Prof. Jasiński: Partnerstwo na rzecz innowacji

Do zaprezentowania Czytelnikom „Rzeczpospolitej” koncepcji modelu partnerstwa na rzecz innowacji skłonił mnie interesujący tekst Anny Ogonowskiej-Rejer „Partnerstwa na rzecz innowacji” („Rzeczpospolita”, 4.11.2025). W pełni solidaryzuję się z głównym przesłaniem jej artykułu, że „budowanie partnerstw na rzecz innowacji (…) może w istotny sposób wspierać rozwój gospodarczy kraju w nadchodzących latach”. Przedstawię więc autorską koncepcję modelu partnerstwa na rzecz innowacji dla podmiotów z sektora MŚP (została ona po raz pierwszy w Polsce zaprezentowana w „Przeglądzie Organizacji”, 8/2013).

Reklama Reklama

Badacze działalności innowacyjnej mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zidentyfikowali liczne bariery, wśród których zasadniczą przeszkodą jest słaba współpraca tych firm z jednostkami otoczenia gospodarczego. Dużo jest takich przedsiębiorstw, które czują się wręcz osamotnione na scenie innowacji. Z kolei z badań ankietowych przeprowadzonych przeze mnie wynika m.in., że małe firmy potrzebują doinformowania, swoistej opieki ze strony instytucji otoczenia biznesu, zainteresowania ze strony administracji samorządowej. Krótko mówiąc, innowator potrzebuje sojuszników. W takiej sytuacji może być przydatna właśnie koncepcja partnerstwa dla innowacji, w którym mogą uczestniczyć opisani niżej partnerzy.

Od użytkownika innowacji…

W świecie innowacji i tworzenia wartości najważniejszym uczestnikiem takiego partnerstwa staje się potencjalny, przyszły użytkownik innowacji, np. konsument. Od niego zwykle zaczyna się i na nim się kończy swoista pętla marketingowa. Zaspokojenie potrzeb użytkownika – nie obecnego, ale przyszłego – powinno być głównym imperatywem działalności innowacyjnej, chociaż czasami przyjdzie nam go wykreować. Tak więc zawiązanie partnerstwa wymaga dobrego rozeznania rynku w wyniku badań marketingowych. Jest to bodaj najtrudniejszy element biznesplanu. Umiejętność identyfikacji i pozyskania potencjalnych użytkowników innowacji jest prawdopodobnie najtrudniejszą kompetencją innowatora/twórcy innowacji lub innego uczestnika partnerstwa.

…poprzez uczelnie i instytuty badawcze…

Kolejnym uczestnikiem partnerstwa jest instytucja badawczo-rozwojowa (uczelnia, instytut badawczy itp.), która realizuje badania naukowe (B) i/lub prace rozwojowe (R) nad nowymi rozwiązaniami technicznymi. Niezastąpiona rola takiej instytucji wynika głównie stąd, że jednostki sektora MŚP zwykle nie posiadają własnego, zakładowego zaplecza B+R.

…start-upy…

Kluczowym uczestnikiem takiego partnerstwa jest, oczywiście, przedsiębiorca (jednostka produkcyjna), który podejmuje się wdrożenia i komercjalizacji nowego rozwiązania. Może to być producent zarówno towarów, jak i usług. Bez niego nie pojawi się innowacja.