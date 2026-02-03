10 min. 54 sek.

Tąpnięcie złota i srebra, obawy prezesów firm, Trump tnie cła na import z Indii

Ceny złota i srebra zaliczają największy spadek od dekad, prezesi firm boją się kosztów i niepewności, Donald Trump zapowiada obniżkę ceł na towary z Indii, a Grupa Azoty krytykuje plany Komisji Europejskiej.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Ceny złota i srebra gwałtownie spadają

Po rekordowych wzrostach na początku roku na rynku metali szlachetnych doszło do silnej korekty. Złoto straciło jednego dnia niemal 13 proc., a srebro aż 25 proc., co było największym jednodniowym spadkiem tego kruszcu od 1980 r.. Spadki były kontynuowane również w poniedziałek – uncja złota chwilowo spadła poniżej 4,5 tys. dol., a srebro poniżej 80 dol.. Impulsem do przeceny było umocnienie dolara po nominacji Kevina Warsha na nowego szefa Fed. Inwestorzy zaczęli dyskontować bardziej restrykcyjną politykę pieniężną.

Prezesi firm pełni obaw, ale liczą na wzrost

Z badania EY CEO Outlook wynika, że 2026 r. będzie dla firm czasem ciągłego dostosowywania się do zmiennych warunków. Największe obawy prezesów dotyczą wzrostu gospodarczego oraz kosztów – odsetek optymistów w tym obszarze spadł z 91 proc. do 54 proc. Jednocześnie niemal 90 proc. globalnych prezesów spodziewa się wzrostu przychodów, rentowności i wydajności. Kluczową rolę ma odegrać sztuczna inteligencja. W Polsce szefowie firm najbardziej obawiają się niestabilności regulacyjnej, a także wysokich kosztów pracy i energii.