Aktualizacja: 04.02.2026 07:08 Publikacja: 03.02.2026 15:03
PepsiCo jest właścicielem takich marek przekąsek jak Lay’s, Cheetos, Doritos, Star czy Quaker Oats
Foto: Adobe Stock
We wtorek PepsiCo zaprezentowało wyniki za czwarty kwartał, które okazały się lepsze od prognoz. Zysk netto koncernu wyniósł 2,54 mld dol. (1,85 dol. na akcję), w porównaniu do 1,52 mld dol. rok wcześniej. Po wyłączeniu kosztów restrukturyzacji, odpisów aktualizujących i innych pozycji, gigant spożywczy zarobił 2,26 dol. na akcję, kiedy analitycy średnio spodziewali się 2,24 dol. Przychody wzrosły o 5,6 proc. w skali rocznej do 29,34 mld dol., przebijając oczekiwania rynkowe o 0,37 mld dol.
Czytaj więcej
Ceny mleka szorują po dnie, o jedną czwartą w ciągu roku potaniały też wyroby mleczarskie. A kosz...
Koncern podkreślił, że wyniki te napędzane były poprawą sprzedaży organicznej w całej jego działalności.
Jednocześnie PepsiCo przyznało, że zanotowało pogorszenie w dziale przekąsek. Podczas gdy globalny wolumen sprzedaży napojów koncernu wzrósł w minionym kwartale o 1 proc., w przypadku żywności spadł on o 2 proc.
Jak wyjaśniło PepsiCo, popyt na przekąski osłabł, zwłaszcza na jego macierzystym rynku, ponieważ konsumenci zniechęcają się rosnącymi cenami. Dyrektorzy koncernu zapowiedzieli w oświadczeniu, że obniżą ceny produktów ze swojego północnoamerykańskiego działu żywności, aby „poprawić konkurencyjność i częstotliwość zakupu naszych marek”. Jak dodali, niższe ceny zostaną zrekompensowane przez oszczędności wynikające ze wzrostu wydajności.
– Wyniki PepsiCo za czwarty kwartał odzwierciedlają sekwencyjne przyspieszenie wzrostu przychodów raportowanych i organicznych, z poprawą zarówno w działalności w Ameryce Północnej, jak i na rynkach międzynarodowych – podkreślił w oświadczeniu prezes PepsiCo Ramon Laguarta.
Czytaj więcej
Choć o biznesach Janusza Palikota było ostatnio cicho, to prokuratura analizuje przepływy pienięd...
Gigant wskazuje, że widzi oznaki poprawy na rynku i podtrzymał przedstawione w grudniu prognozy na 2026 rok. Spółka przewiduje, że przychody organiczne wzrosną od 2 proc. do 4 proc., a podstawowy zysk na akcję (przy stałych kursach walut) wzrośnie w przedziale 4-6 proc.
Akcje PepsiCo spadły o ponad 1 proc. w handlu przedsesyjnym.
PepsiCo jest jednym z największych na świecie producentów i sprzedawców napojów bezalkoholowych oraz produktów spożywczych. Segment przekąsek koncernu obejmuje takie marki jak Lay’s, Cheetos, Doritos, Star czy Quaker Oats.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W tłusty czwartek kupujemy ogromne ilości pączków. Często jesteśmy gotowi wydać na nie niemałe pieniądze. Część...
Ceny mleka szorują po dnie, o jedną czwartą w ciągu roku potaniały też wyroby mleczarskie. A koszty produkcji i...
Choć o biznesach Janusza Palikota było ostatnio cicho, to prokuratura analizuje przepływy pieniędzy w Manufaktur...
W magazynach pięciu największych notowanych na giełdzie koncernów spirytusowych (Diageo, Pernod Ricard, Campari,...
Prezes Heinekena Dolf van den Brink niespodziewanie zrezygnował w poniedziałek po sześciu latach kierowania hole...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas