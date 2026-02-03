Rzeczpospolita
Prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent RP Karol Nawrocki na 11 lutego zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego - poinformował rzecznik głowy państwa, Rafał Leśkiewicz.

Publikacja: 03.02.2026 15:19

Prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Foto: REUTERS/Kuba Stezycki

Jakub Mikulski

Rzecznik prezydenta w mediach społecznościowych przekazał, że na posiedzeniu RBN Karol Nawrocki chce omówić trzy tematy: pożyczkę z Unii Europejskiej na uzbrojenie w ramach programu SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju Donalda Trumpa oraz „podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”.

Ostatnie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się 11 września ub. r.

Czym jest program SAFE i za co krytykuje go prawica

Program SAFE (Security Action for Europe) to nowy mechanizm Unii Europejskiej – pakiet niskooprocentowanych pożyczek o łącznej wartości do ok. 150 mld euro, który ma wspierać państwa członkowskie we wspólnych inwestycjach obronnych, przede wszystkim w zakup nowoczesnego sprzętu, rozwój technologii wojskowych i zwiększenie zdolności produkcyjnych przemysłu zbrojeniowego. Polska złożyła jeden z największych planów spośród krajów UE i Komisja Europejska właśnie zatwierdziła jej wniosek na ponad 43,7 mld euro, co ma posłużyć modernizacji sił zbrojnych i rozwojowi rodzimego przemysłu obronnego oraz być istotnym wzmocnieniem bezpieczeństwa kraju i wschodniej flanki UE.

Wóz dowodzenia Gladius z 18. Brygady Artylerii z Nowej Dęby 18. Dywizji Zmechanizowanej
Modernizacja Sił Zbrojnych
Maciej Miłosz: Dlaczego politycy prawicy błądzą, czyli o pożyczkach z UE na uzbrojenie
Projekt budzi kontrowersje m.in. wśród polityków PiS. Krytycy wskazują, że w rzeczywistości to wielka pożyczka, którą Polska będzie musiała spłacać przez dziesięciolecia i która może wypierać lub zastępować inne instrumenty finansowania obronności, a także ograniczać swobodę zakupów sprzętu. Zasadnicza część finansowania ma trafiać do firm z UE, a tylko do 35 proc. może zostać przeznaczone na zakupy od dostawców spoza Unii, co – zdaniem krytyków – może ograniczać swobodę wyboru sprzętu i utrudniać współpracę z partnerami takimi jak USA.

Polska w Radzie Pokoju Donalda Trumpa?

Prezydent USA Donald Trump w styczniu zaprosił prezydenta Polski do udziału w pracach nowo utworzonej Rady Pokoju (Board of Peace) – międzynarodowej inicjatywy, którą Trump zaprezentował podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos jako ciało mające nadzorować m.in. odbudowę Strefy Gazy oraz potencjalnie uczestniczyć w rozwiązywaniu innych konfliktów globalnych, choć szczegóły mandatu i struktury organizacji wciąż budzą pytania.

Polska formalnie nie przystąpiła dotąd do Rady, a kwestie ewentualnego członkostwa musi rozpatrzyć rząd i parlament, ponieważ udział w organizacji międzynarodowej wymaga zgody Rady Ministrów oraz ratyfikacji przez Sejm – premier podkreślił, że decyzja musi być zgodna z interesem i bezpieczeństwem państwa. Inicjatywa ta spotkała się też z mieszanymi reakcjami w Europie, gdzie część rządów podchodzi sceptycznie do roli Rady Pokoju i jej relacji z ONZ, a także do zaproszeń kierowanych do szerokiego grona przywódców, w tym tych kontrowersyjnych.

Donald Trump w czasie uroczystości powołania Rady Pokoju
Polityka
Sondaż: Polska w Radzie Pokoju Donalda Trumpa? Co o tym sądzą Polacy?

Jako pierwszy zaproszenie przyjął Aleksander Łukaszenko – białoruski dyktator decyzję o dołączeniu do Rady Pokoju ogłosił 20 stycznia. Stwierdził przy tym, że liczy na przyspieszenie przez Radę Pokoju procesu pokojowego na Ukrainie. Oficjalnie do Rady nie dołączył Władimir Putin, choć Trump przekazał mediom, że gospodarz Kremla „zaakceptował zaproszenie”. Rzecznik Dmitrij Pieskow poinformował, że propozycja jest „wnikliwie analizowana” przez rosyjskie MSZ pod kątem szczegółów i warunków uczestnictwa.

Temat Włodzimierza Czarzastego na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Sprawa „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych” Włodzimierza Czarzastego dotyczy publikacji „Gazety Polskiej”, Telewizji Republika oraz innych mediów kojarzonych w PiS, które opisują relacje biznesowe żony marszałka Sejmu z obywatelką Rosji działającą na rynku sztuki i powiązaną – według tych mediów – z instytucjami finansowymi kontrolowanymi przez państwo rosyjskie.

Autorzy publikacji twierdzą, że kontakty te powinny być przedmiotem zainteresowania służb z uwagi na funkcję Czarzastego i możliwy konflikt interesów. Przewodniczący Nowej Lewicy odrzuca zarzuty, podkreślając, że nie ma żadnych postępowań ani zarzutów ze strony prokuratury czy służb, a sprawa – jego zdaniem – opiera się wyłącznie na publikacjach medialnych i ma charakter polityczny.

Jak poddaje RMF FM, właśnie w związku z tą sprawą marszałek Czarzasty nie złożył ankiety bezpieczeństwa. 

Polityczne komentarze. Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak chwalą decyzję prezydenta

Zapowiedź zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego skomentowali już były premier Mateusz Morawiecki i były minister obrony Mariusz Błaszczak. 

„Prezydent Karol Nawrocki wchodzi do gry! Brawo! Rada Bezpieczeństwa Narodowego zajmie się sprawą rosyjskich powiązań Włodzimierza Czarzastego! Polacy czekają na odpowiedzi!” - napisał Morawiecki. 

Z kolei Mariusz Błaszczak we wpisie w mediach społecznościowych stwierdził, że „w sprawie SAFE wciąż mamy więcej znaków zapytania niż odpowiedzi”. „Czas, by obóz rządowy przestał ukrywać podstawowe fakty i swoje zamiary w kwestii europejskich pożyczek na zbrojenia” - napisał.

B. minister obrony zaznaczył też, że „udział Polski w Radzie Pokoju musi być wypracowany w ramach konsensusu z rządem” i napomniał: „czas w końcu ruszyć do pracy”. Napisał również, że „sprawa marszałka Czarzastego i jego rosyjskich powiązań musi być wyjaśniona”. „Nie można przechodzić do porządku dziennego z tak poważnymi wątpliwościami wobec drugiej osoby w Państwie” - oświadczył.

Źródło: rp.pl

Osoby Karol Nawrocki Prezydent RP
