PepsiCo obniży ceny przekąsek. Dla konsumentów było za drogo

Koncern PepsiCo pochwalił się dobrymi kwartalnymi zyskami, które przebiły oczekiwania analityków. Gigant przyznał jednak, że nie najlepiej radzi sobie w segmencie przekąsek, do których konsumentów zniechęciły wysokie ceny. Ma na to sposób.

Publikacja: 03.02.2026 15:03

PepsiCo jest właścicielem takich marek przekąsek jak Lay’s, Cheetos, Doritos, Star czy Quaker Oats

Foto: Adobe Stock

Alicja Podskoczy

We wtorek PepsiCo zaprezentowało wyniki za czwarty kwartał, które okazały się lepsze od prognoz. Zysk netto koncernu wyniósł 2,54 mld dol. (1,85 dol. na akcję), w porównaniu do 1,52 mld dol. rok wcześniej. Po wyłączeniu kosztów restrukturyzacji, odpisów aktualizujących i innych pozycji, gigant spożywczy zarobił 2,26 dol. na akcję, kiedy analitycy średnio spodziewali się 2,24 dol. Przychody wzrosły o 5,6 proc. w skali rocznej do 29,34 mld dol., przebijając oczekiwania rynkowe o 0,37 mld dol.

Koncern podkreślił, że wyniki te napędzane były poprawą sprzedaży organicznej w całej jego działalności.

PepsiCo ze świetnymi wynikami, ale nie w dziale przekąsek

Jednocześnie PepsiCo przyznało, że zanotowało pogorszenie w dziale przekąsek. Podczas gdy globalny wolumen sprzedaży napojów koncernu wzrósł w minionym kwartale o 1 proc., w przypadku żywności spadł on o 2 proc.

Jak wyjaśniło PepsiCo, popyt na przekąski osłabł, zwłaszcza na jego macierzystym rynku, ponieważ konsumenci zniechęcają się rosnącymi cenami. Dyrektorzy koncernu zapowiedzieli w oświadczeniu, że obniżą ceny produktów ze swojego północnoamerykańskiego działu żywności, aby „poprawić konkurencyjność i częstotliwość zakupu naszych marek”. Jak dodali, niższe ceny zostaną zrekompensowane przez oszczędności wynikające ze wzrostu wydajności.

– Wyniki PepsiCo za czwarty kwartał odzwierciedlają sekwencyjne przyspieszenie wzrostu przychodów raportowanych i organicznych, z poprawą zarówno w działalności w Ameryce Północnej, jak i na rynkach międzynarodowych – podkreślił w oświadczeniu prezes PepsiCo Ramon Laguarta.

Gigant wskazuje, że widzi oznaki poprawy na rynku i podtrzymał przedstawione w grudniu prognozy na 2026 rok. Spółka przewiduje, że przychody organiczne wzrosną od 2 proc. do 4 proc., a podstawowy zysk na akcję (przy stałych kursach walut) wzrośnie w przedziale 4-6 proc.

Akcje PepsiCo spadły o ponad 1 proc. w handlu przedsesyjnym.

PepsiCo jest jednym z największych na świecie producentów i sprzedawców napojów bezalkoholowych oraz produktów spożywczych. Segment przekąsek koncernu obejmuje takie marki jak Lay’s, Cheetos, Doritos, Star czy Quaker Oats.

