Waszyngton dąży do znacznego zmniejszenia zależności USA od chińskich metali ziem rzadkich (REM) i innych minerałów krytycznych, dowiedziała się agencja Bloomberg. Obecnie Pekin jest głównym dostawcą i liderem na świecie w przetwórstwie minerałów krytycznych.

Rzadkie metale w amerykańskiej rezerwie

Inicjatywa Donalda Trumpa nosi nazwę Project Vault. Plan zakłada połączenie 1,67 mld dolarów kapitału prywatnego z pożyczką w wysokości 10 mld dolarów z Banku Eksportu i Importu Stanów Zjednoczonych na zakup i magazynowanie minerałów dla producentów samochodów, firm technologicznych i innych branż. Stany Zjednoczone posiadają już krajowe rezerwy minerałów krytycznych dla przemysłu obronnego. Nie ma jednak podobnych rezerw do użytku cywilnego.

Projekt jest podobny do istniejących od dawna Strategicznych Rezerw Ropy Naftowej USA. Jednak zamiast ropy naftowej, nacisk zostanie położony na minerały, w tym gal i kobalt, które są wykorzystywane do produkcji silników odrzutowych, baterii, iPhone'ów – dowiedział się Bloomberg.

Rezerwa będzie obejmować zarówno metale ziem rzadkich, jak i pierwiastki o znaczeniu strategicznym, podlegające gwałtownym wahaniom cen, takie jak np. skand uważany za najdroższy metal ziem rzadkich ze względu na jego unikalne właściwości i duże zapotrzebowanie w różnych gałęziach przemysłu. Jest wykorzystywany w przemyśle kosmicznym, obronnym i produkcji trwałych nadwozi samochodowych. Metal ten jest również wykorzystywany do produkcji paliwa stałego, które napędza potężne generatory.