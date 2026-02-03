05:27 Tuż przed nocnym atakiem Rosji m.in. na Kijów i Charków Donald Trump mówił, że „idzie mu dobrze z Rosją i Ukrainą”

- Sądzę, że idzie nam dobrze z Ukrainą i Rosją. Mówię to po raz pierwszy. Sądzę, że być może będziemy mieli do przekazania dobre wiadomości – mówił Trump odpowiadając na pytania dziennikarzy w Gabinecie Owalnym.

04:43 W nocy działanie wstrzymało lotnisko w Kałudze

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że lotnisko tymczasowo nie przyjmuje i nie odprawia samolotów ze względów bezpieczeństwa.

04:42 Rosjanie informują o odparciu ataku dronów na obwód rostowski

Gubernator obwodu Jurij Sliusar napisał w serwisie Telegram, że ukraińskie drony były strącane nad rejonem kamieńskim. Nie ma informacji, by w ataku ktoś ucierpiał.

04:41 Jedna osoba ranna w ataku drona na gospodarstwo rolne w obwodzie briańskim

Informacje takie podaje gubernator rosyjskiego obwodu, Aleksandr Bogomaz. Do ataku doszło w rejonie sewskim. Ranny w ataku mężczyzna, pracownik zaatakowanego gospodarstwa, został hospitalizowany.

04:40 W nocy eksplozje rozległy się w Dnieprze

Wcześniej Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informowało, że w stronę stolicy obwodu dniepropietrowskiego lecą rosyjskie drony.

04:38 Rosyjskie drony zaatakowały miasto Konotop w obwodzie sumskim

W wyniku ataku, jak pisze w serwisie Telegram mer miasta Artiem Semenichin, uszkodzona została placówka edukacyjna, budynki mieszkalne i obiekty infrastruktury. Jeden budynek mieszkalny został całkowicie zniszczony.

04:34 820 budynki mieszkalne bez ogrzewania po nocnym ataku Rosjan na Charków

Mer Charkowa Ihor Terechow poinformował, że w wyniku nocnego ataku Rosji na Charków, którego celem była infrastruktura energetyczna, 820 budynków mieszkalnych zostanie odciętych od ogrzewania. Terechow wyjaśnił, że ma to uchronić wodociągi przed zamarznięciem. We wpisie na swoim kanale w serwisie Telegram Terechow napisał, że ostrzał Charkowa trwał trzy godziny.

04:33 Dwie osoby ranne w nocnym ataku Rosji na Kijów

W sieci pojawiają się zdjęcia i nagrania ilustrujące skutki ataku. Widać na nich m.in. płonący blok mieszkalny.

04:26 Kijów celem nocnego ataku Rosji. Stolica Ukrainy atakowana przy użyciu pocisków balistycznych

W czasie alarmu powietrznego w Kijowie rozległy się eksplozje. Szef kijowskiej miejskiej administracji wojskowej Timur Tkaczenko poinformował, że stolica Ukrainy jest atakowana przy użyciu pocisków balistycznych. Wcześniej Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy podało, że w stronę Kijowa lecą rosyjskie drony. W ataku ucierpiały wielopiętrowe budynki mieszkalne, budynek przedszkola oraz budynki niemieszkalne, parking i stacja benzynowa. Doniesienia o skutkach ataku płyną z rejonów: darnyckiego, desniańskiego, dniprowskiego, peczerskiego i szewczenkowskiego.

04:25 Polska poderwała myśliwce w związku z nocnym atakiem Rosji na Ukrainę

„Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” - głosi komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

04:24 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1440 dniu wojny

