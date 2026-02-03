Aktualizacja: 03.02.2026 05:28 Publikacja: 03.02.2026 04:47
- Sądzę, że idzie nam dobrze z Ukrainą i Rosją. Mówię to po raz pierwszy. Sądzę, że być może będziemy mieli do przekazania dobre wiadomości – mówił Trump odpowiadając na pytania dziennikarzy w Gabinecie Owalnym.
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że lotnisko tymczasowo nie przyjmuje i nie odprawia samolotów ze względów bezpieczeństwa.
Gubernator obwodu Jurij Sliusar napisał w serwisie Telegram, że ukraińskie drony były strącane nad rejonem kamieńskim. Nie ma informacji, by w ataku ktoś ucierpiał.
Informacje takie podaje gubernator rosyjskiego obwodu, Aleksandr Bogomaz. Do ataku doszło w rejonie sewskim. Ranny w ataku mężczyzna, pracownik zaatakowanego gospodarstwa, został hospitalizowany.
Wcześniej Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informowało, że w stronę stolicy obwodu dniepropietrowskiego lecą rosyjskie drony.
W wyniku ataku, jak pisze w serwisie Telegram mer miasta Artiem Semenichin, uszkodzona została placówka edukacyjna, budynki mieszkalne i obiekty infrastruktury. Jeden budynek mieszkalny został całkowicie zniszczony.
Mer Charkowa Ihor Terechow poinformował, że w wyniku nocnego ataku Rosji na Charków, którego celem była infrastruktura energetyczna, 820 budynków mieszkalnych zostanie odciętych od ogrzewania. Terechow wyjaśnił, że ma to uchronić wodociągi przed zamarznięciem. We wpisie na swoim kanale w serwisie Telegram Terechow napisał, że ostrzał Charkowa trwał trzy godziny.
W sieci pojawiają się zdjęcia i nagrania ilustrujące skutki ataku. Widać na nich m.in. płonący blok mieszkalny.
W czasie alarmu powietrznego w Kijowie rozległy się eksplozje. Szef kijowskiej miejskiej administracji wojskowej Timur Tkaczenko poinformował, że stolica Ukrainy jest atakowana przy użyciu pocisków balistycznych. Wcześniej Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy podało, że w stronę Kijowa lecą rosyjskie drony. W ataku ucierpiały wielopiętrowe budynki mieszkalne, budynek przedszkola oraz budynki niemieszkalne, parking i stacja benzynowa. Doniesienia o skutkach ataku płyną z rejonów: darnyckiego, desniańskiego, dniprowskiego, peczerskiego i szewczenkowskiego.
„Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” - głosi komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
