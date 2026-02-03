Projekt budzi kontrowersje m.in. wśród polityków PiS. Krytycy wskazują, że w rzeczywistości to wielka pożyczka, którą Polska będzie musiała spłacać przez dziesięciolecia i która może wypierać lub zastępować inne instrumenty finansowania obronności, a także ograniczać swobodę zakupów sprzętu. Zasadnicza część finansowania ma trafiać do firm z UE, a tylko do 35 proc. może zostać przeznaczone na zakupy od dostawców spoza Unii, co – zdaniem krytyków – może ograniczać swobodę wyboru sprzętu i utrudniać współpracę z partnerami takimi jak USA.

Polska w Radzie Pokoju Donalda Trumpa?

Prezydent USA Donald Trump w styczniu zaprosił prezydenta Polski do udziału w pracach nowo utworzonej Rady Pokoju (Board of Peace) – międzynarodowej inicjatywy, którą Trump zaprezentował podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos jako ciało mające nadzorować m.in. odbudowę Strefy Gazy oraz potencjalnie uczestniczyć w rozwiązywaniu innych konfliktów globalnych, choć szczegóły mandatu i struktury organizacji wciąż budzą pytania.

Polska formalnie nie przystąpiła dotąd do Rady, a kwestie ewentualnego członkostwa musi rozpatrzyć rząd i parlament, ponieważ udział w organizacji międzynarodowej wymaga zgody Rady Ministrów oraz ratyfikacji przez Sejm – premier podkreślił, że decyzja musi być zgodna z interesem i bezpieczeństwem państwa. Inicjatywa ta spotkała się też z mieszanymi reakcjami w Europie, gdzie część rządów podchodzi sceptycznie do roli Rady Pokoju i jej relacji z ONZ, a także do zaproszeń kierowanych do szerokiego grona przywódców, w tym tych kontrowersyjnych.

Jako pierwszy zaproszenie przyjął Aleksander Łukaszenko – białoruski dyktator decyzję o dołączeniu do Rady Pokoju ogłosił 20 stycznia. Stwierdził przy tym, że liczy na przyspieszenie przez Radę Pokoju procesu pokojowego na Ukrainie. Oficjalnie do Rady nie dołączył Władimir Putin, choć Trump przekazał mediom, że gospodarz Kremla „zaakceptował zaproszenie”. Rzecznik Dmitrij Pieskow poinformował, że propozycja jest „wnikliwie analizowana” przez rosyjskie MSZ pod kątem szczegółów i warunków uczestnictwa.

Temat Włodzimierza Czarzastego na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Sprawa „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych” Włodzimierza Czarzastego dotyczy publikacji „Gazety Polskiej”, Telewizji Republika oraz innych mediów kojarzonych w PiS, które opisują relacje biznesowe żony marszałka Sejmu z obywatelką Rosji działającą na rynku sztuki i powiązaną – według tych mediów – z instytucjami finansowymi kontrolowanymi przez państwo rosyjskie.