10 min. 54 sek.

Tąpnięcie złota i srebra, obawy prezesów firm, Trump tnie cła na import z Indii

Ceny złota i srebra zaliczają największy spadek od dekad, prezesi firm boją się kosztów i niepewności, Donald Trump zapowiada obniżkę ceł na towary z Indii, a Grupa Azoty krytykuje plany Komisji Europejskiej.

Publikacja: 03.02.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Ceny złota i srebra gwałtownie spadają

Po rekordowych wzrostach na początku roku na rynku metali szlachetnych doszło do silnej korekty. Złoto straciło jednego dnia niemal 13 proc., a srebro aż 25 proc., co było największym jednodniowym spadkiem tego kruszcu od 1980 r.. Spadki były kontynuowane również w poniedziałek – uncja złota chwilowo spadła poniżej 4,5 tys. dol., a srebro poniżej 80 dol.. Impulsem do przeceny było umocnienie dolara po nominacji Kevina Warsha na nowego szefa Fed. Inwestorzy zaczęli dyskontować bardziej restrykcyjną politykę pieniężną. 

Krach po rekordach. Złoto i srebro w dramatycznym odwróceniu trendu
Historyczny krach na metalach szlachetnych. Złoto poniżej 4500 dolarów

Prezesi firm pełni obaw, ale liczą na wzrost

Z badania EY CEO Outlook wynika, że 2026 r. będzie dla firm czasem ciągłego dostosowywania się do zmiennych warunków. Największe obawy prezesów dotyczą wzrostu gospodarczego oraz kosztów – odsetek optymistów w tym obszarze spadł z 91 proc. do 54 proc. Jednocześnie niemal 90 proc. globalnych prezesów spodziewa się wzrostu przychodów, rentowności i wydajności. Kluczową rolę ma odegrać sztuczna inteligencja. W Polsce szefowie firm najbardziej obawiają się niestabilności regulacyjnej, a także wysokich kosztów pracy i energii.

Trump obniży cła na towary z Indii

Donald Trump zapowiedział obniżenie ceł na import z Indii do poziomu 18 proc. w zamian za odejście tego kraju od rosyjskiej ropy naftowej. Surowiec miałby zostać zastąpiony dostawami ze Stanów Zjednoczonych oraz Wenezueli. Deklaracja padła po rozmowie telefonicznej Trumpa z premierem Indii Narendrą Modim. To kolejny sygnał, że polityka handlowa USA będzie coraz mocniej powiązana z geopolityką i surowcami energetycznymi.

Mariusz Marszałkowski z redakcji Defence24 oraz dr Marek Stefan z Strategy&Future oraz Układ Sił.
USA zmienia się w drapieżne imperium. Ropa i puste kasy Kremla

Azoty krytykują plany Komisji Europejskiej

Grupa Azoty alarmuje, że zapowiedzi Komisji Europejskiej dotyczące zawieszenia ceł na import amoniaku i mocznika oraz złagodzenia mechanizmu CBAM mogą uderzyć w unijnych producentów. Wiceprezes spółki Andrzej Dawidowski wskazuje, że ciężar kosztów zostaje przerzucony na firmy z UE, które już dziś produkują drożej niż konkurenci spoza wspólnoty. Zdaniem Azotów lepszym rozwiązaniem byłoby utrzymanie bezpłatnych uprawnień emisyjnych, co ograniczyłoby presję kosztową i pozwoliło realnie ocenić skuteczność CBAM.

Branża energochłonna domaga się działań poprawiających konkurencyjność europejskiego przemysłu
Europejski przemysł energochłonny coraz mniej konkurencyjny? Ekspert krytycznie o działaniach UE

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

Źródło: rp.pl

