowczej ze strony polskich służb specjalnych marszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty posiada dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności”, a „służby specjalne nie mają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i bezwzględnie realizują przepisy obowiązujące w tym zakresie”.

Marszałek Sejmu 4 lutego poinformował, że szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad RBN o punkty dotyczące „wyjaśnienia charakteru kontaktów prezydenta Karola Nawrockiego ze środowiskiem pseudokibiców oraz osobami powiązanymi z przestępczością zorganizowaną” oraz „wyjaśnienia przeszłej pracy Prezydenta w charakterze ochrony w Grand Hotel Sopot, który w latach 90. i na początku XXI wieku był miejscem spotkań przedstawicieli świata przestępczego oraz ewentualnej nielegalnej działalności”.

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego: Nerwowa reakcja Włodzimierza Czarzastego i Marka Siwca

– To, co napisał pan marszałek Czarzasty, czy szef jego Kancelarii, pan Marek Siwiec, to próba odwrócenia uwagi od przeszłości marszałka Czarzastego. Pan marszałek Czarzasty nigdy nie złożył żadnej ankiety bezpieczeństwa osobowego, nigdy nie wyjaśnił swoich kontaktów z przeszłości, a to, co się pojawiło w ostatnim czasie w mediach, te kontakty z Rosjanką, z panią Swietłaną Czestnych wymagają wyjaśnienia, bo mówimy o drugiej osobie w państwie – skomentował wniosek Kancelarii Sejmu Leśkiewicz.

Rzecznik prezydenta podkreślił, że Czarzasty, jako marszałek Sejmu, druga osoba w państwie (choć – jak podkreślił, nie jest to stanowisko obsadzane w wyborach powszechnych, lecz zostało obsadzone „w wyniku arytmetyki politycznej”) „ma dostęp do największych tajemnic państwowych”. – Zatem ta przeszłość Włodzimierza Czarzastego, w kontekście też jego wcześniejszych działań, chociażby w aferze (Lwa) Rywina i kontaktów towarzysko-biznesowych, które ma z Rosjanką powiązaną z Sbierbankiem, z Kremlem, wymaga wyjaśnienia – dodał.

Na pytanie, czy prezydent dysponuje jakimiś nieznanymi informacjami pochodzącymi np. ze służb, wskazującymi na to, że w przeszłości Czarzastego jest coś niepokojącego, Leśkiewicz odparł, że Karol Nawrocki „bazuje na ustaleniach, które się pojawiły w przestrzeni medialnej”. – Jeśli pan marszałek Czarzasty przez kilkanaście dni nie wyjaśnia tych powiązań, chowa głowę w piasek, to to oznacza, że jest jakiś problem, trzeba to wyjaśnić – dodał.